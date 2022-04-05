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Суперзвезда и партнер Гретцки до конца радел за финский клуб в КХЛ. Но и он не выдержал мощнейшего давления на родине

Владелец «Йокерита» Яри Курри надеялся на продолжение выступлений в КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Йокерита».
Фото ХК «Йокерит»
Игроки «Йокерита».
Фото photo.khl.ru
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Владелец «Йокерита» Яри Курри до последнего не терял надежды продолжить выступать в российской лиге.

Вступление в КХЛ

«Йокерит» за восьмилетнюю кахаэловскую историю заслужил звание одного из самых колоритных клубов лиги. Команда не только подписывала сильных по европейским меркам игроков и стабильно выходила в плей-офф, но и вдохновляла маркетингом и мерчандайзингом. Вступление «Шутов» в КХЛ было прорывом для лиги, которая претендовала на статус континентальной, а не первенства команд стран СНГ. Руководители и игроки «Йокерита» остались довольны, когда в 2014 году вошли в семью КХЛ. Однако в Финляндии нашлись сторонники противоположного мнения.

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Клуб не пользовался популярностью на родине среди журналистов. Агрессивно настроенные против всего российского финские СМИ не только критиковали команду за вступление в КХЛ, руководствуясь патриотическими убеждениями. Крупные издания сообщали об убытках «Йокерита», объясняли экономический трагизм и называли клуб «пленником России» и «спарринг-партнером для лидеров чемпионата». Мотивы провокационных публикаций легко объяснимы: сильнейшие финские игроки перешли в КХЛ, местная лига лишилась культовой команды, а еще журналистов настораживал сам факт связи с Россией. Руководителей попрекали участием русских олигархов в управлении командой. Позиция клуба категорически отличалась: «Мы сами хотели сделать шаг вперед, никто нас не принуждал», — говорил генменеджер «Йокерита» Яри Курри в апреле 2014 года.

КХЛ открыла двери для финского клуба, когда им управлял Харри Харкимо. Бизнесмен руководил командой с 1991 года и участвовал во вступлении в сильнейший европейский чемпионат. В 2013 году Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко приобрели у Харкимо 100 процентов акций «Хартвалл Арены» — домашнего дворца «Йокерита». А в следующем году они получили 49 процентов акций самого клуба. Документально «Шуты» снова стали финской собственностью в мае 2019 года, когда полный пакет акций выкупил Яри Курри. Занятно, что, по словам Харкимо, бывший владелец сначала выкупил доли российских бизнесменов и только потом совершил сделку с Курри.

Критика на родине и отказ от плей-офф

Смена владельца не спасла клуб от негодования на родине. Критика продолжилась и после того, как «Йокеритом» завладел легендарный Курри — пятикратный обладатель Кубка Стэнли и кумир тысяч финских любителей хоккея. Руководителей просили вернуть команду в местный чемпионат, несмотря на подписанные договоренности с КХЛ, чтобы восстановить целостность внутренней лиги и следовать историческому пути клуба. Финские медиа сообщали, что русское влияние на финансирование «Шутов» оставалось. Сообщалось, что новым спонсором команды стало финское представительство компании «Норильский никель», получившей 40 процентов акций. 60 — контролировал Курри.

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— Те, кто делает такие [критические] комментарии, демонстрируют узость мышления, — говорил Курри в интервью «СЭ» в ноябре 2019 года. — Эти люди должны открыть глаза и увидеть все те однозначные плюсы, которые приносит присутствие «Йокерита» в КХЛ, кстати, не российской лиге, а континентальной. Это лучшая лига в Европе. И дает возможность болельщикам в Хельсинки видеть сильнейшие европейские клубы и сильнейший европейский хоккей.

Однако именно болельщики, а точнее фан-клуб «Йокерита» первым забил в набат из-за обострения внешнеполитических отношений и потребовал у руководства «Шутов» выйти из состава участников КХЛ. Вслед за фанатами, считавшими, что «продолжение выступления клуба в КХЛ нанесет неисчислимый ущерб репутации, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», бойкот «Йокериту» объявили спонсоры. От сотрудничества отказалось международное рекрутинговое агентство Barona — один из главных партнеров клуба. 25 февраля финны официально снялись с розыгрыша Кубка Гагарина.

— Когда узнали о всех событиях, генменеджер Яри Курри собрал нас и сообщил, что команда приостанавливает сезон. Все впали в апатию, буквально слезы наворачивались на глазах. Никто не понимал, что это правда, — говорил в интервью «СЭ» единственный игрок «Йокерита» из России защитник Виталий Меньшиков.

Величие Курри не спасло клуб

«Все ли довольны тем, что «Йокерит» в КХЛ? Недовольные есть, но их не так много. Не столько, чтобы мы обращали внимание на это», — говорил Курри в сентябре 2014 года. Сомневаюсь, что многолетний партнер по звену Уэйна Гретцки предполагал, что через семь лет клуб, попав под дикое давление, пойдет на крайние меры и откажется от борьбы за Кубок Гагарина перед плей-офф. Фанаты и спонсоры отвернулись, местная федерация хоккея, мягко говоря, не обрадовалась бы, если бы «Шуты» сыграли против «Спартака». Компромиссное решение ударило по команде и лиге, но помогло избежать дальнейших скандалов.

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Волна общественного негодования не оставила выбора Курри. Притом что сам Яри всегда положительно оценивал сотрудничество с КХЛ и Россией. Просил не обращать внимания на спекуляции в финских СМИ. Размышлял о расширении КХЛ на Запад и вступлении новых клубов, что позволило бы улучшить логистику и повысить конкуренцию.

Вклад Курри в партнерство «Йокерита» и КХЛ велик. Уход клуба из лиги не связан со спортом. Сам Яри никогда бы не решил покинуть чемпионат, какие бы волнения ни поднимали фанаты и журналисты. А ведущие издания Суоми, к примеру Iltalehti, не могли нарадоваться, когда официально объявили о выходе «Шутов» из плей-офф. Неизвестно, в каком виде команда продолжит существование. Амбициозный проект «Йокерита» как клуба КХЛ завяз в темных процессах не по собственной воле, а Яри Курри оказался бессилен против всеобщего порицания.

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