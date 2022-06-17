Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 160 самых дорогих хоккеистов лиги

Новая версия топ-листа самых высокооплачиваемых игроков нашего чемпионата от «СЭ».

«СЭ» в седьмой раз публикует список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы делали это в октябре прошлого года — лига тогда была совсем другой. Например, из 20 самых дорогих хоккеистов лишь восемь были из России. Сейчас все наоборот — в топ-20 всего четыре иностранца.

Мы составили топ-160 хоккеистов, которые получают зарплату в 25 миллионов рублей и более. Планка продолжает понижаться — в прошлом сезоне в топ-150 вошли игроки с зарплатой от 35. В рейтинге и далее по тексту указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Рейтинг зарплат КХЛ в сезоне-2022/23. Фото «СЭ»

Из тройки лидеров не осталось никого

Даррен Диц, Вадим Шипачев, Теему Хартикайнен — из тройки лидеров предыдущего рейтинга никто не сохранил свои позиции. Диц после окончания контракта с ЦСКА пока находится без клуба, Шипачев пошел на понижение по деньгами после обмена из «Динамо» в «Ак Барс», а Хартикайнен уехал из «Салавата Юлаева» еще по ходу плей-офф.

В итоге сейчас самый дорогой игрок КХЛ — центрфорвард «Локомотива» Максим Шалунов, который прошлым летом подписал с ярославцами трехлетний контракт с зарплатой в 90 миллионов. На первый взгляд, удивительно — в прошлом сезоне Шалунов не вошел и в топ-100 бомбардиров лиги. Но вспомните, что Максим переходил в «Локомотив» в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина и одного из сильнейших центров лиги. Шалунову — 29 лет, и под руководством Игоря Никитина он должен провести предстоящий сезон намного сильнее.

По 80 миллионов получили три хоккеиста, сменившие клуб в межсезонье. Из них официально подписан контракт только у Антона Бурдасова, который вернулся в «Трактор» на трехлетний контракт. О договоренности Александра Радулова с «Ак Барсом» говорит уже и агент игрока Юрий Николаев, а Владимир Ткачев после 1 июля должен официально оформить соглашение с «Авангардом».

Самый дорогой легионер в лиге теперь — французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Его контракт с уральцами продолжает действовать, и француз уже заверил руководство клуба в том, что он намерен его отработать. А вот для Дамира Жафярова цифра в 75 миллионов в новинку — в «Торпедо» он получал процентов на 25 меньше. Но теперь он — главная звезда СКА, и игрок с таким статусом достоин таких денег.

А вот сумма контракта Сергея Андронова с «Локомотивом» шокирует. Нет, никто не забывает, что капитан чемпионского ЦСКА — лидер в раздевалке и отличный рабочий центр, но это не форвард для ведущих троек. Впрочем, может, именно его не хватило Игорю Никитину в Ярославле для успешного результата? Все-таки технарей в «Локомотиве» хватает.

Кто еще попадет в рейтинг?

Метсола, Уил, Аалтонен, Йокипакка, Пилут — есть вероятность, что эти легионеры до КХЛ так и не доедут. Но на их месте окажутся другие иностранцы — наиболее активно клубы лиги исследуют североамериканский рынок. Ясность наступит после драфта НХЛ и первых подписаний на рынке свободных агентов — тогда станет понятно, на кого в Северной Америке не рассчитывают.

В «Авангарде» ждут канадцев Петана и Янковски, приехать в КХЛ может канадский вратарь Делл, да и в целом в клубах полно легионерских вакансий. В нашем топ-160 всего 32 иностранца, причем девять из них не считаются в КХЛ легионерами (игроки с белорусским или казахстанским паспортом). Пополнение рейтинга к старту сезона обещает быть солидным.

Нет в рейтинге пока и нескольких звездных россиян. Ведут переговоры с ЦСКА о продлении контрактов Никита Нестеров и Сергей Плотников. Не определился с будущим Артем Анисимов — скорее всего, он останется в Ярославле, но контракта пока нет. Никита Гусев ждет предложений из-за океана, но вполне может подписать новый контракт со СКА до начала регулярного чемпионата.

«Ак Барс» — лидер по супердорогим игрокам

Наибольшим количеством хоккеистов в рейтинге представлен «Автомобилист» — 19 игроков команды получают в год 25 миллионов и более. Но потолка зарплат в 900 миллионов достаточно, чтобы уместить всех. 17 игроков — у «Магнитки», но при этом в топ-20 нет ни одного хоккеиста. Про хитрый ход руководства магнитогорцев мы уже рассказывали. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина, а премии за проход в финал конференции не учитываются под потолком зарплат. Выплатив солидные бонусы за успешную игру в сезоне-2021/22, руководители «Металлурга» существенно понизили оклады игроков на следующие сезоны.

Представительство клубов в топ-160. Фото «СЭ»

В топ-20 лидирует «Ак Барс», представленный пятью игроками. Четверо из них — новички Шипачев, Радулов, Семенов и Войнов. Причем Шипачеву и Войнову в Казани понижали контракт, увеличив срок действия соглашения, иначе в нашем топе лидировал бы Вадим. В итоге на пять самых дорогих хоккеистов казанцы тратят 350 миллионов рублей — это почти 40 процентов от потолка зарплат. Правда, Джордан Уил, по нашей информации, вряд ли будет играть за «Ак Барс» в следующем сезоне.

В прошлом рейтинге выделялось 10 клубов, сейчас от них откололось московское «Динамо», существенно сократившее зарплатную ведомость. Единственный дорогой игрок в команде — нападающий Станислав Галиев, но его будущее в «Динамо» под вопросом.

С уменьшением нижнего порога зарплат для попадания в рейтинг количество представленных клубов прибавилось. Но четырех клубов пока нет — это «Куньлунь», у которого пока нет состава, низкобюджетный «Адмирал», «Сочи» и минское «Динамо». У белорусов высокооплачиваемые игроки точно будут — по крайней мере, канадец Райан Спунер в рейтинг точно попадет. А ведь минчане еще ведут переговоры с Ридом Буше. У вернувшегося в Минск Брэндона Козуна довольно скромный контракт — 20 миллионов рублей в год.