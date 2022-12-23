И снова здравствуйте. Зинэтула Билялетдинов вернется на пост главного тренера «Ак Барса»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

В Казани наконец-то определились с тренером, который поможет завершить неприятный сезон. После возвращения из поездки Зинэутла Билялетдинов будет представлен официально, а Юрий Бабенко и Александр Бойков останутся его помощниками. Наверное, это оптимальный вариант в сложившейся ситуации. Билялетдинов постарается хотя бы не опозориться с клубом, может быть, пройти один-два круга в плей-офф. Если не получится, то никто особо раздражен не будет. К главному какие претензии? Он вообще пришел на должность консультанта и не хотел возвращаться к активной работе. А если бы тренер изначально собирал состав, то многих игроков там бы и не было.

После того как Билялетдинов формально вступит в должность, исчезнут все кланы. Они и сейчас уже практически о себе не напоминают, при новом тренере все группировки сгинут окончательно. Клуб же получает хорошую возможность поискать тренера, который примет команду с апреля. Это точно не будет Билялетдинов, он и сейчас делает большое одолжение, возвращаясь к практике. Нет шансов, что он захочет продолжить. Надо найти такого человека, с которым можно пойти дальше и понимать перспективу года на три-четыре.

Что же будет с «Ак Барсом» в нынешнем сезоне? Хуже уже не получится, есть надежда, что Зинэтула Хайдярович заставит игроков действовать в едином стиле, но называть прямо сейчас команду фаворитом сезона язык не поворачивается. Слишком много разрушено, слишком много упущено. Все надеются, что тренер что-то придумает, опираясь на свой опыт.

Хоккеисты «Ак Барса». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Матч

Минское «Динамо» бьется за место в плей-офф, но совсем не напоминает команду, которая готова решить хотя бы задачу-минимум. Подопечные Крейга Вудкрофта провели две встречи с московскими коллективами — и в обеих уступили. Каждый раз обнаруживались все новые и новые проблемы, а решать их не получается весь сезон. В ЦСКА явно хромала дисциплина, в четверг подвела атака. У минчан было много большинства, но они не забросили ни одной шайбы.

Проблемы очень серьезные. Не скажу, что канадский тренер не контролирует команду, но его просто не слушают. Легионеры проваливают матч за матчем, прекрасно понимая, что никак не пострадают. Никто их в запас не уберет, не накажет, не отчислит. Местные ребята видят это и тоже мало стараются, а некоторые и не могут часто показывать хоккей выше своего обычного уровня.

Защитник Алексей Емелин, переехавший в «Спартак», заявил, что хотел бы «забыть минское «Динамо» как кошмарный сон», чем обидел местных. Но не обижаться надо, а разобраться, что именно не так. И кажется, что Емелин имел в виду именно это. К легионерам и русскоязычным игрокам разные требования, разное отношение, и потому сильная по подбору игроков команда проигрывает, хотя в лучшие дни может вынести кого угодно. Плюс не добавляет спокойствия мысль, что Вудкрофт скоро уйдет. Это в «Йокерите» команда, получая информацию, что через сезон поменяется тренер, играла как прежде. С восточноевропейскими хоккеистами такое не проходит. А пока минчане по потерянным очкам сравнялись с «Северсталью». А череповчане в каждой встрече бьтся в кровь. Это может стать решающим фактором.

Крейг Вудкрофт. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Переход

Официально о переходе Андрея Алтыбармакяна из «Сочи» в СКА будет объявлено в пятницу, но все уже решено. И это еще одно крайне спорное решение питерского клуба. Заметьте, что подобные сделки происходят после того, как команда проигрывает в регулярном чемпионате. Если СКА хочет выиграть турнир, то обязана избавиться от такой вредной привычки моментально проводить какие-то реформы, считая, что они принесут пользу. Хорошие поражения, как известно, иногда очень полезны. Хоккеисты понимают, что делают не так, они начинают злиться и стараться исправить положение. Вместо того чтобы хоккеистам дать ощутить свою неудачу, проводятся какие-то кадровые изменения.

Никто не приведет и трех причин, зачем Алтыбармакян СКА. Не приходит никакой мысли, кроме «увеличить скамейку», но там и так столько людей, что они уже даже не помещаются. Андрей после Северной Америки проводит не лучший сезон. Часть чемпионата он пытался вспомнить, как играть в КХЛ, да еще и бывший главный тренер Андрей Назаров не добавлял уверенности, постоянно требуя результата. Затем вроде бы дела стали налаживаться, но не так, чтобы можно было говорить о возвращении того Алтыбармакяна, который в свое время призывался в сборную, был надеждой питерского клуба. Да, попал на Матч звезд, но ведь не по игровым качествам, а потому, что с Андреем всегда весело. Видео с его буллитом крутят в Северной Америке, но ведь не приглашают выступать за «Бостон» или «Чикаго». Ничем он СКА не поможет, а вот постоянное нахождение в запасе и малое игровое время прибьют карьеру форварда окончательно.