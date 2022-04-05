КХЛ утвердила состав участников сезона-2022/23: будет 22 клуба
Совет директоров КХЛ утвердил 22 клуба на следующий сезон
Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона. Как отмечается, в сезоне-2022/23 примут участие 22 клуба.
«Рассмотрев все материалы, представленные Лигой, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ сезона 2022/23 — 22 клуба», — говорится в сообщении.
Деление команд по дивизионам и конференциям будет утверждено правлением КХЛ.
Состав участников сезона 2022/23:
«Авангард», «Автомобилист», «Адмирал», «Ак Барс», «Амур», «Барыс», «Витязь», «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев», «Северсталь», «Сибирь», СКА, «Спартак», «Торпедо», «Трактор», «Сочи», ЦСКА.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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|5.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
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