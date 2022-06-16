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Сегодня, 10:45

Российский вратарь продешевил в НХЛ. Американский клуб приобрел выгодный актив за копейки

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Тарасов подписал новый контракт с «Коламбусом».
Фото Columbus Dispatch
Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Вратарь Даниил Тарасов подписывает трехлетнее соглашение с «Коламбусом». Надо отдать должное менеджерам клубов НХЛ. Иногда они совершают гениальные сделки, которым только остается завидовать. Теперь проявил себя представитель «жакетов». Он, потратив минимум, получил вратаря на долгие годы. При этом клуб вообще не проигрывает. Даниил до травмы провел за «Коламбус» всего четыре матча. Похвастаться-то особо нечем. Тарасов проиграл «Далласу», «Вашингтону» и дважды неплохо выходил на замену после того, как что-то не шло у Мерзликина. Команда тоже уступала, но во всех четырех случаях вины Тарасова не было. Но при этом показал, что готов к Северной Америке, у него есть потенциал, да и в фарм-клубе выглядел довольно сносно. Тарасов прилично смотрелся в «Кливленде» (хотя и там сыграл лишь 17 матчей). То есть нельзя сказать, что вратарь прямо разорвал лигу, но его потенциал бросался в глаза. И клуб приобрел вратаря практически за копейки.

Даниил без бонусов будет получать по миллиону долларов три года подряд. Даже если его отправят в АХЛ, то зарплата сохранится на уровне 750 тысяч. Начнет играть здорово -клуб получит вратаря на ближайшие сезоны. Не потянет — убытки минимальные. При этом Даниил выйдет на рынок ОСА в 2025 году, и клуб все равно будет хозяином положения. «Коламбус» совершил на редкость блестящую сделку, а чем думали агенты вратаря, понять трудно. О перспективах сейчас рассуждать не будем. Все-таки у него операция на бедре, с больничного он выйдет только в августе, как поработали врачи, станет понятно лишь ближе к началу тренировочного лагеря. Но парень молодой, должен восстановиться. И даже если не получится, то у «Коламбуса» будут средства найти другого. Даниил не потревожил бюджет клуба.

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Возвращение

Минское «Динамо» раньше искало игроков в Северной Америке и Европе, удивляло, а теперь приглашает тех, кто уже был в команде. Контракт подписал нападающий Райан Спунер. За белорусов он провел полтора сезона и показал себя хоккеистом, которому статистика гораздо важней, чем командные результаты. В сезоне-2019/20 получилось неплохо. Райан перебрался из Швейцарии и за 43 матча набрал 37 очков (10+27). Через год все было не так радостно, но только с точки зрения голов. Хоккеист-то набирал больше одного балла за игру — 39 очков в 36 матчах, но отличился только 6 раз. Он произвел впечатление на Билла Питерса, и тренер потребовал хоккеиста в «Автомобилист».

Цифры, может быть, и неплохие. 34 очка (11+23) в 45 играх, но вы же помните, как провел уральский клуб прошлый сезон. Теперь Спунер возвращается, причем уральцы даже не делали попыток его оставить, хотя могли бы. У канадца не было никаких проблем с властями страны, он сразу же дал понять, что останется в КХЛ и для него важней думать о себе, чем о судьбах мира. Нормальная позиция, почему Райан должен отвечать за кого-то? Впрочем, из-за этого пришлось пропустить Олимпиаду, до 24 февраля Райан фигурировал во всех списках «железных» кандидатов, приезжал на Кубок Первого канала, но в Пекин его не позвали. Прямо сейчас Райан — это первое звено «Динамо». Но кадровые проблемы белорусского клуба до сих пор серьезные. Нужны еще хоккеисты.

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Новички

«Амур» продолжает комплектоваться хоккеистами, которые могут показать результат только при определенных условиях. Взять, например, Вадима Перескокова. Давно знаю этого форварда и никак не могу понять, почему у такого техничного хоккеиста ничего не получается в России. Все успехи в карьере связаны с Финляндией. Там он набирает очки, забивает, показывает, что является весьма сильным хоккеистом. Стоит приехать в Россию — провал.

Но про один случай могу рассказать. И он весьма показателен, чтобы понять, почему у Вадима не клеится дома. В его статистике нет ни одного матча за «Спартак», хотя он был в этом клубе летом 2018 года. Его обменяли из «Адмирала», красно-белые отдали взамен Александра Куваева. Самому хоккеисту обещали многое. Дескать, он будет в первом звене, в большинстве, на нападающего рассчитывают. Все закончилось тем, что Вадим попал в запас еще во время турнира в Нижнем Новгороде. Он там даже не выходил на лед, какие-то выводы о хоккеисте сделали по тренировкам. Еще до начала чемпионата ему сообщили, что если он самостоятельно найдет вариант в Европе, то никто против не будет. Вадим уехал в Финляндию и забросил 16 шайб. Теперь вы все понимаете?

Кроме того, хабаровский клуб пополнил Александр Протапович. Долгое время он пытался пробиться в основу «Ак Барса», затем уехал в систему «Автомобилиста». Была скрытая аренда в Ригу, 54 игры за «Автомобилист» (1 шайба), а в последнем чемпионате он снова оказался в Латвии, но за 11 игр не набрал ни одного очка. На этом рынке были Антон Бурдасов и Михаил Пашнин, например, но за такие активы на Дальнем Востоке не борются.

Даниил Тарасов (Коламбус)
КХЛ
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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23.06
16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 15 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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