«Авангард» изменил расклады в лиге всего двумя трансферами

Обзор дня Алексея Шевченко.

Споры

Продолжаются споры о том, в каком же формате проводить следующий сезон в КХЛ. Вообще-то организация должна уже календарь публиковать, а до сих пор непонятна формула турнира. И теперь вопросы именно к лиге. Что конкретно не устраивает? Команды проводят по 70 матчей, логистика учтена, пауза всего одна. Даже плей-офф меняется, и при новой схеме мы получим необычные пары. Думаю, что смущает разделение на «сильные» и «слабые» клубы. Это реально проблема, так как много непонятного. Как можно делать выводы на основе прошлого чемпионата, если он был завершен досрочно? Вы еще по итогам предсезонных команды разделите. Плюс нам говорят, что будет движение между дивизионами, но отдельно это положение никак не объясняется. Сколько команд по итогам регулярного чемпионата «вылетает»? Не будет ли такого, что если ЦСКА или СКА внезапно займут не то место, то формула турнира вновь поменяется? Плюс есть жонглирование цифрами. Да, количество топ-матчей вроде бы увеличивается, но при этом тех игр, которых ФХР хочет избежать, тоже не сильно сокращается.

Лично мне нравится только то, что поменяется формат плей-офф, добавится плей-ин и у многих клубов будет возможность биться за попадание во второй этап до конца сезона. Плюс уже привычные пары в плей-офф надоели. Это в НХЛ такие противостояния продаются, у нас о доходе помышлять нельзя. Удивительно, но новая формула похожа на то, что сделали с МХЛ (а этим вопросом как раз занималась Континентальная лига) и они же теперь противники разделения. Но и ФХР, озабоченная качеством турнира, могла бы предложить и более важные шаги. И первый — ограничение заявки. Вот это уж действительно улучшит качество матчей.

Новички

«Авангард» двумя приобретениями изменил ситуацию в Восточной конференции (допустим, она еще есть). Накануне контракты с клубом заключили нападающие Корбэн Найт и Рид Буше. Моментально у омичей появились два мощных звена, а уже в третьем такие опасные парни, как Александр Горшков, Александр Дергачев и Егор Сердюк. Еще неделю назад на состав омского клуба было больно смотреть, а к субботе он стал существенно интересней.

Какие проблемы необходимо решить до начала сезона? Пока не слишком впечатляет оборона. Про Кристиана Яроша мы вообще ничего не знаем, а атакующих защитников нет совсем. Ну, допустим, словак закроет позицию Оливера Каски (хотя все уверяют, что он ближе к Вилле Покке). Получается Ярош — Береглазов, Чистяков — Шарипзянов, Сведберг — Белов (Беляков, Денисевич). А ведь тренер у «Авангарда» сменился. Боба Хартли, умеющего заставлять игроков четко выполнять задания, пусть и ценой отношений, нет, а как с этим справится Дмитрий Рябыкин, многим непонятно. Ясно, что авторитета у новичка будет немного, так как он долго был помощником. Да и какой хоккей пропагандирует специалист, пока не совсем ясно.

И конечно, беспокоит вратарская линия. Правда, тут важно сделать уточнение. Мы автоматически привыкли к тому, что в лиге неплохие вратари, но сейчас положение другое. Только «Металлург» с парой Паскуале — Кошечкин чуть выделяется, а у остальных команд проблемы не решены. Разве связка Демченко — Галимов чем-то хуже, чем в «Ак Барсе», СКА, ЦСКА или московском «Динамо»? Ответ на этот вопрос должны дать в офисе клуба. Но в атаке «Авангард» уже приблизился к топам. На «Востоке» (если «Восток» будет) стало гораздо интересней.

Травма

Защитник Александр Алексеев выбыл из строя на долгий срок. «Вашингтон» сообщил, что российский хоккеист перенес травму на плече и не сможет играть в хоккей четыре-пять месяцев. Это значит, что он точно пропустит тренировочный лагерь, очередной сезон для него начнется плохо и все надо начинать с нуля. Вообще не знаю никаких подробностей по поводу операции. Если он получил травму в последних играх сезона — это одно. Но предположу, что там какая-то застарелая проблема. Ну, или Алексеев резко стал играть плохо, так как в матчах за «Херши» в этом году он совсем не блистал. Этим летом защитник должен был решить для себя серьезный вопрос. Проситься ли на год в аренду в Уфу (а «Салават Юлаев» всю весну уговаривал его приехать) или постараться пробиться в основу клуба НХЛ.

Журналисты, специализирующиеся на «Вашингтоне», утверждали, что у Александра большие шансы попасть в основу. И контракт, который не тревожит бюджет команды, и неплохой потенциал. Правда, они словно не смотрели АХЛ, а там Алексеев вообще не выглядел человеком, который стучится в дверь «Кэпиталз». Он смотрелся невзрачно. Уже даже казалось, что это совершенно не его лига, в России у хоккеиста гораздо больше перспектив и возможностей. Но теперь говорить об этом бессмысленно. До октября — ноября никаких тренировок, а потом надо набирать форму, да и еще неизвестно, как поведет себя плечо. Впрочем, что именно беспокоило хоккеиста, мы не знаем, но вряд ли это пустяковая проблема, раз понадобилось хирургическое вмешательство.