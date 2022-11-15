«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Увольнение

В «Авангарде» снова потрясения. В отставку отправлен генеральный менеджер команды Алексей Волков. И это в момент, когда команда наконец-то пришла в себя, одержала десять побед подряд и уже готова штурмовать первое место в конференции. Подтверждается старая мысль о философии клуба — никто не должен быть в «Авангарде» популярнее Александра Крылова. Был Максим Сушинский — уволен. И ведь там вопрос не в каких-то премиях. По слухам, бывший генеральный менеджер был обречен, когда на встрече с болельщиками его приветствовали гораздо громче, чем председателя совета директоров. Да, Боб Хартли вроде бы выпадает из общего ряда. Но он был очень сильно нужен, кроме того, канадец не владеет русским, да и слишком любит деньги, его было легко отправить в тень. Кроме того, в сознании многих Крылов и был тем, кто «нашел» тренера.

Теперь пришла очередь Волкова, при нем команда выиграла кубок, и об этом часто вспоминали. Хотя сам менеджер, прекрасно понимая, где находится, старался не брать заслуги на себя. Из интервью, которое дал бывший генеральный менеджер, понятно лишь то, что в «Авангарде» есть неразбериха, как бы ни хотела выглядеть эта организация солидной. Совсем не хочется разбираться в том, кто там виноват в неудачах и чья заслуга в правильных решениях. Это неважно. Обычная жизнь хоккейной организации, где есть неудачные трансферы, подозрительные, удачные и сенсационные. Но никакого порядка, никакой системы в привычном смысле слова. Это не показатель солидности. Крылов все хочет выглядеть хоккейным человеком, но в этом отношении его никто не признает. Сразу после отставки менеджера следует непонятное решение не назначать никого на этот важнейший пост. Придумали какой-то селекционный отдел, который за все будет отвечать. Смешно, что клуб собирается существовать без ответственного за определенный участок работы. Так вам и доктор будет не нужен, можно просто держать лекарства в аптечке, а тот, у кого что-то заболело, самостоятельно подходит и берет таблетки. Так что не думайте, что у «Авангарда» все хорошо. Победы есть — да, но скоро все закончится.

Антон Кислицин. ХК «Витязь»

Сенсация

В Балашихе на матч с «Нефтехимиком» пришло чуть более 1300 зрителей, и это настоящие счастливчики, ведь болельщики увидели лучшую игру дня. Там было все, что нужно для шоу: волевая победа гостей, которые не попадают в плей-офф, два хет-трика, но самое главное — дебют в главной лиге вратаря Антона Кислицына. Напомним, что Антону 33 года, но самое удивительное в том, что он завершил карьеру после сезона-2019/20. Не видел перспектив, перешел на тренерскую работу, занимался вратарями в системе «Нефтехимика», отвечая за ребят в «Реакторе». Но у нижнекамцев выбыли из строя несколько голкиперов, не очень удачно в последних встречах сыграли Андрей Тихомиров и Ярослав Озолин, и главный тренер Олег Леонтьев решил рискнуть.

Кислицын провел отличный матч, нет смысла обсуждать его пропущенные шайбы, не забывайте, что он никогда не выступал на таком уровне. Главное, что Кислицын победил. — Я мог провести свою первую игру в КХЛ в 2010 году, провел полноценные сборы в «Нефтехимике», но Владимир Крикунов отказался от меня после сборов, — рассказывал герой дня. — Было так обидно. Даже не дали шанса. Пусть бы я провалился, но хотя бы у меня была возможность провалиться.

После отъезда из «Нефтехимика» Кислицын мотался по ВХЛ, побывав в самых грустных местах хоккейной России. Играл в Орске и Липецке, выступал в Волжске, а один сезон провел в чемпионате Словакии. За пару дней до этого Антон рассказывал, что получив шанс, постарается им воспользоваться по полной и продолжить карьеру. Правда, вечером в понедельник вратарь уже был более осторожен: «Если нужен «Нефтехимику», то готов работать и биться за место в составе. Что будет, когда вернутся в строй конкуренты? Не очень верю, что будут предложения из других клубов. В ВХЛ точно не поеду, так что, вероятно, вернусь тренером в «Реактор». Что бы ни было дальше, Кислицын вошел в историю КХЛ, и про него будут помнить долго.

Марк Верба. ХК «Адмирал»

Конфликт

«Адмирал» в ближайшее время может потерять нападающего Марка Вербу. Любимец Владивостока, один из самых известных игроков в КХЛ внезапно поссорился с главным тренером Леонидом Тамбиевым. Это тем более странно, что сам форвард души не чаял в специалисте и летом рассказывал, как у Тамбиева честно построена работа. Но не забывайте, что наставник «Адмирала» человек сложный, да еще и с неубиваемым опытом работы в Высшей лиге, где к игрокам относятся пренебрежительно.

Чем он недоволен? «Вали на все четыре стороны, без компенсации, на твое место обязательно кого-то найдем». Верба стал редко попадать в состав. Почему-то Тамбиев разочаровался в лидере КХЛ по силовым приемам, а Марка очень расстраивает личная статистика — 18 матчей и ни единого очка. Он-то готов на большее. В МХЛ был одним из бомбардиров «Русских Витязей», в ВХЛ забивал регулярно за фарм «Динамо». Да и в прошлом сезоне на счету шесть шайб — немного, но хоть что-то. Впрочем, для Тамбиева Верба превратился в человека, который может выполнять только определенные задания: врезаться в соперника, выкинуть шайбы по стеклу из своей зоны. Драки Тамбиеву не нужны, он относился к ним снисходительно, не считая, что потасовки чем-то помогают. Не волновало и то, что Марк — один из самых медийных игроков. Плюс пошли победы, и Тамбиев небезосновательно считает, что все делает правильно.

Рассказывают, что между форвардом и тренером состоялся жесткий, но весьма короткий разговор. Тренер быстро прекратил его, когда Марк заикнулся о том, что мог бы быть полезен не только как разрушитель. Что-то не нравится? Вали. Как в ВХЛ. И Верба готов уйти, только и менеджеры там из другой лиги, интересы игроков у них на десятом месте. Но вряд ли уже есть возможности помириться. У тренера Тамбиева от любимчика до бесперспективного очень короткий путь, и обратной дороги не существует.