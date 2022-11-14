В это невозможно поверить. В воротах команды КХЛ сыграл тренер и победил

Андрей Кислицын — тренер вратарей «Реактора» из МХЛ. В начале ноября он экстренно подписал профессиональный контракт с «Нефтехимиком». Это был его первый матч в главной лиге.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Голы: Рассказов — 7 (Кара, Сараев), 2:55 — 1:0. Федотов — 1 (Лещенко, Галимов), 15:26 — 1:1. Рассказов — 8 (Кара), 16:38 — 2:1. Порядин — 11 (Митякин, Березин), 26:43 — 2:2. Рассказов — 9 (Абросимов, Кара), 29:19 — 3:2. Е.А. Попов — 3 (Шинкарук, Березин), 32:36 — 3:3. Волгин — 2 (бол., Кара, Попов), 40:41 — 4:3. Порядин — 12 (бол., Камара, Гончаров), 49:30 — 4:4. Порядин — 13 (Хохлов, Камара), 59:47 — 4:5.

Вратари: Дорожко — Кислицын.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (13+10+6) — 45 (9+17+19).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

14 ноября. Балашиха. «Арена Балашиха». 1301 зритель.

Симпатичный «Нефтехимик» Олега Леонтьева провалил начало регулярки, проиграв десять матчей подряд. Руководство клуба не потеряло веру в главного тренера, который в прошлом сезоне вывел команду в плей-офф и раскрыл новые имена для КХЛ. Трудности старта чемпионата нижнекамцы преодолели в конце сентября, выдав шестиматчевую серию побед после того, как обновили вратарскую линию и пригласили экс-голкипера «Трактора» Эмиля Гарипова.

Новые неприятности обвалились на «Нефтехимик» в начале ноября. Два основных вратаря не могут помочь команде из-за проблем со здоровьем. Гарипов восстанавливается после операции. Александр Судницын травмирован. Нижнекамцы остались с Андреем Тихомировым, который играл с микротравмой, и Ярославом Озолиным — до начала сезона он провел лишь два матча в КХЛ.

«Нефтехимик» вышел из ситуации нестандартно. Нижнекамцы перезапустили карьеру тренера вратарей молодежной команды «Реактор» Антона Кислицына. Неожиданный кандидат, подменяющий Гарипова, Тихомирова и Судницына, закончил с хоккеем после сезона-2019/20. С 2010 года Кислицын метался по в ысшей лиге, сменил шесть клубов и только в «Ижстали» продержался три сезона. Антон до последнего цеплялся за шансы играть на высшем уровне. На год отлучался в чемпионат Словакии, но вернулся в в ышку и после следующего сезона завершил карьеру.

С 2020 года Кислицын перешел к тренерству и взял под опеку вратарей «Реактора». Череда травм голкиперов первой команды заставила Антона вспомнить, как ловить и отбивать броски самому. Сначала Кислицына пригласили на тренировки, чтобы оценить, в какой форме находился тренер. Оказалось, что он соответствует уровню, и с ним подписали полноценный контракт, чтобы закрыть заявку на матчах, пока не восстановились Гарипов и Судницын. Звездный час Кислицына наступил в гостевой игре с «Витязем». В Балашихе Леонтьев оставил Озолина в запасе, а первым номером выбрал голкипера, который завершил карьеру два года назад.

Матч «Витязя» и «Нефтехимика» и без неожиданного дебюта Кислицына выдался событийным. Девять шайб на двоих, хет-трики от Павла Порядина и Кирилла Рассказова, ассистентский покер Владислав а Кары. Такие игры подходят для съемок короткометражных фильмов. Но центральным сюжетом все-таки стал дебют 33-летнего Кислицына , в профиле которого на сайте КХЛ все еще стоит фотография из последнего сезона-2019/20 за «Южный Урал». Антон как никто другой знает, что жизнь — лучший драматург. Сыграть в КХЛ голкиперу удалось только через два года после осознанного завершения карьеры.

Пропущенный легкий гол на третьей минуте не вывел Кислицына из себя. Антон выручил команду после выхода «один в ноль» и отразил пару прицельных бросков в меньшинстве. Действия вратарей ушли на второй план, когда «Нефтехимик» и «Витязь» вступили в голевую перестрелку. Порядин сравнял счет на 50-й минуте, а за 13 секунд до сирены оформил хет-трик и принес нижнекамцам победу. Кислицын отразил 25 бросков из 29 — но сегодня тот день, когда личная статистика не имеет никакого значения. Перезапустивший профессиональную карьеру вратарь выиграл дебютный матч в КХЛ.