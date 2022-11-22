Знарка уволят после выезда. Эпопея с топ-составом «Ак Барса» закончилась ничем

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конец мучений

«Ак Барс» снова проиграл. И это была одна из самых оглушительных неудач за последнее время. Дело в том, что соперник из Новосибирска понес перед матчем серьезные потери. В матче не могли принять участие Вячеслав Основин и Вячеслав Литовченко, а это железные хоккеисты основы, пусть и с разными функциями. Казалось, Олегу Знарку откровенно везет. Из трех матчей, что ему якобы отвели на исправление ситуации, он уже использовал два, и команда при неважной игре сумела победить СКА и взять балл в Омске. Победа над «Сибирью» продлила бы кредит доверия тренеру как минимум еще на какой-то срок. Но ничего не вышло. Поведя в счете 2:0, команда рассыпалась при пустяковых проблемах. Все поменялось слишком быстро. С 50-й минуты хозяева не сделали ни одного броска, но им это и не надо было.

Главный тренер «Ак Барса» снова позволил себе поиздеваться над всей республикой, заявив и не моргнув, что его команда отлично провела матч. Мол, было много хорошего во всех отрезках встречи и скоро все наладится. Правда, он почему-то после матча не зашел в раздевалку, не поблагодарил хоккеистов, а уехал в отель.

Рано утром во вторник стало известно, что Знарка отправят в отставку сразу, как команда вернется в Казань. И результат встречи против «Барыса» уже не будет иметь никакого значения. Даже самые верные адвокаты главного тренера не верят в то, что он исправит ситуацию, кроме того, хоккеисты уже вслух обсуждают разногласия с тренерским штабом. А после открытой ссоры с Александром Бурмистровым у главного тренера не осталось поклонников и среди болельщиков.

Непонятно, кто заменит Знарка. Но, видимо, потому и увольнение случилось не в Новосибирске. Сейчас два дня будут проводиться серьезные переговоры с вероятными кандидатами. Для Знарка казанская история завершена. Никто не будет по нему скучать.

Возвращение

Закончилась история пребывания в Северной Америке защитника Даниила Журавлева. В ночь на вторник он был дисквалифицирован «Колорадо», и теперь ничего не мешает ему вернуться в Россию. Такое отстранение — формальность, значит, если Журавлев захочет снова попытать счастья в Северной Америке, то будет принадлежать только системе «лавин». Летом, когда стало известно, что хоккеист собрался за океан, многие удивились. Журавлев — хороший защитник уровня КХЛ, но без каких-то безусловных козырей. Он даже в нашей лиге частенько ошибался, не поражал скоростью и какой-то статистикой. Неплохо читал игру, был расторопным, но как многие. Когда Даниилу осторожно намекали, что он поступает авантюрно, в ответ слышали слова об уверенности в своих силах и готовности биться за место в сильном составе, даже возможная ссылка в АХЛ его не останавливала. Такая целеустремленность и готовность терпеть приятно удивляла, особенно заокеанских менеджеров, которые не любят дополнительные условия.

Журавлев ожидаемо был отправлен в АХЛ, но вдруг выяснилось, что даже на фоне лиги фарм-клубов хоккеист не тянет. Видел несколько его матчей. Иногда средние игры, иногда откровенно плохие. О том, чтобы ему дали шанс в «Эвеланш», не было даже намеков, он просто близко не приближался по уровню игры. Если бы не высокий номер драфта, то Даниил бы легко доигрался до ист-коста. За 14 матчей Журавлев только раз отметился голевой передачей, но на статистику можно было бы закрыть глаза. В конце концов, у хоккеистов разные роли. Однако игроку «Ак Барса» давали возможности проявить себя, а потом разочарованно переводили в третью пару. Журавлев вернется в Казань, уровень обороны там сейчас такой, что он не будет лишним. Но и чудес от хоккеиста ждать не стоит.

Расставание

Возвращение защитника Максима Чудинова в большой хоккей не задалось. Еще не закончилась осень, а он уже потерял работу — контракт с «Ак Барсом» расторгнут. Не совсем понятно, зачем его приглашали. Видимо, совсем не оценили форму и состояние хоккеиста. Напомним, что Максим пропустил последний сезон, так как восстанавливался после тяжелейшей травмы ноги. В колене было порвано все, что может порваться, — связки, мениск. Чудинов рассказывал, что ему приходилось не просто пересиливать боль, а учиться заново ходить. Начинал с занятий по пять минут на земле, чтобы проблема решалась постепенно, без риска рецидива. Два месяца после начала тренировок Чудинов даже не думал о возвращении в спорт, а потом начал скучать. Плюс нога работала достаточно хорошо, не было никаких проблем после выхода на лед.

Весной Максим сообщил агенту, что готов к предложениям. Были разные варианты. Интересовались в «Динамо», но потом резко сократили предложенную зарплату, о чем-то думали в Санкт-Петербурге. Но когда Олег Знарок возглавил «Ак Барс», то Чудинов быстро согласился поехать туда, причем получил довольно приличную зарплату — в два раза выше той, о которой писали в СМИ.

Но все пошло совсем не так, как планировалось. Тренерский штаб «Ак Барса» понять можно. Максим на льду был не таким, как прежде. Правда, все хоккеисты утверждали, что для обретения привычной формы Чудинову следовало играть, иначе было бы тяжело выйти на уровень. И если бы в «Ак Барсе» ситуация с результатами была лучше, то, может быть, ему бы и давали возможность чаще выходить на лед. Но команда проигрывала, ставить хоккеиста, который был явно медленнее остальных, никто не рисковал, а Чудинов вернулся в большой спорт не из-за денег, а из-за желания играть в хоккей. Ему самому надоело сидеть в запасе.