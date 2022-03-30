«Финские хоккеисты заплакали, узнав, что их клуб уходит из КХЛ». Единственный русский игрок «Йокерита» рассказал о странном сезоне и игре за границей

Интервью защитника Виталия Меньшикова о челябинском детстве, драках и непростой карьере.

Досрочное завершение сезона

— Непривычно завершать сезон в январе?

— Начну с предыстории. У «Йокерита» 12 хоккеистов уехали в разные олимпийские сборные. Нас осталось восемь человек. Почти месяц мы тренировались ввосьмером суперактивно и интенсивно. Все готовились к плей-офф. Это нас мотивировало и придавало энергии. Когда узнали о всех событиях, генменеджер Яри Курри собрал нас и сообщил, что команда приостанавливает сезон. Все впали в апатию, буквально слезы наворачивались на глазах. Никто не понимал, что это правда.

— А что можно натренировать ввосьмером? Даже пять на пять сыграть не получится.

— Потом к нам вернулись два человека, которые не прошли в сборную Финляндии. Мы играли пять на пять, три на три, четыре на четыре на все поле. Делали упражнения. Команда мастеровитая. Чтобы войти в ритм, достаточно одной-двух игр. Главное, держать себя в тонусе. Не сказал бы, что отсутствие игровой практики стало бы для нас большой потерей.

— После собрания с Яри Курри вы сразу вернулись в Россию?

— Да. Через пару дней уладил все дела, сдал квартиру, машину и приехал в Москву.

— Как клуб юридически расстался с вами?

— У меня все еще действует контракт до 30 апреля. Руководство сказало нам, что выполнит все финансовые обязательства. А кто хочет, может продолжить сезон в европейских лигах. До дедлайна оставалось пару дней. У нас около 12 человек перешли в чемпионаты Финляндии, Швейцарии, Швеции. Был выбор: продолжить сезон или ждать следующего.

— Вы не думали поехать в Европу?

— У меня были предложения из Финляндии и других сильных лиг, но в такой ситуации решил остаться рядом с семьей.

— Осталось чувство, что сезон вообще был? Сыграли всего 11 матчей, плюс длительная пауза из-за Олимпиады.

— Я опытный хоккеист, ничего особенного в этом нет. Всегда готов играть, несмотря на паузы и перерывы. До первого матча за «Йокерит» я не играл почти два месяца, но быстро вошел в ритм. Для меня это вообще не проблема.

— В этом плей-офф у «Йокерита» были шансы далеко зайти, согласны?

— В этом году у нас собралась хорошая команда, были отличные шансы побороться за Кубок Гагарина. Особенно на волне олимпийской победы финских игроков.

— Перед следующим сезоном вас ждет долгая пауза.

— У меня есть несколько предложений от российских команд КХЛ, но приоритет — дождаться решения по будущему «Йокерита». У нас есть определенные договоренности по следующему контракту, но пока все на паузе, так как нет ясности по судьбе клуба в КХЛ.

— Что говорил генеральный менеджер, когда распустили команду?

— Они однозначно хотят продолжить выступление в КХЛ. Но все это будет обсуждаться, в том числе с руководством лиги. Это не мой вопрос.

— Понимаю. Вы ставите для себя какой-то дедлайн по переговорам с «Йокеритом»?

— У меня действующий контракт до 30 апреля. До этой даты я все равно не могу подписывать предложения от других клубов по регламенту лиги.

— Сейчас говорят, что могут вернуться «Лада» и «Югра». Как считаете, российский хоккей выиграет от большего количества команд в КХЛ?

— В долгосрочной перспективе — да. Не знаю, как сложится в краткосрочной, но в будущем российский хоккей от этого выиграет.

— Новые клубы КХЛ — это новые рабочие места на высоком уровне.

— Конечно. Это плюс для хоккеистов. Для кого-то это будут неоценимые шансы, которыми надо воспользоваться.

Хоккеисты «Йокерита». ХК «Йокерит

«Йокерит»

— Вы стали первым русским хоккеистом в «Йокерите» в истории КХЛ. Как образовался такой вариант? Слышал мнение, что это все из-за агентских игр.

— Вы верите, что в команду, где играют 12 игроков из разных олимпийских сборных, можно попасть случайно? Тем более за восемь лет в КХЛ я первый русский хоккеист. Разговоры про агентские игры — это ерунда. Представители «Йокерита» долго вели меня, смотрели мои игры, общались с иностранными хоккеистами, с которыми я играл. Их выбор был осознанным.

— Как вели переговоры с «Йокеритом»?

— 22 ноября перед матчем со «Спартаком» мне позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность у «Йокерита». Они хотели со мной пообщаться. На встрече были главный тренер, ассистент и помощник Яри Курри. Сказали, что видят меня в команде, спросили о моих целях. После этого мы пожали руки и подписали контракт.

— Что еще у вас спрашивали?

— К примеру, что для тебя важнее: личная статистика или победа с командой в Кубке Гагарина? Объяснил им, что я — командный игрок. Для меня первоочередно выиграть Кубок.

— Это легкий вопрос. Ответ очевидный.

— Видно же, когда человек обманывает. Все тренеры — отличные психологи. Они видят, кто и как отвечает.

— Вы не задумывались, почему раньше «Йокерит» не приглашал русских? Не общались на эту тему с руководством?

— Не задавал этот вопрос. Таково видение менеджемента. Основа клуба — финские игроки высокого уровня, плюс они усиливаются рядом иностранных хоккеистов из Северной Америки и Европы.

— Необычно, что вас выбрали как русского первопроходца в «Йокерите».

— Им требовался опытный защитник силового плана, который поможет на своем пятаке и постоит за команду, чтобы добавить коллективу духа. После окончания сезона тренеры сказали, что довольны мной и я полностью оправдал их надежды.

Виталий Меньшиков. Соцсети

— Вы говорили, что пересмотрели свое отношение к финнам. В чем это заключалось?

— Мне казалось, что Хельсинки — скучный и размеренный город. Но так казалось со стороны. Пожив там, посмотрел на город и нацию по-другому. Финны очень эрудированные. Многие знают по три языка: местный, английский, шведский или французский. Всегда помогут на улице, когда спрашиваешь дорогу. Приятный народ. Когда пришел в команду, каждый интересовался: как я обустроился, как поживает моя семья, сколько у меня детей? Встретили очень дружелюбно. Им было интересно узнать нюансы жизни в России. Стал для них живой Википедией.

— Что спрашивали?

— Обо всем. Как люди ведут себя, какие интересы в России? Им нравится играть в КХЛ из-за возможности путешествовать по нашим городам. Тренер по защитникам Пекка Кангасалуста почти на русском начал разговаривать. Каждый день узнавал у меня пару новых слов, учил их, а на следующий день я проверял его. Очень интересующиеся ребята. Да и я начал немного по-фински говорить.

— Какие слова выучили?

— Элементарные: привет, пока, доброе утро, спасибо, пожалуйста, как пройти до туда?

— Вы говорили, что тренерский штаб «Йокерита» отличается менталитетом, который можно описать словами «having fun». Как это проявлялось?

— Предположим, завтра игра с семи до девяти вечера. Сегодня ты тренируешься в кайф, вечером проводишь время с семьей. На следующее утро раскатка: пришел с улыбкой, сам размялся. Все профессионалы, тренеру не надо за каждым следить, как надзирателю. Вечером сконцентрировался на игре и выдохнул. Надо уметь расслабляться, веселиться и выдавать максимум именно в игре. Мне подходит такой план. Ты получаешь удовольствие от хоккея. В раздевалке «Йокерита» все искренне радуются, никто не сдерживает своих чувств.

— Каким вам запомнился главный тренер — Лаури Марьямяки?

— Он сильный психолог. Может настроить на игру каждого хоккеиста. Объясняет без нагнетания твои сильные стороны, в чем надо прибавить. Спокойный, уверенный, в любой ситуации в матче ведет себя сдержанно, не показывая лишних эмоций. Это здорово. Чувствуешь, что тренер уверен в себе, и это передается команде.

— Переезжать во взрослом возрасте в новую страну, чтобы продолжать карьеру, — всегда стресс. Быстро привыкли?

— Я уехал в Америку, когда мне еще не было 17 лет. Тогда было тяжело: нулевое знание английского языка, новая страна, ты сам по себе. После этого у меня большой опыт переездов с семьей. Плюс отличный английский. Все прошло нормально.

— Английский выучили в Северной Америке?

— Да. За три месяца начал понимать и изъясняться, а за полгода — говорить на хорошем уровне.

Виталий Меньшиков. ХК «Йокерит

Австрия

— Вы прошлый сезон закончили в австрийской лиге. Как появился этот вариант?

— Когда закончились дозаявки в КХЛ, в мире оставалась тяжелая ситуация с ковидом. Было много вариантов в других лигах, но из-за коронавируса подписать иностранца и сделать ему рабочую визу было нереально. Перед дедлайном в австрийской лиге подвернулся вариант поехать в «Грац». Подняли все свои связи с посольством и сделали мне визу.

— Чем вам запомнился «Грац»? Как у них с инфраструктурой?

— У меня были разные ожидания до перехода. Оказалось, уровень достаточно высокий: играют команды из Чехии, Словакии, Италии. Топ-6 команд не затерялись бы в КХЛ. Организация отличная — все как положено в профессиональном клубе. Хорошие стадионы, зарплату платят вовремя, выдают квартиру, машину. К сожалению, не получилось посмотреть, какие там болельщики. Во время пандемии матчи проходили без зрителей. Полный локдаун. Даже интервью после матчей брали необычно. Стоишь в середине поля, тебе дают наушники, а камера и журналист — на трибунах. Снимают тебя оттуда. Настолько все серьезно.

— Меняли города только на автобусах?

— Да. Дорога занимала от двух до семи часов. Если больше пяти часов, то приезжали за день до игры. Если менее — в этот же день. Сыграли — и обратно. Дороги хорошие, скоростной режим под 120 километров в час. Все быстро.

— После КХЛ поездки на автобусах — приятный бонус.

— Да. После игры около часа ночи ты дома. Но ко всему надо привыкать.

— Что скажете о среднем уровне игроков?

— Надо понимать, что в лиге «олимпийские» площадки, а не канадские и финские, как в КХЛ. Почти в каждой команде тренеры канадцы или американцы и по десять легионеров из Северной Америки. Игроки, возможно, невысокого роста, но физически крепкие и с хорошим катанием, очень неуступчивые. Скорости и уровень силовой борьбы высокие.

— Вы быстро привыкли к такому хоккею?

— Да. Пару игр — и привык.

— Известные игроки встречались в австрийской лиге?

— В моей команде был нападающий, который три года провел в «Вашингтоне». Сергей Костицын играл в словацкой команде. Еще был хорошо знакомый всем, кто следит за КХЛ, латвийский защитник Оскар Бартулис. Много ребят из НХЛ приезжают играть в Австрию, когда заканчивают карьеры в Америке и выбирают классную жизнь для семьи.

— Вам нравилось там?

— Конечно. Грац — потрясающий город. Шикарное место для семьи.

Виталий Меньшиков (слева). Фото photo.khl.ru

Уход из «Сибири»

— Я так и не понял, почему от вас отказалась «Сибирь». Вы выходили в первой-второй парах, играли по 18 минут, почти не удалялись.

— Сам не понимаю. Мне ничего не сказали в клубе. Только сообщили, что расторгают контракт и выплачивают компенсацию.

— У вас был разговор с генеральным менеджером?

— Нет, я с ним не общался. Мне никто ничего не объяснил.

— По ходу сезона к вам не возникали вопросы от тренеров или генменеджера?

— Нет. Они прекрасно знали, какой я хоккеист. Кирилл Валерьевич Фастовский, когда я играл в «Тракторе», звал меня в «Сибирь». Не понимаю, зачем тогда меня подписали?

— Может быть, ждали от вас чего-то другого?

— Могли бы тогда сказать мне. Не было ни одного разговора на эту тему, чтобы прояснить ситуацию.

— После ухода из «Сибири» в вашу сторону было немало хейта. Откуда он шел?

— Собаки лают, караван идет. Мне важнее получить признание от таких людей, как Яри Курри, пятикратный обладатель Кубка Стэнли, Лаури Марьямяки, который все сезоны в КХЛ вел «Йокерит» на лидирующих позициях.

Челябинское детство

— Вас знают как самоотверженного и жесткого защитника, который всегда будет заступаться за партнеров. Это воспитание, заложенное с детства?

— Это воспитание моих родителей, бабушек и дедушек, с которыми я в детстве проводил больше времени. Плюс жизнь в Челябинске в 1990-2000-е, когда приходилось отстаивать себя и друзей во дворах. Там характер и закалялся. Были драки двор на двор. Например, когда играешь в футбол, постоянно возникали потасовки, драки.

— Опишите день обычного челябинского подростка, который занимается хоккеем и учится в школе.

— Все свободное время проводили на улице с друзьями. Утром идешь в школу, потом на тренировку. После нее — во двор, где все друзья. Раньше не было телефонов и компьютеров. Берешь мяч, играешь в футбол, баскетбол. Зимой — в хоккей. Двор был дружным, интересно было играть, общаться. Ребята постарше нас опекали, чтобы с соседних дворов никто не обижал. Подсознательно понимаешь, что надо помогать младшим, что нужна взаимовыручка. Те времена в Челябинске были смутными. Помню, как в подъездах собирались наркоманы, кололись. Опасно было ходить по улицам. Я вырос в Тракторозаводском районе. На улице Героев Танкограда был универсам. Напротив него стояли машины, где торговали наркотиками. Открывают багажники, а там наркота. Прекрасно помню это. Мне было лет девять-десять. Сейчас, конечно, этого нет.

— В такой среде надо было уметь постоять за себя, за девушку, за друзей.

— Определенно. Представьте, подходят к тебе на улице ребята постарше и хотят забрать деньги. Конечно, надо уметь за себя постоять.

— Драться учились на улице?

— И на улице, и папа обучал. Он сам занимался боксом. Когда попал в команду мастеров, каждое лето в свободное время готовился с тренером по боксу в Челябинске. Собирались раза три в неделю и отрабатывали удары. Это полезный навык как по жизни, так и в спорте.

— Из-за чего на улице конфликты разжигались чаще всего?

— Из-за чего угодно. Когда кто-то проигрывает, сразу начинаются претензии: «Ты жульничаешь». С этого и начинались потасовки. Есть фраза: «Докопаться можно и до дерева». Она хорошо описывает ситуацию. Интересное было время.

— Как дома родители реагировали, когда видели, что сын вернулся со стертыми костяшками?

— Отругают, скажут, чтобы больше так и не делал. Накажут, оставят дома. Нормальная профилактическая работа.

Виталий Меньшиков (слева). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Драки в хоккее

— В хоккее были тренеры, которые запрещали драться?

— Нет. Все зависит от ситуации, когда надо показать характер. Никто не запрещал, если это не навредит результату.

— Пересматривали свои драки?

— Конечно, в том числе с тренером по боксу, делали выводы. Анализ помогает становиться лучше. Как хоккей пересматривают ради нюансов, так и драки.

— Самая запоминающаяся драка — с Дамиром Рыспаевым?

— Да, серьезный соперник. Мы крупно выигрывали, шли последние минуты. Думал: какой смысл ему драться? Но драка получилась интересная.

— Тяжело было справиться с ним?

— Да, крепкий парень. К слову, после той драки у меня появилось больше игрового времени в «Сибири», добавилось уважения. Переломная драка по хоккейным меркам.

— Есть ли хоккеист, с которым вы бы не стали драться ни при каких условиях?

— Нет. Зависит от ситуации на льду. Если ты видишь, что человек превосходит тебя в драке, тогда схвати его, повали.

— Чувствовали, что некоторые соперники побаиваются вас на льду и избегают стыков?

— Конечно. Это чувствуется, даже если это не показывают явно.

— Какие-то комичные истории были, когда игрок предлагал драться, но соскакивал, увидев, что рядом с ним Меньшиков?

— Думаю, если игрок предлагает драться, он видит, кто перед ним. Другое дело, что некоторые провоцируют тебя, чтобы ты скинул краги, а сами не ввязываются в драку. Такое практикуется в том числе в плей-офф.

— Вы попадались на такое?

— Давно. Один раз меня спровоцировали, я ответил и получил удаление. После этого проанализировал момент, пообщался с тренером и реагировал с холодной головой. Все приходит через опыт. Понимаешь, как действовать в таких ситуациях, не кидаешься, как молодой. Ситуация, чтобы ответить на провокацию, всегда найдется. Применить чистый силовой прием, жестко сыграть на своем пятаке, чтобы у нападающего не было желания туда приезжать.

— Сейчас есть хоккеисты или спортсмены, которыми вы восхищаетесь? Может быть, кто-то из «Йокерита»?

— Нет, таких нет. Но в «Йокерите» все ответственно относятся к делу. За ними не надо следить. Дают программу в том же тренажерном зале, и каждый полностью ее выполняет. Выделю Марко Анттилу — настоящий капитан, парень со стержнем, чемпион мира, олимпийский чемпион. Уважаемый хоккеист.

— Удивительно, что, несмотря на его комплекцию, он забивает ключевые голы в важных матчах. В чем его секрет?

— С его габаритами у него хорошее катание и техника. Попробуйте с такими габаритами так владеть коньками, быть координированным. Парень постоянно работает над собой.

Виталий Меньшиков (слева). Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Не общались с ним о финале после Олимпиады?

— Нет, просто поздравили ребят. Особо пообщаться не было времени. Они вернулись, и нам сразу сообщили, что сезон закончен. Потом Анттила поехал в другую команду.

— Тяжело играть против него на тренировках?

— Да, здоровый парень. Его лучше держать на расстоянии вытянутой клюшки. А в момент, когда он останавливается, прижимать к борту.

— Мне рассказывали, что вы приседали со своим весом под 100 раз. Это правда?

— Да, было такое в мой второй сезон в «Сибири», когда я пришел после высшей лиги. У Андрея Скабелки был тест: сделать максимальное количество раз жим лежа и присесть со своим весом. По-моему, сделал 108 раз. Правда, потом без ног был две недели. Это больше не на физическую подготовку, а на характер, как я это понимаю сейчас. Чтобы игрок показал, что готов терпеть. Минимума не было. Надо показать максимум. Думаю, все делали раз по 40, кто-то — 30, у кого колени больные.

— Скабелка удивился вашим результатам?

— Думаю, да.

— Вас можно назвать фанатом зала?

— Лет до 29 — да. Потом открыл для себя другие методы поддержания формы: пилатес, йога, упражнения на координацию, чтобы не калечить спину и колени.

Виталий Меньшиков

Родился 15 июля 1989 года в Челябинске.

Защитник, воспитанник «Трактора».

Выступал за «Трактор-2» (первая лига, 2004 — 2008), «Металлург» Серов (высшая лига, 2008), «Зауралье» (высшая лига, 2009, 2011), ЦСК ВВС Самара (высшая лига, 2009/10), «Рязань» (2010), «Ариада» (ВХЛ, 2010), «Нефтяник» Альметьевск (ВХЛ, 2011/12), «Сокол» Красноярск (ВХЛ, 2012, 2013), «Автомобилист» (2012), «Казцинк-Торпедо» (ВХЛ, 2013/14), «Сибирь» (2014 — 2017, 2020), «Авангард» (2017, 2017/18), «Динамо» М (2018/19), «Трактор» (2019/20), «Металлург» Мг (2020), «Грац» (Австрия, 2021), «Адмирал» (2021), «Йокерит» (2021/22).