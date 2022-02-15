Лучший вратарь МЧМ-2019 упал на самое дно. Но сумел подняться и теперь едет в Америку

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Тренировка

Сборная России провела тренировку за два дня до четвертьфинала. Главная интрига перед занятием — в каких сочетаниях начнут готовиться к плей-офф. Мы играли одним составом и одержали две победы при довольно невзрачном хоккее. Затем все поменяли, на льду стало весело, только вот уступили чехам. Алексей Жамнов оставил все, как было с Чехией. Удивительно? Но тренеру после победы над Данией в групповом этапе очень сильно не нравилось. Напомним, что тогда главный вышел в микст-зону в ужасном настроении после жесткого собрания в раздевалке. Он требовал от команды другого хоккея. И мы его получили.

Конечно, если бы нам не повезло со жребием, то вряд ли все осталось как есть. Вряд ли мы уступим Дании. Для этого у соперников должна быть агрессивная атака, чуть похожая на чешскую, но скандинавы этим похвастаться не могут. Датчане будут стоять у своих ворот.

Из хороших новостей отметим, что Дмитрий Воронков не будет дополнительно наказан за большой и дисциплинарный штраф в матче против Чехии. Его дело даже не рассматривали на директорате, видимо, признали, что удаление до конца игры было и так жестким. В КХЛ Дмитрий получил бы максимум пять минут. Стало понятно, почему в составе нет Артема Анисимова. Ожидалось, что он заменит Артура Каюмова, но не все так просто. Для замен из-за травм в составе должно остаться только 20 полевых игроков, а у нас их больше. Только в случае положительного теста на инфекцию можно вносить оперативные изменения в состав. Таким образом, двусторонний центр с опытом игры в НХЛ, видимо, съездит в Пекин просто так.

Отъезд

Вратарь Петр Кочетков все-таки решил уехать за океан. Голкипер, выбранный «Каролиной», отправляется в Северную Америку. В принципе, ничего удивительного. Если вы помните, то в начале сезона он подписал контракт с «Ураганами», а в КХЛ остался на условиях аренды. Вроде бы только три года назад Петр был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира, выбран высоко клубом НХЛ на драфте.

С тех пор словно целая жизнь прошла. Кочетков пережил странный переход из «Сочи» в СКА, не сумел закрепиться в «Витязе», его отправили в скрытую аренду в «Торпедо», где он так и не стал первым номером. Провалом выступление назвать нельзя, все-таки играл в главной лиге, а не застрял в Высшей, но и каких-то всплесков не было. Кочетков превратился в среднего голкипера КХЛ, которого никто не будет рассматривать в качестве первого номера — он стал надежным бэкапом. Петра можно представить в любом клубе лиги, но нигде основным. Отчасти в этом виноваты травмы, отчасти психологический настрой вратаря.

В клубах, где он играл до этого, рассказывали, что Петр иногда «выдумывал» повреждения. И не потому что не хотел тренироваться, а потому что по каким-то причинам чувствовал себя некомфортно. Медицинская проблема реально была, вроде бы в последнее время Кочетков от нее избавился, что, кстати, лучшим образом сказалось на его игре. Но не настолько, чтобы отправляться за океан. Может быть, в «Каролине» совершат чудо и сделают из Петра вратаря уровня НХЛ. Но пока есть большие сомнения.

Расторжения

Не знаю, как это терпят в КХЛ, но ничто не позорит лигу больше, чем досрочные расторжения контрактов с хоккеистами, чтобы они успели поиграть в другом турнире. Явный сигнал, что с нашим календарем все неправильно. Расписание должно быть таким, чтобы к февралю сохранялась интрига. Но вместо этого уже в январе хоккеисты ищут и находят себе другую работу в Европе.

«Адмирал» расстался с двумя легионерами. Из Пекина не вернутся Войтех Мозик и Микс Индрашис. Правда, им и не было смысла лететь на Дальний Восток, команда завершила выступление в чемпионате. Позовут ли их обратно? Большой вопрос.

Очень жаль Микса. Ему уже 31 год. Считался очень талантливым латвийским игроком последних лет, но хоккеист не справился с давлением. То есть когда надо было начать работать еще больше, чтобы выйти на высокий уровень, он наоборот сделал шаг назад. Не уехал в Северную Америку, не стал ключевым игроком рижского «Динамо». Попытка изменить карьеру, контракт с московским «Динамо» не принес ему славы. В итоге этот сезон — провал. Потерялся в «Витязе», ничем не помог «Адмиралу». Если латвийский клуб КХЛ не протянет руку Индрашису, то ему не найти работу. В российских клубах Микс — легионер, тратить место иностранца на игрока такого уровня никто не будет.

Войтех уже не первый сезон в нашей лиге, но и ему будет тяжело вернуться. У игрока был удачный период в «Витязе», но не настолько, чтобы потом получить предложение из амбициозного клуба. Кажется, что и во Владивосток он попал только потому, что у «Адмирала» особого выбора не было. Мозика вполне могут вернуть в КХЛ, но только если у команды не будет серьезных задач.