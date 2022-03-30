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«Финские хоккеисты заплакали, узнав, что их клуб уходит из КХЛ». Единственный русский игрок «Йокерита» рассказал о странном сезоне и игре за границей

Хоккеист «Йокерита» Виталий Меньшиков рассказал, как финские игроки отреагировали на уход клуба из КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Меньшиков.
Фото ХК «Йокерит
Виталий Меньшиков.
Фото Соцсети
Хоккеисты «Йокерита».
Фото ХК «Йокерит
Виталий Меньшиков.
Фото ХК «Йокерит
Виталий Меньшиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Виталий Меньшиков (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Виталий Меньшиков (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Виталий Меньшиков (слева).
Фото photo.khl.ru
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Интервью защитника Виталия Меньшикова о челябинском детстве, драках и непростой карьере.

Досрочное завершение сезона

— Непривычно завершать сезон в январе?

— Начну с предыстории. У «Йокерита» 12 хоккеистов уехали в разные олимпийские сборные. Нас осталось восемь человек. Почти месяц мы тренировались ввосьмером суперактивно и интенсивно. Все готовились к плей-офф. Это нас мотивировало и придавало энергии. Когда узнали о всех событиях, генменеджер Яри Курри собрал нас и сообщил, что команда приостанавливает сезон. Все впали в апатию, буквально слезы наворачивались на глазах. Никто не понимал, что это правда.

— А что можно натренировать ввосьмером? Даже пять на пять сыграть не получится.

— Потом к нам вернулись два человека, которые не прошли в сборную Финляндии. Мы играли пять на пять, три на три, четыре на четыре на все поле. Делали упражнения. Команда мастеровитая. Чтобы войти в ритм, достаточно одной-двух игр. Главное, держать себя в тонусе. Не сказал бы, что отсутствие игровой практики стало бы для нас большой потерей.

— После собрания с Яри Курри вы сразу вернулись в Россию?

— Да. Через пару дней уладил все дела, сдал квартиру, машину и приехал в Москву.

— Как клуб юридически расстался с вами?

— У меня все еще действует контракт до 30 апреля. Руководство сказало нам, что выполнит все финансовые обязательства. А кто хочет, может продолжить сезон в европейских лигах. До дедлайна оставалось пару дней. У нас около 12 человек перешли в чемпионаты Финляндии, Швейцарии, Швеции. Был выбор: продолжить сезон или ждать следующего.

— Вы не думали поехать в Европу?

— У меня были предложения из Финляндии и других сильных лиг, но в такой ситуации решил остаться рядом с семьей.

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— Осталось чувство, что сезон вообще был? Сыграли всего 11 матчей, плюс длительная пауза из-за Олимпиады.

— Я опытный хоккеист, ничего особенного в этом нет. Всегда готов играть, несмотря на паузы и перерывы. До первого матча за «Йокерит» я не играл почти два месяца, но быстро вошел в ритм. Для меня это вообще не проблема.

— В этом плей-офф у «Йокерита» были шансы далеко зайти, согласны?

— В этом году у нас собралась хорошая команда, были отличные шансы побороться за Кубок Гагарина. Особенно на волне олимпийской победы финских игроков.

— Перед следующим сезоном вас ждет долгая пауза.

— У меня есть несколько предложений от российских команд КХЛ, но приоритет — дождаться решения по будущему «Йокерита». У нас есть определенные договоренности по следующему контракту, но пока все на паузе, так как нет ясности по судьбе клуба в КХЛ.

— Что говорил генеральный менеджер, когда распустили команду?

— Они однозначно хотят продолжить выступление в КХЛ. Но все это будет обсуждаться, в том числе с руководством лиги. Это не мой вопрос.

— Понимаю. Вы ставите для себя какой-то дедлайн по переговорам с «Йокеритом»?

— У меня действующий контракт до 30 апреля. До этой даты я все равно не могу подписывать предложения от других клубов по регламенту лиги.

— Сейчас говорят, что могут вернуться «Лада» и «Югра». Как считаете, российский хоккей выиграет от большего количества команд в КХЛ?

— В долгосрочной перспективе — да. Не знаю, как сложится в краткосрочной, но в будущем российский хоккей от этого выиграет.

— Новые клубы КХЛ — это новые рабочие места на высоком уровне.

— Конечно. Это плюс для хоккеистов. Для кого-то это будут неоценимые шансы, которыми надо воспользоваться.

Хоккеисты «Йокерита». Фото ХК «Йокерит
Хоккеисты «Йокерита».
ХК «Йокерит

«Йокерит»

— Вы стали первым русским хоккеистом в «Йокерите» в истории КХЛ. Как образовался такой вариант? Слышал мнение, что это все из-за агентских игр.

— Вы верите, что в команду, где играют 12 игроков из разных олимпийских сборных, можно попасть случайно? Тем более за восемь лет в КХЛ я первый русский хоккеист. Разговоры про агентские игры — это ерунда. Представители «Йокерита» долго вели меня, смотрели мои игры, общались с иностранными хоккеистами, с которыми я играл. Их выбор был осознанным.

— Как вели переговоры с «Йокеритом»?

— 22 ноября перед матчем со «Спартаком» мне позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность у «Йокерита». Они хотели со мной пообщаться. На встрече были главный тренер, ассистент и помощник Яри Курри. Сказали, что видят меня в команде, спросили о моих целях. После этого мы пожали руки и подписали контракт.

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— Что еще у вас спрашивали?

— К примеру, что для тебя важнее: личная статистика или победа с командой в Кубке Гагарина? Объяснил им, что я — командный игрок. Для меня первоочередно выиграть Кубок.

— Это легкий вопрос. Ответ очевидный.

— Видно же, когда человек обманывает. Все тренеры — отличные психологи. Они видят, кто и как отвечает.

— Вы не задумывались, почему раньше «Йокерит» не приглашал русских? Не общались на эту тему с руководством?

— Не задавал этот вопрос. Таково видение менеджемента. Основа клуба — финские игроки высокого уровня, плюс они усиливаются рядом иностранных хоккеистов из Северной Америки и Европы.

— Необычно, что вас выбрали как русского первопроходца в «Йокерите».

— Им требовался опытный защитник силового плана, который поможет на своем пятаке и постоит за команду, чтобы добавить коллективу духа. После окончания сезона тренеры сказали, что довольны мной и я полностью оправдал их надежды.

Виталий Меньшиков. Фото Соцсети
Виталий Меньшиков.
Соцсети

— Вы говорили, что пересмотрели свое отношение к финнам. В чем это заключалось?

— Мне казалось, что Хельсинки — скучный и размеренный город. Но так казалось со стороны. Пожив там, посмотрел на город и нацию по-другому. Финны очень эрудированные. Многие знают по три языка: местный, английский, шведский или французский. Всегда помогут на улице, когда спрашиваешь дорогу. Приятный народ. Когда пришел в команду, каждый интересовался: как я обустроился, как поживает моя семья, сколько у меня детей? Встретили очень дружелюбно. Им было интересно узнать нюансы жизни в России. Стал для них живой Википедией.

— Что спрашивали?

— Обо всем. Как люди ведут себя, какие интересы в России? Им нравится играть в КХЛ из-за возможности путешествовать по нашим городам. Тренер по защитникам Пекка Кангасалуста почти на русском начал разговаривать. Каждый день узнавал у меня пару новых слов, учил их, а на следующий день я проверял его. Очень интересующиеся ребята. Да и я начал немного по-фински говорить.

— Какие слова выучили?

— Элементарные: привет, пока, доброе утро, спасибо, пожалуйста, как пройти до туда?

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— Вы говорили, что тренерский штаб «Йокерита» отличается менталитетом, который можно описать словами «having fun». Как это проявлялось?

— Предположим, завтра игра с семи до девяти вечера. Сегодня ты тренируешься в кайф, вечером проводишь время с семьей. На следующее утро раскатка: пришел с улыбкой, сам размялся. Все профессионалы, тренеру не надо за каждым следить, как надзирателю. Вечером сконцентрировался на игре и выдохнул. Надо уметь расслабляться, веселиться и выдавать максимум именно в игре. Мне подходит такой план. Ты получаешь удовольствие от хоккея. В раздевалке «Йокерита» все искренне радуются, никто не сдерживает своих чувств.

— Каким вам запомнился главный тренер — Лаури Марьямяки?

— Он сильный психолог. Может настроить на игру каждого хоккеиста. Объясняет без нагнетания твои сильные стороны, в чем надо прибавить. Спокойный, уверенный, в любой ситуации в матче ведет себя сдержанно, не показывая лишних эмоций. Это здорово. Чувствуешь, что тренер уверен в себе, и это передается команде.

— Переезжать во взрослом возрасте в новую страну, чтобы продолжать карьеру, — всегда стресс. Быстро привыкли?

— Я уехал в Америку, когда мне еще не было 17 лет. Тогда было тяжело: нулевое знание английского языка, новая страна, ты сам по себе. После этого у меня большой опыт переездов с семьей. Плюс отличный английский. Все прошло нормально.

— Английский выучили в Северной Америке?

— Да. За три месяца начал понимать и изъясняться, а за полгода — говорить на хорошем уровне.

Виталий Меньшиков. Фото ХК «Йокерит
Виталий Меньшиков.
ХК «Йокерит

Австрия

— Вы прошлый сезон закончили в австрийской лиге. Как появился этот вариант?

— Когда закончились дозаявки в КХЛ, в мире оставалась тяжелая ситуация с ковидом. Было много вариантов в других лигах, но из-за коронавируса подписать иностранца и сделать ему рабочую визу было нереально. Перед дедлайном в австрийской лиге подвернулся вариант поехать в «Грац». Подняли все свои связи с посольством и сделали мне визу.

— Чем вам запомнился «Грац»? Как у них с инфраструктурой?

— У меня были разные ожидания до перехода. Оказалось, уровень достаточно высокий: играют команды из Чехии, Словакии, Италии. Топ-6 команд не затерялись бы в КХЛ. Организация отличная — все как положено в профессиональном клубе. Хорошие стадионы, зарплату платят вовремя, выдают квартиру, машину. К сожалению, не получилось посмотреть, какие там болельщики. Во время пандемии матчи проходили без зрителей. Полный локдаун. Даже интервью после матчей брали необычно. Стоишь в середине поля, тебе дают наушники, а камера и журналист — на трибунах. Снимают тебя оттуда. Настолько все серьезно.

— Меняли города только на автобусах?

— Да. Дорога занимала от двух до семи часов. Если больше пяти часов, то приезжали за день до игры. Если менее — в этот же день. Сыграли — и обратно. Дороги хорошие, скоростной режим под 120 километров в час. Все быстро.

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— После КХЛ поездки на автобусах — приятный бонус.

— Да. После игры около часа ночи ты дома. Но ко всему надо привыкать.

— Что скажете о среднем уровне игроков?

— Надо понимать, что в лиге «олимпийские» площадки, а не канадские и финские, как в КХЛ. Почти в каждой команде тренеры канадцы или американцы и по десять легионеров из Северной Америки. Игроки, возможно, невысокого роста, но физически крепкие и с хорошим катанием, очень неуступчивые. Скорости и уровень силовой борьбы высокие.

— Вы быстро привыкли к такому хоккею?

— Да. Пару игр — и привык.

— Известные игроки встречались в австрийской лиге?

— В моей команде был нападающий, который три года провел в «Вашингтоне». Сергей Костицын играл в словацкой команде. Еще был хорошо знакомый всем, кто следит за КХЛ, латвийский защитник Оскар Бартулис. Много ребят из НХЛ приезжают играть в Австрию, когда заканчивают карьеры в Америке и выбирают классную жизнь для семьи.

— Вам нравилось там?

— Конечно. Грац — потрясающий город. Шикарное место для семьи.

Виталий Меньшиков (слева). Фото photo.khl.ru
Виталий Меньшиков (слева).
Фото photo.khl.ru

Уход из «Сибири»

— Я так и не понял, почему от вас отказалась «Сибирь». Вы выходили в первой-второй парах, играли по 18 минут, почти не удалялись.

— Сам не понимаю. Мне ничего не сказали в клубе. Только сообщили, что расторгают контракт и выплачивают компенсацию.

— У вас был разговор с генеральным менеджером?

— Нет, я с ним не общался. Мне никто ничего не объяснил.

— По ходу сезона к вам не возникали вопросы от тренеров или генменеджера?

— Нет. Они прекрасно знали, какой я хоккеист. Кирилл Валерьевич Фастовский, когда я играл в «Тракторе», звал меня в «Сибирь». Не понимаю, зачем тогда меня подписали?

— Может быть, ждали от вас чего-то другого?

— Могли бы тогда сказать мне. Не было ни одного разговора на эту тему, чтобы прояснить ситуацию.

— После ухода из «Сибири» в вашу сторону было немало хейта. Откуда он шел?

— Собаки лают, караван идет. Мне важнее получить признание от таких людей, как Яри Курри, пятикратный обладатель Кубка Стэнли, Лаури Марьямяки, который все сезоны в КХЛ вел «Йокерит» на лидирующих позициях.

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Челябинское детство

— Вас знают как самоотверженного и жесткого защитника, который всегда будет заступаться за партнеров. Это воспитание, заложенное с детства?

— Это воспитание моих родителей, бабушек и дедушек, с которыми я в детстве проводил больше времени. Плюс жизнь в Челябинске в 1990-2000-е, когда приходилось отстаивать себя и друзей во дворах. Там характер и закалялся. Были драки двор на двор. Например, когда играешь в футбол, постоянно возникали потасовки, драки.

— Опишите день обычного челябинского подростка, который занимается хоккеем и учится в школе.

— Все свободное время проводили на улице с друзьями. Утром идешь в школу, потом на тренировку. После нее — во двор, где все друзья. Раньше не было телефонов и компьютеров. Берешь мяч, играешь в футбол, баскетбол. Зимой — в хоккей. Двор был дружным, интересно было играть, общаться. Ребята постарше нас опекали, чтобы с соседних дворов никто не обижал. Подсознательно понимаешь, что надо помогать младшим, что нужна взаимовыручка. Те времена в Челябинске были смутными. Помню, как в подъездах собирались наркоманы, кололись. Опасно было ходить по улицам. Я вырос в Тракторозаводском районе. На улице Героев Танкограда был универсам. Напротив него стояли машины, где торговали наркотиками. Открывают багажники, а там наркота. Прекрасно помню это. Мне было лет девять-десять. Сейчас, конечно, этого нет.

— В такой среде надо было уметь постоять за себя, за девушку, за друзей.

— Определенно. Представьте, подходят к тебе на улице ребята постарше и хотят забрать деньги. Конечно, надо уметь за себя постоять.

— Драться учились на улице?

— И на улице, и папа обучал. Он сам занимался боксом. Когда попал в команду мастеров, каждое лето в свободное время готовился с тренером по боксу в Челябинске. Собирались раза три в неделю и отрабатывали удары. Это полезный навык как по жизни, так и в спорте.

— Из-за чего на улице конфликты разжигались чаще всего?

— Из-за чего угодно. Когда кто-то проигрывает, сразу начинаются претензии: «Ты жульничаешь». С этого и начинались потасовки. Есть фраза: «Докопаться можно и до дерева». Она хорошо описывает ситуацию. Интересное было время.

— Как дома родители реагировали, когда видели, что сын вернулся со стертыми костяшками?

— Отругают, скажут, чтобы больше так и не делал. Накажут, оставят дома. Нормальная профилактическая работа.

Виталий Меньшиков (слева). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виталий Меньшиков (слева).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Драки в хоккее

— В хоккее были тренеры, которые запрещали драться?

— Нет. Все зависит от ситуации, когда надо показать характер. Никто не запрещал, если это не навредит результату.

— Пересматривали свои драки?

— Конечно, в том числе с тренером по боксу, делали выводы. Анализ помогает становиться лучше. Как хоккей пересматривают ради нюансов, так и драки.

— Самая запоминающаяся драка — с Дамиром Рыспаевым?

— Да, серьезный соперник. Мы крупно выигрывали, шли последние минуты. Думал: какой смысл ему драться? Но драка получилась интересная.

— Тяжело было справиться с ним?

— Да, крепкий парень. К слову, после той драки у меня появилось больше игрового времени в «Сибири», добавилось уважения. Переломная драка по хоккейным меркам.

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— Есть ли хоккеист, с которым вы бы не стали драться ни при каких условиях?

— Нет. Зависит от ситуации на льду. Если ты видишь, что человек превосходит тебя в драке, тогда схвати его, повали.

— Чувствовали, что некоторые соперники побаиваются вас на льду и избегают стыков?

— Конечно. Это чувствуется, даже если это не показывают явно.

— Какие-то комичные истории были, когда игрок предлагал драться, но соскакивал, увидев, что рядом с ним Меньшиков?

— Думаю, если игрок предлагает драться, он видит, кто перед ним. Другое дело, что некоторые провоцируют тебя, чтобы ты скинул краги, а сами не ввязываются в драку. Такое практикуется в том числе в плей-офф.

— Вы попадались на такое?

— Давно. Один раз меня спровоцировали, я ответил и получил удаление. После этого проанализировал момент, пообщался с тренером и реагировал с холодной головой. Все приходит через опыт. Понимаешь, как действовать в таких ситуациях, не кидаешься, как молодой. Ситуация, чтобы ответить на провокацию, всегда найдется. Применить чистый силовой прием, жестко сыграть на своем пятаке, чтобы у нападающего не было желания туда приезжать.

— Сейчас есть хоккеисты или спортсмены, которыми вы восхищаетесь? Может быть, кто-то из «Йокерита»?

— Нет, таких нет. Но в «Йокерите» все ответственно относятся к делу. За ними не надо следить. Дают программу в том же тренажерном зале, и каждый полностью ее выполняет. Выделю Марко Анттилу — настоящий капитан, парень со стержнем, чемпион мира, олимпийский чемпион. Уважаемый хоккеист.

— Удивительно, что, несмотря на его комплекцию, он забивает ключевые голы в важных матчах. В чем его секрет?

— С его габаритами у него хорошее катание и техника. Попробуйте с такими габаритами так владеть коньками, быть координированным. Парень постоянно работает над собой.

Виталий Меньшиков (слева). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виталий Меньшиков (слева).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Не общались с ним о финале после Олимпиады?

— Нет, просто поздравили ребят. Особо пообщаться не было времени. Они вернулись, и нам сразу сообщили, что сезон закончен. Потом Анттила поехал в другую команду.

— Тяжело играть против него на тренировках?

— Да, здоровый парень. Его лучше держать на расстоянии вытянутой клюшки. А в момент, когда он останавливается, прижимать к борту.

— Мне рассказывали, что вы приседали со своим весом под 100 раз. Это правда?

— Да, было такое в мой второй сезон в «Сибири», когда я пришел после высшей лиги. У Андрея Скабелки был тест: сделать максимальное количество раз жим лежа и присесть со своим весом. По-моему, сделал 108 раз. Правда, потом без ног был две недели. Это больше не на физическую подготовку, а на характер, как я это понимаю сейчас. Чтобы игрок показал, что готов терпеть. Минимума не было. Надо показать максимум. Думаю, все делали раз по 40, кто-то — 30, у кого колени больные.

— Скабелка удивился вашим результатам?

— Думаю, да.

— Вас можно назвать фанатом зала?

— Лет до 29 — да. Потом открыл для себя другие методы поддержания формы: пилатес, йога, упражнения на координацию, чтобы не калечить спину и колени.

Виталий Меньшиков
Родился 15 июля 1989 года в Челябинске.
Защитник, воспитанник «Трактора».
Выступал за «Трактор-2» (первая лига, 2004 — 2008), «Металлург» Серов (высшая лига, 2008), «Зауралье» (высшая лига, 2009, 2011), ЦСК ВВС Самара (высшая лига, 2009/10), «Рязань» (2010), «Ариада» (ВХЛ, 2010), «Нефтяник» Альметьевск (ВХЛ, 2011/12), «Сокол» Красноярск (ВХЛ, 2012, 2013), «Автомобилист» (2012), «Казцинк-Торпедо» (ВХЛ, 2013/14), «Сибирь» (2014 — 2017, 2020), «Авангард» (2017, 2017/18), «Динамо» М (2018/19), «Трактор» (2019/20), «Металлург» Мг (2020), «Грац» (Австрия, 2021), «Адмирал» (2021), «Йокерит» (2021/22).

Виталий Меньшиков
Хоккей
КХЛ
ХК Йокерит
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
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26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
4.04
6.04
8.04
30.03 17:00
Металлург – Авангард
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