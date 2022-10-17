«Спартак» настиг жестокий кризис. Но время выбраться из него еще есть
Шестое
«Ак Барс» приехал в Челябинск после пяти поражений подряд и мог бы рассчитывать на победу. У челябинского клуба полно своих проблем, а когда был опубликован состав, то можно было бы предположить, что у Анвара Гатиятулина сложности гораздо серьезней, чем у соперника. Снова получил травму Адам Альмквист, куда-то пропал вратарь Эндрю Хаммонд, плюс тренер решил изменить неработающую связку Тертышный — Ткачев, поставив к Никите менее креативного Петра Хохрякова. Но неожиданно хозяева провели едва ли не лучший матч в сезоне. По крайней мере, полтора периода это был тот прошлогодний «Трактор», громивший своих соперников и боровшийся за победу в конференции.
«Ак Барс» на этом фоне выглядел как испуганный подросток. Три броска за 20 минут, да при таком-то подборе игроков! Такое нельзя оправдать, ладно бы команда шла в лидерах и решила «взять выходной». Олег Знарок не управляет командой. Она же от матча к матчу выглядит все хуже.
— Были моменты, которые мне понравились, — сообщил тренер на пресс-конференции.
И мы эти моменты видели: при счете 4:0, когда челябинцы чуть-чуть расслабились. Но потом команда Гатиятулина вспомнила, что сама находится в тяжелом положении, и снова стала действовать строго, а казанцы ничего с этим поделать не смогли. У Знарка нет никаких ответов, кроме шуточек, которые раздражают болельщиков. Его спрашивают про унылый первый период, а он напоминает, что команда во втором отрезке встречи нанесла больше бросков. И смеется. Потихоньку разваливается оборона. По поводу защиты были опасения и летом, когда приглашали ветеранов, но у многих клубов нет такого подбора игроков, и это компенсируется системой, правильным хоккеем.
Шесть поражений подряд! И впереди очень тяжелый календарь. Какие меры предпримет руководство «Ак Барса», чтобы все исправить?
Кризис
«Спартак» потерпел третье поражение в последних четырех матчах. Накануне команда уступила в Мытищах, позволив «Куньлуню» вплотную приблизиться к зоне плей-офф. Удивил счет — 0:3. Точнее даже не удивил, а еще раз доказал, что у красно-белых очень много проблем в атаке. Это ситуация, когда к главному тренеру Борису Миронову вообще никаких вопросов, а все претензии исключительно к игрокам. Видно, что система правильная, все нацелено на результат, но форварды словно окаменели.
Непонятно, чем занимается Филип Вароне. Канадец после 18 матчей имеет на своем счету два гола и две передачи, но это совсем не то, на что рассчитывают в клубе, выделяя ему в среднем по 17 минут игрового времени. В октябре ни разу не забивал Александр Хохлачев. Мы уже рассказывали, что к нему в клубе особое отношение. Он может себе позволить то, что не могут другие, и на это закрывают глаза. Однако для этого и сам нападающий должен делать на льду все, чтобы к нему не было претензий.
Есть и ошибки менеджеров. Летом в клубе не стали бороться за ветерана Сергея Широкова. Он бы и хотел остаться, но возраст уже такой, что деньги важней. Могли бы уж выделить средства на ветерана. Теперь многие игроки в команде признают, что уход Широкова испортил коллектив, пропал человек, который держал раздевалку. Те, кто остался, неспособны это сделать. Ни Андрей Локтионов, ни Дмитрий Кугрышев не ведут за собой, а дальше либо новички, либо молодежь. Вроде бы последние неудачи разозлили менеджеров. В ближайшее время они возьмутся за хоккеистов, особенно за ветеранов, попытаются привести их в чувство. Хочется скорей увидеть результат. До девятого места всего четыре очка.
Понижение
Вратарь Даниил Чечелев вновь начнет сезон в ECHL. Накануне в фарм-клубе «Калгари» прошла очередная чистка состава, и вратаря отправили в Рапид-Сити. Голкипер, задрафтованный в четвертом раунде «Калгари», проводит за океаном второй сезон. В прошлом он также сидел в ист-косте, но успел провести одну встречу за «Стоктон». Она была неудачной, российский вратарь в апреле вышел с первых минут на матч против фарм-клуба «Ванкувера», пропустил 5 шайб после 28 бросков, а команда проиграла в овертайме. Казалось, что в этом сезоне шансов на то, чтобы играть в АХЛ, гораздо больше.
Чечелев серьезно готовился, приехал в тренировочный лагерь с хорошим настроем, но это все не впечатлило тренеров. В команду взяли Оскара Данска, известного по игре в «Спартаке», а Дастин Вольф изначально считается первым проспектом из вратарей в системе «огоньков».
Теперь Чечелев едет в Южную Дакоту выступать в лиге, которая про уровню примерно как наша ВХЛ. Только там он — иностранец, который не смог пробиться в фарм-клуб. Даниил очень неплохо выступал в МХЛ за «Русских витязей», однако посчитал, что для развития карьеры ему лучше перебраться за океан. В «Витязе» только пожали плечами. Чечелеву предлагали бороться за место в основе на общих основаниях и давали понять, что ценят вратаря. Его, например, отправляли в ВХЛ, где он провел 21 матч. Были хорошие игры, но не настолько, чтобы хоккеисту сразу доверили матч в КХЛ. Видимо, это и огорчало Даниила, раз он подумал, что его задвигают.
Но за океаном рейтинг Даниила не повысился. Еще один сезон в ECHL может поставить крест на перспективах и в России. Тут-то люди терпят и прогрессирует, а у «Витязя» появился Максим Дорожко.
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|11
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|Спартак
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|9
|11
|23
|6
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|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
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|10
|8
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|4
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|10
|10
|22
|5
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|9
|21
|6
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|18
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|11
|18
|8
|Трактор
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|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
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Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
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Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
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