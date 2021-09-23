Сменит ли тренера проваливший старт сезона «Локомотив»? И где окажется Игорь Никитин

Обзор дня Алексея Шевченко.

Кризис

На пресс-конференцию после игры «Локомотив» — «Витязь» пресс-атташе ярославского клуба пришел немного напуганным и попросил журналистов быть корректными по отношению к Андрею Скабелке. Это немного странно. Стресс, тяжелые ситуации — неотъемлемая часть работы тренера, а крутой специалист и может считаться таким, если с честью выходит из подобных ситуаций. Тот же Юрий Бабенко из «Витязя» серию поражений перенес стойко, никто его не защищал, он отвечал на любые вопросы и был готов ко всему. А так получается, что внутри «Локомотива» знают, что Скабелка слаб, считают, что он нуждается в защите? Но такие тренеры не могут добиваться успеха в большом спорте, в КХЛ у них нет будущего. Главный тренер ничего нового после игры не сказал. Пару раз подчеркнул, что его выводит из себя не слабая реализация голевых моментов, а индивидуальные ошибки, например, удаления в средней зоне. Но все это по конкретному матчу, а ответа, почему такое происходит, мы не услышали.

Конечно, сразу же пошли слухи об отставке главного тренера, но решит ли она проблемы «Локомотива»? Явный кандидат на российском рынке только Игорь Никитин, но хотя об этом шутят, никто не знает, является ли он оптимальным вариантом для Ярославля. Нравится ли его стиль руководству, готов ли он сам идти в команду, которую не собирал, чтобы исправлять чьи-то ошибки? Плюс все настойчивее говорят о том, что Никитин готовится принять «Авангард» после переезда в Омск. Да и Скабелка же не мог разучиться работать за лето. Тренер он приличный, хоть и со своими странностями. И не выглядит «Локомотив» совсем уж разваленным. Даже во вчерашнем матче было ощущение, что вот-вот с игроков спадут оковы, они покажут идеальный хоккей, но до сирены этого не произошло. Так что, видимо, надо просто подождать. Вечно так длиться не может. Но и тренер должен показать, что уверен в своих силах, а не приходить на общение с журналистами под охраной.

Нервы

«Сибирь» снова проиграла, но то, как Андрей Мартемьянов переносит кризис, — пример для его коллег. Никто не запрещает спрашивать у него все что угодно, да он и сам готов ответить на любые вопросы. При этом тренер выглядит добродушным, хотя это ложное ощущение. С первой секунды было ясно, что он кипит, а в середине пресс-конференции все это выплеснулось наружу.

Мартемьянов заявил, что больше не потерпит такого отношения со стороны игроков, в скором времени могут быть кадровые решения, готовятся какие-то обмены, а с кем-то придется расстаться. Это для хоккеистов сказано, чтобы они напугались. Но мы-то с вами понимаем, что у клуба не так уж и много пространства для маневров. Ну что такое обмен? Это надо отдать хоккеиста туда, где его бы хотели видеть, но при этом получить не менее ценный актив. Поменять Антона Ведина и Ника Шора на Брэндона Лайписка и Филиппа Майе нельзя, хоть и хотелось бы. Привожу яркие примеры с иностранцами, но это все относится и к российским игрокам. Легионеров можно отправить домой, но с выплатой компенсации. И никто не пожалеет о Ведине и Шоре, но только в том случае, если их заменят другие качественные хоккеисты. Точно ли клуб найдет лучше, ведь эти же работники привезли Антона и Ника?

В игре с «Металлургом» главный тренер в третьем периоде посадил Шора, Шарова и Миловзорова. Да еще и сказал, что к ним много вопросов. Допустим, все три игрока будут предложены на обмен. Проанализируйте, кто их может взять и кого отдать за это. Мне кажется, что найти варианты будет очень непросто. Тренер «Сибири» в тяжелой ситуации. И ему придется выходить из нее за счет своих умений нынешним составом. Впереди у клуба выезд — «Барыс», «Северсталь», ЦСКА и «Салават Юлаев». Хороший тест.

Назначение

В СКА снова удивили. Спортивным директором клуба назначен Рафик Якубов, бывший генеральный менеджер «Ак Барса», сенсационно отправленный в отставку перед началом сезона. Для Якубова эта должность — понижение. Клуб из Санкт-Петербурга вообще довольно специфическая организация. Можно приходить хоть на какую должность, ясно же, что последнее слово за главой штаба и никакие события не могут произойти без его участия. Плохо это или хорошо — неважно, надо просто принять такое положение. Если у Якубова были какие-то взгляды на строительство СКА, то он не сможет самостоятельно внедрить изменения. Предложить — да.

Впрочем, из интервью спортивного директора стало ясно, что Якубов скорее займется контролем над командами ВХЛ и МХЛ, будет следить за тем, как работает система, и корректировать её работу. Это место освободилось после того, как Илья Горбушин сосредоточился на работе главным тренером СКА-1946. И хотя его прежняя должность называлась иначе, он выполнял именно те функции, что сейчас дают Якубову. Но и это неплохо. Во-первых, Якубов при деле, а найти работу в КХЛ очень тяжело, посмотрите, сколько уже без дела Леонид Вайсфельд. Во-вторых, у Якубова есть свой взгляд на хоккей, он прекрасно знает, что подсказать хоккеисту. В-третьих, мы убедились, что в СКА не просто собирают игроков со всей страны, а хотят, чтобы они выходили на определенный уровень.