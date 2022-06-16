Российский вратарь продешевил в НХЛ. Американский клуб приобрел выгодный актив за копейки

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Вратарь Даниил Тарасов подписывает трехлетнее соглашение с «Коламбусом». Надо отдать должное менеджерам клубов НХЛ. Иногда они совершают гениальные сделки, которым только остается завидовать. Теперь проявил себя представитель «жакетов». Он, потратив минимум, получил вратаря на долгие годы. При этом клуб вообще не проигрывает. Даниил до травмы провел за «Коламбус» всего четыре матча. Похвастаться-то особо нечем. Тарасов проиграл «Далласу», «Вашингтону» и дважды неплохо выходил на замену после того, как что-то не шло у Мерзликина. Команда тоже уступала, но во всех четырех случаях вины Тарасова не было. Но при этом показал, что готов к Северной Америке, у него есть потенциал, да и в фарм-клубе выглядел довольно сносно. Тарасов прилично смотрелся в «Кливленде» (хотя и там сыграл лишь 17 матчей). То есть нельзя сказать, что вратарь прямо разорвал лигу, но его потенциал бросался в глаза. И клуб приобрел вратаря практически за копейки.

Даниил без бонусов будет получать по миллиону долларов три года подряд. Даже если его отправят в АХЛ, то зарплата сохранится на уровне 750 тысяч. Начнет играть здорово -клуб получит вратаря на ближайшие сезоны. Не потянет — убытки минимальные. При этом Даниил выйдет на рынок ОСА в 2025 году, и клуб все равно будет хозяином положения. «Коламбус» совершил на редкость блестящую сделку, а чем думали агенты вратаря, понять трудно. О перспективах сейчас рассуждать не будем. Все-таки у него операция на бедре, с больничного он выйдет только в августе, как поработали врачи, станет понятно лишь ближе к началу тренировочного лагеря. Но парень молодой, должен восстановиться. И даже если не получится, то у «Коламбуса» будут средства найти другого. Даниил не потревожил бюджет клуба.

Возвращение

Минское «Динамо» раньше искало игроков в Северной Америке и Европе, удивляло, а теперь приглашает тех, кто уже был в команде. Контракт подписал нападающий Райан Спунер. За белорусов он провел полтора сезона и показал себя хоккеистом, которому статистика гораздо важней, чем командные результаты. В сезоне-2019/20 получилось неплохо. Райан перебрался из Швейцарии и за 43 матча набрал 37 очков (10+27). Через год все было не так радостно, но только с точки зрения голов. Хоккеист-то набирал больше одного балла за игру — 39 очков в 36 матчах, но отличился только 6 раз. Он произвел впечатление на Билла Питерса, и тренер потребовал хоккеиста в «Автомобилист».

Цифры, может быть, и неплохие. 34 очка (11+23) в 45 играх, но вы же помните, как провел уральский клуб прошлый сезон. Теперь Спунер возвращается, причем уральцы даже не делали попыток его оставить, хотя могли бы. У канадца не было никаких проблем с властями страны, он сразу же дал понять, что останется в КХЛ и для него важней думать о себе, чем о судьбах мира. Нормальная позиция, почему Райан должен отвечать за кого-то? Впрочем, из-за этого пришлось пропустить Олимпиаду, до 24 февраля Райан фигурировал во всех списках «железных» кандидатов, приезжал на Кубок Первого канала, но в Пекин его не позвали. Прямо сейчас Райан — это первое звено «Динамо». Но кадровые проблемы белорусского клуба до сих пор серьезные. Нужны еще хоккеисты.

Новички

«Амур» продолжает комплектоваться хоккеистами, которые могут показать результат только при определенных условиях. Взять, например, Вадима Перескокова. Давно знаю этого форварда и никак не могу понять, почему у такого техничного хоккеиста ничего не получается в России. Все успехи в карьере связаны с Финляндией. Там он набирает очки, забивает, показывает, что является весьма сильным хоккеистом. Стоит приехать в Россию — провал.

Но про один случай могу рассказать. И он весьма показателен, чтобы понять, почему у Вадима не клеится дома. В его статистике нет ни одного матча за «Спартак», хотя он был в этом клубе летом 2018 года. Его обменяли из «Адмирала», красно-белые отдали взамен Александра Куваева. Самому хоккеисту обещали многое. Дескать, он будет в первом звене, в большинстве, на нападающего рассчитывают. Все закончилось тем, что Вадим попал в запас еще во время турнира в Нижнем Новгороде. Он там даже не выходил на лед, какие-то выводы о хоккеисте сделали по тренировкам. Еще до начала чемпионата ему сообщили, что если он самостоятельно найдет вариант в Европе, то никто против не будет. Вадим уехал в Финляндию и забросил 16 шайб. Теперь вы все понимаете?

Кроме того, хабаровский клуб пополнил Александр Протапович. Долгое время он пытался пробиться в основу «Ак Барса», затем уехал в систему «Автомобилиста». Была скрытая аренда в Ригу, 54 игры за «Автомобилист» (1 шайба), а в последнем чемпионате он снова оказался в Латвии, но за 11 игр не набрал ни одного очка. На этом рынке были Антон Бурдасов и Михаил Пашнин, например, но за такие активы на Дальнем Востоке не борются.