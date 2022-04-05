КХЛ утвердила состав участников сезона-2022/23: будет 22 клуба

Совет директоров КХЛ утвердил 22 клуба на следующий сезон

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Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона. Как отмечается, в сезоне-2022/23 примут участие 22 клуба.

«Рассмотрев все материалы, представленные Лигой, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ сезона 2022/23 — 22 клуба», — говорится в сообщении.

Деление команд по дивизионам и конференциям будет утверждено правлением КХЛ.

Состав участников сезона 2022/23:

«Авангард», «Автомобилист», «Адмирал», «Ак Барс», «Амур», «Барыс», «Витязь», «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев», «Северсталь», «Сибирь», СКА, «Спартак», «Торпедо», «Трактор», «Сочи», ЦСКА.