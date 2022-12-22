Билялетдинов будет утвержден в роли главного тренера «Ак Барса»

Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов будет представлен, как главный тренер «Ак Барса».

Помощниками 67-летнего российского специалиста станут исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко, а также Александр Бойков.

В начале декабря 2022-го пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 41 матче.

Билялетдинов ранее работал в «Ак Барсе» с 2004 по 2011 год и с 2014-го по 2019-й. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).