Лучший вратарь МЧМ-2019 упал на самое дно. Но сумел подняться и теперь едет в Америку
Тренировка
Сборная России провела тренировку за два дня до четвертьфинала. Главная интрига перед занятием — в каких сочетаниях начнут готовиться к плей-офф. Мы играли одним составом и одержали две победы при довольно невзрачном хоккее. Затем все поменяли, на льду стало весело, только вот уступили чехам. Алексей Жамнов оставил все, как было с Чехией. Удивительно? Но тренеру после победы над Данией в групповом этапе очень сильно не нравилось. Напомним, что тогда главный вышел в микст-зону в ужасном настроении после жесткого собрания в раздевалке. Он требовал от команды другого хоккея. И мы его получили.
Конечно, если бы нам не повезло со жребием, то вряд ли все осталось как есть. Вряд ли мы уступим Дании. Для этого у соперников должна быть агрессивная атака, чуть похожая на чешскую, но скандинавы этим похвастаться не могут. Датчане будут стоять у своих ворот.
Из хороших новостей отметим, что Дмитрий Воронков не будет дополнительно наказан за большой и дисциплинарный штраф в матче против Чехии. Его дело даже не рассматривали на директорате, видимо, признали, что удаление до конца игры было и так жестким. В КХЛ Дмитрий получил бы максимум пять минут. Стало понятно, почему в составе нет Артема Анисимова. Ожидалось, что он заменит Артура Каюмова, но не все так просто. Для замен из-за травм в составе должно остаться только 20 полевых игроков, а у нас их больше. Только в случае положительного теста на инфекцию можно вносить оперативные изменения в состав. Таким образом, двусторонний центр с опытом игры в НХЛ, видимо, съездит в Пекин просто так.
Отъезд
Вратарь Петр Кочетков все-таки решил уехать за океан. Голкипер, выбранный «Каролиной», отправляется в Северную Америку. В принципе, ничего удивительного. Если вы помните, то в начале сезона он подписал контракт с «Ураганами», а в КХЛ остался на условиях аренды. Вроде бы только три года назад Петр был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира, выбран высоко клубом НХЛ на драфте.
С тех пор словно целая жизнь прошла. Кочетков пережил странный переход из «Сочи» в СКА, не сумел закрепиться в «Витязе», его отправили в скрытую аренду в «Торпедо», где он так и не стал первым номером. Провалом выступление назвать нельзя, все-таки играл в главной лиге, а не застрял в Высшей, но и каких-то всплесков не было. Кочетков превратился в среднего голкипера КХЛ, которого никто не будет рассматривать в качестве первого номера — он стал надежным бэкапом. Петра можно представить в любом клубе лиги, но нигде основным. Отчасти в этом виноваты травмы, отчасти психологический настрой вратаря.
В клубах, где он играл до этого, рассказывали, что Петр иногда «выдумывал» повреждения. И не потому что не хотел тренироваться, а потому что по каким-то причинам чувствовал себя некомфортно. Медицинская проблема реально была, вроде бы в последнее время Кочетков от нее избавился, что, кстати, лучшим образом сказалось на его игре. Но не настолько, чтобы отправляться за океан. Может быть, в «Каролине» совершат чудо и сделают из Петра вратаря уровня НХЛ. Но пока есть большие сомнения.
Расторжения
Не знаю, как это терпят в КХЛ, но ничто не позорит лигу больше, чем досрочные расторжения контрактов с хоккеистами, чтобы они успели поиграть в другом турнире. Явный сигнал, что с нашим календарем все неправильно. Расписание должно быть таким, чтобы к февралю сохранялась интрига. Но вместо этого уже в январе хоккеисты ищут и находят себе другую работу в Европе.
«Адмирал» расстался с двумя легионерами. Из Пекина не вернутся Войтех Мозик и Микс Индрашис. Правда, им и не было смысла лететь на Дальний Восток, команда завершила выступление в чемпионате. Позовут ли их обратно? Большой вопрос.
Очень жаль Микса. Ему уже 31 год. Считался очень талантливым латвийским игроком последних лет, но хоккеист не справился с давлением. То есть когда надо было начать работать еще больше, чтобы выйти на высокий уровень, он наоборот сделал шаг назад. Не уехал в Северную Америку, не стал ключевым игроком рижского «Динамо». Попытка изменить карьеру, контракт с московским «Динамо» не принес ему славы. В итоге этот сезон — провал. Потерялся в «Витязе», ничем не помог «Адмиралу». Если латвийский клуб КХЛ не протянет руку Индрашису, то ему не найти работу. В российских клубах Микс — легионер, тратить место иностранца на игрока такого уровня никто не будет.
Войтех уже не первый сезон в нашей лиге, но и ему будет тяжело вернуться. У игрока был удачный период в «Витязе», но не настолько, чтобы потом получить предложение из амбициозного клуба. Кажется, что и во Владивосток он попал только потому, что у «Адмирала» особого выбора не было. Мозика вполне могут вернуть в КХЛ, но только если у команды не будет серьезных задач.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -