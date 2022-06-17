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Сегодня, 08:00

Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 160 самых дорогих хоккеистов лиги

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Антон Бурдасов, Максим Шалунов и Александр Радулов.
Рейтинг зарплат КХЛ в сезоне-2022/23.
Фото «СЭ»
Представительство клубов в топ-160.
Фото «СЭ»
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Новая версия топ-листа самых высокооплачиваемых игроков нашего чемпионата от «СЭ».

«СЭ» в седьмой раз публикует список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы делали это в октябре прошлого года — лига тогда была совсем другой. Например, из 20 самых дорогих хоккеистов лишь восемь были из России. Сейчас все наоборот — в топ-20 всего четыре иностранца.

Мы составили топ-160 хоккеистов, которые получают зарплату в 25 миллионов рублей и более. Планка продолжает понижаться — в прошлом сезоне в топ-150 вошли игроки с зарплатой от 35. В рейтинге и далее по тексту указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Рейтинг зарплат КХЛ в сезоне-2022/23. Фото "СЭ"
Рейтинг зарплат КХЛ в сезоне-2022/23.
Фото «СЭ»

Из тройки лидеров не осталось никого

Даррен Диц, Вадим Шипачев, Теему Хартикайнен — из тройки лидеров предыдущего рейтинга никто не сохранил свои позиции. Диц после окончания контракта с ЦСКА пока находится без клуба, Шипачев пошел на понижение по деньгами после обмена из «Динамо» в «Ак Барс», а Хартикайнен уехал из «Салавата Юлаева» еще по ходу плей-офф.

В итоге сейчас самый дорогой игрок КХЛ — центрфорвард «Локомотива» Максим Шалунов, который прошлым летом подписал с ярославцами трехлетний контракт с зарплатой в 90 миллионов. На первый взгляд, удивительно — в прошлом сезоне Шалунов не вошел и в топ-100 бомбардиров лиги. Но вспомните, что Максим переходил в «Локомотив» в статусе лучшего снайпера Кубка Гагарина и одного из сильнейших центров лиги. Шалунову — 29 лет, и под руководством Игоря Никитина он должен провести предстоящий сезон намного сильнее.

По 80 миллионов получили три хоккеиста, сменившие клуб в межсезонье. Из них официально подписан контракт только у Антона Бурдасова, который вернулся в «Трактор» на трехлетний контракт. О договоренности Александра Радулова с «Ак Барсом» говорит уже и агент игрока Юрий Николаев, а Владимир Ткачев после 1 июля должен официально оформить соглашение с «Авангардом».

Самый дорогой легионер в лиге теперь — французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Его контракт с уральцами продолжает действовать, и француз уже заверил руководство клуба в том, что он намерен его отработать. А вот для Дамира Жафярова цифра в 75 миллионов в новинку — в «Торпедо» он получал процентов на 25 меньше. Но теперь он — главная звезда СКА, и игрок с таким статусом достоин таких денег.

А вот сумма контракта Сергея Андронова с «Локомотивом» шокирует. Нет, никто не забывает, что капитан чемпионского ЦСКА — лидер в раздевалке и отличный рабочий центр, но это не форвард для ведущих троек. Впрочем, может, именно его не хватило Игорю Никитину в Ярославле для успешного результата? Все-таки технарей в «Локомотиве» хватает.

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Кто еще попадет в рейтинг?

Метсола, Уил, Аалтонен, Йокипакка, Пилут — есть вероятность, что эти легионеры до КХЛ так и не доедут. Но на их месте окажутся другие иностранцы — наиболее активно клубы лиги исследуют североамериканский рынок. Ясность наступит после драфта НХЛ и первых подписаний на рынке свободных агентов — тогда станет понятно, на кого в Северной Америке не рассчитывают.

В «Авангарде» ждут канадцев Петана и Янковски, приехать в КХЛ может канадский вратарь Делл, да и в целом в клубах полно легионерских вакансий. В нашем топ-160 всего 32 иностранца, причем девять из них не считаются в КХЛ легионерами (игроки с белорусским или казахстанским паспортом). Пополнение рейтинга к старту сезона обещает быть солидным.

Нет в рейтинге пока и нескольких звездных россиян. Ведут переговоры с ЦСКА о продлении контрактов Никита Нестеров и Сергей Плотников. Не определился с будущим Артем Анисимов — скорее всего, он останется в Ярославле, но контракта пока нет. Никита Гусев ждет предложений из-за океана, но вполне может подписать новый контракт со СКА до начала регулярного чемпионата.

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«Ак Барс» — лидер по супердорогим игрокам

Наибольшим количеством хоккеистов в рейтинге представлен «Автомобилист» — 19 игроков команды получают в год 25 миллионов и более. Но потолка зарплат в 900 миллионов достаточно, чтобы уместить всех. 17 игроков — у «Магнитки», но при этом в топ-20 нет ни одного хоккеиста. Про хитрый ход руководства магнитогорцев мы уже рассказывали. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина, а премии за проход в финал конференции не учитываются под потолком зарплат. Выплатив солидные бонусы за успешную игру в сезоне-2021/22, руководители «Металлурга» существенно понизили оклады игроков на следующие сезоны.

Представительство клубов в топ-160. Фото "СЭ"
Представительство клубов в топ-160.
Фото «СЭ»

В топ-20 лидирует «Ак Барс», представленный пятью игроками. Четверо из них — новички Шипачев, Радулов, Семенов и Войнов. Причем Шипачеву и Войнову в Казани понижали контракт, увеличив срок действия соглашения, иначе в нашем топе лидировал бы Вадим. В итоге на пять самых дорогих хоккеистов казанцы тратят 350 миллионов рублей — это почти 40 процентов от потолка зарплат. Правда, Джордан Уил, по нашей информации, вряд ли будет играть за «Ак Барс» в следующем сезоне.

В прошлом рейтинге выделялось 10 клубов, сейчас от них откололось московское «Динамо», существенно сократившее зарплатную ведомость. Единственный дорогой игрок в команде — нападающий Станислав Галиев, но его будущее в «Динамо» под вопросом.

С уменьшением нижнего порога зарплат для попадания в рейтинг количество представленных клубов прибавилось. Но четырех клубов пока нет — это «Куньлунь», у которого пока нет состава, низкобюджетный «Адмирал», «Сочи» и минское «Динамо». У белорусов высокооплачиваемые игроки точно будут — по крайней мере, канадец Райан Спунер в рейтинг точно попадет. А ведь минчане еще ведут переговоры с Ридом Буше. У вернувшегося в Минск Брэндона Козуна довольно скромный контракт — 20 миллионов рублей в год.

Александр Радулов
Антон Бурдасов
Вадим Шипачев
Максим Шалунов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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