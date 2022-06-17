Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 160 самых дорогих хоккеистов лиги
«СЭ» в седьмой раз публикует список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы делали это в октябре прошлого года — лига тогда была совсем другой. Например, из 20 самых дорогих хоккеистов лишь восемь были из России. Сейчас все наоборот — в топ-20 всего четыре иностранца.
Мы составили топ-160 хоккеистов, которые получают зарплату в 25 миллионов рублей и более. Планка продолжает понижаться — в прошлом сезоне в топ-150 вошли игроки с зарплатой от 35. В рейтинге и далее по тексту указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.
Из тройки лидеров не осталось никого
Даррен Диц, Вадим Шипачев, Теему Хартикайнен — из тройки лидеров предыдущего рейтинга никто не сохранил свои позиции. Диц после окончания контракта с ЦСКА пока находится без клуба, Шипачев пошел на понижение по деньгами после обмена из «Динамо» в «Ак Барс», а Хартикайнен уехал из «Салавата Юлаева» еще по ходу плей-офф.
В итоге сейчас самый дорогой игрок КХЛ — центрфорвард «Локомотива» Максим Шалунов, который прошлым летом подписал с ярославцами трехлетний контракт с зарплатой в 90 миллионов. На первый взгляд, удивительно — в прошлом сезоне Шалунов не вошел и в топ-100 бомбардиров лиги. Но вспомните, что Максим переходил в «Локомотив» в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина и одного из сильнейших центров лиги. Шалунову — 29 лет, и под руководством Игоря Никитина он должен провести предстоящий сезон намного сильнее.
По 80 миллионов получили три хоккеиста, сменившие клуб в межсезонье. Из них официально подписан контракт только у Антона Бурдасова, который вернулся в «Трактор» на трехлетний контракт. О договоренности Александра Радулова с «Ак Барсом» говорит уже и агент игрока Юрий Николаев, а Владимир Ткачев после 1 июля должен официально оформить соглашение с «Авангардом».
Самый дорогой легионер в лиге теперь — французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Его контракт с уральцами продолжает действовать, и француз уже заверил руководство клуба в том, что он намерен его отработать. А вот для Дамира Жафярова цифра в 75 миллионов в новинку — в «Торпедо» он получал процентов на 25 меньше. Но теперь он — главная звезда СКА, и игрок с таким статусом достоин таких денег.
А вот сумма контракта Сергея Андронова с «Локомотивом» шокирует. Нет, никто не забывает, что капитан чемпионского ЦСКА — лидер в раздевалке и отличный рабочий центр, но это не форвард для ведущих троек. Впрочем, может, именно его не хватило Игорю Никитину в Ярославле для успешного результата? Все-таки технарей в «Локомотиве» хватает.
Кто еще попадет в рейтинг?
Метсола, Уил, Аалтонен, Йокипакка, Пилут — есть вероятность, что эти легионеры до КХЛ так и не доедут. Но на их месте окажутся другие иностранцы — наиболее активно клубы лиги исследуют североамериканский рынок. Ясность наступит после драфта НХЛ и первых подписаний на рынке свободных агентов — тогда станет понятно, на кого в Северной Америке не рассчитывают.
В «Авангарде» ждут канадцев Петана и Янковски, приехать в КХЛ может канадский вратарь Делл, да и в целом в клубах полно легионерских вакансий. В нашем топ-160 всего 32 иностранца, причем девять из них не считаются в КХЛ легионерами (игроки с белорусским или казахстанским паспортом). Пополнение рейтинга к старту сезона обещает быть солидным.
Нет в рейтинге пока и нескольких звездных россиян. Ведут переговоры с ЦСКА о продлении контрактов Никита Нестеров и Сергей Плотников. Не определился с будущим Артем Анисимов — скорее всего, он останется в Ярославле, но контракта пока нет. Никита Гусев ждет предложений из-за океана, но вполне может подписать новый контракт со СКА до начала регулярного чемпионата.
«Ак Барс» — лидер по супердорогим игрокам
Наибольшим количеством хоккеистов в рейтинге представлен «Автомобилист» — 19 игроков команды получают в год 25 миллионов и более. Но потолка зарплат в 900 миллионов достаточно, чтобы уместить всех. 17 игроков — у «Магнитки», но при этом в топ-20 нет ни одного хоккеиста. Про хитрый ход руководства магнитогорцев мы уже рассказывали. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина, а премии за проход в финал конференции не учитываются под потолком зарплат. Выплатив солидные бонусы за успешную игру в сезоне-2021/22, руководители «Металлурга» существенно понизили оклады игроков на следующие сезоны.
В топ-20 лидирует «Ак Барс», представленный пятью игроками. Четверо из них — новички Шипачев, Радулов, Семенов и Войнов. Причем Шипачеву и Войнову в Казани понижали контракт, увеличив срок действия соглашения, иначе в нашем топе лидировал бы Вадим. В итоге на пять самых дорогих хоккеистов казанцы тратят 350 миллионов рублей — это почти 40 процентов от потолка зарплат. Правда, Джордан Уил, по нашей информации, вряд ли будет играть за «Ак Барс» в следующем сезоне.
В прошлом рейтинге выделялось 10 клубов, сейчас от них откололось московское «Динамо», существенно сократившее зарплатную ведомость. Единственный дорогой игрок в команде — нападающий Станислав Галиев, но его будущее в «Динамо» под вопросом.
С уменьшением нижнего порога зарплат для попадания в рейтинг количество представленных клубов прибавилось. Но четырех клубов пока нет — это «Куньлунь», у которого пока нет состава, низкобюджетный «Адмирал», «Сочи» и минское «Динамо». У белорусов высокооплачиваемые игроки точно будут — по крайней мере, канадец Райан Спунер в рейтинг точно попадет. А ведь минчане еще ведут переговоры с Ридом Буше. У вернувшегося в Минск Брэндона Козуна довольно скромный контракт — 20 миллионов рублей в год.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4