Американец из «Локомотива» — насильник? Похоже, что это правда

У обладателя Кубка Гагарина Рида Буше большие неприятности — его обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Как отреагируют клуб и КХЛ?

Не отыскав вчера в окончательном составе сборной США на Олимпиаду среди россыпи студентов нападающего «Локомотива» Рида Буше, многие российские болельщики могли прилично удивиться. Лучший бомбардир чемпионского «Авангарда» Боба Хартли и форвард с сотней матчей в НХЛ за спиной в этом сезоне не зажигает так, как в прошлом, и пока точно не оправдывает контракт на 75 миллионов в год. Пусть и идет первым в списке самых результативных игроков ярославцев.

Тем не менее, даже будучи в небольшом упадке Буше выглядел сильнее, чем многие нападающего из итогового списка Дэвида Куинна и точно был одним из лучших «европейцев», доступных бывшему тренеру «Рейнджерс» для поездки в Пекин. Однако сегодня из-за океана пришла шокирующая новость, и вопросы о непопадании Буше на предстоящие Игры оказались мгновенно сняты — буквально несколько часов назад американское издание Detroit Free Press сообщило, что легионер «Локомотива» признал себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки из «временной семьи», в которой он проживал будучи членом USNTDP (Национальной программы развития игроков).

Как сообщает издание, инцидент произошел в 2011 году, когда уроженец небольшого мичиганского городка Гранд-Ледж выступал за юниорскую сборную США, а на момент преступления ему было всего 17 лет.

По информации журналистки Дарси Моран, 13 декабря 2021 года Буше признал себя виновным в суде первой инстанции округа Ваштено в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с половым проникновением с лицом в возрасте от 13 до 16 лет.

Первоначально обладателю Кубка Гагарина было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание на срок от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Но чуть позже всплыло, что во время декабрьского слушания окружной судья Патрик Конлин удовлетворил заявление Буше о меньшем обвинении и согласился вынести приговор ему без предварительного тюремного заключения в соответствии с мичиганским Законом о юных стажерах Холмса (HYTA).

Помимо этого, автор публикации отмечает, что возраст Буше на момент совершения акта и срок давности по делу сыграли значительную роль в решении и скорее всего помогут отделаться хоккеисту условным сроком. Однако потерпевшая по понятным причинам недовольна тем, как суд отнесся к этому сложному процессу:

«То, что он будет отбывать условный срок за то, что сделал — это просто похоже на пощечину. Я потеряла все эти годы своей жизни из-за травмы и вреда, который он причинил мне и моей семье. Это полностью разрушило ее на очень долгое время, — рассказала в интервью жертва Буше.

Как утверждает девушка, спортсмен доставлял ей неудобство, напевая песни с чрезмерно сексуальными текстами, а также рассказывая ей о своей сексуальной жизни. Однажды он снял с девушки рубашку и ударил ее.

Также сообщается, что нападающий нашел видео, на котором запечатлен танец с участием потерпевшей, и под угрозой его распространения пытался склонить девушку к половой связи.

«Он просто продолжал давать мне понять, что собирается опубликовать их. Он сказал: «Я собираюсь показать это всем», — сказала потерпевшая.

По ее словам, Рид регулярно демонстрировал девушке запас алкоголя в своей комнате, заставлял ее пить, а затем переводил разговор на сексуальные темы. Также Буше дважды заставлял ее заниматься оральным сексом. Причем после первого контакта хоккеист уговаривал ее продолжить интимные отношения, несмотря на отказ жертвы, а через некоторое время склонил ко второму контакту, сказав, что расскажет людям о первом половом акте.

Сейчас местная пресса ждет оправдания от USA Hockey, под чьим ведением находился на момент преступления потенциальный насильник. И нетрудно догадаться, что уже скоро заокеанские журналисты и общественность будут разносить американскую федерацию за покрывательство Буше, которого всего лишь отселили из дома «временных родителей» в новое место жительства.

Ожидается, что окончательный приговор американцу будет вынесен 31 января. При этом бывший любимец Боба Хартли не будет включен в национальный реестр сексуальных преступников. И если Буше действительно получит условное наказание, то будет интересно разобраться в том, сможет ли гражданин США отбывать его на территории другой страны с совершенно другой правовой системой.

«Рид Буше в настоящий момент находится в расположении «Локомотива» и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет», — довольно быстро отреагировали на новость в пресс-службе ярославского клуба.

Агент хоккеиста Алеша Пилко от комментариев моему коллеге Михаилу Зислису отказался. Однако куда интереснее даже не то, как на дело Буше чуть позже отреагирует бессменный президент «Локомотива» Юрий Яковлев, которому нужно оправдывать жирный контракт нападающего, а КХЛ, которой в начале года прилетел еще один неприятный сюрприз.

За последние два сезона лига приютила «отменных» в Северной Америке Брендана Лайпсика, Билла Питерса и Джейка Виртанена. Но если нападающий «Магнитки» и бывший главный тренер «Автомобилиста» пострадали из-за длинного языка и нарушение современных моральных ценностей, а уголовное дело в отношении форварда «Спартака» о сексуальных домогательствах даже не было возбуждено, то теперь Алексею Морозову придется иметь дело с игроком, чья вина с огромной долей вероятности будет установлена приговором суда. «Расист» и «сексист», которых на родине казнили без суда и следствия, свой шанс в России получили. Вопрос в том — должен ли его получать реальный насильник?