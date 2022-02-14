Выгнать нельзя оставить. «Локомотив» и КХЛ так и не решили, что делать с американцем, осужденным за изнасилование

Обзор дня Алексея Шевченко.

Соперники

Сборная России обязана выходить в полуфинал олимпийского турнира. Накануне выяснилось, что нашим соперником будет победитель пары Дания — Латвия. С первыми мы уже встречались в группе. Тогда нам нужен был положительный результат, и его получили, сыграв в свой обычный хоккей. Команда Алексея Жамнова выиграла со счетом 2:0. И пусть вторая шайба была заброшена в пустые ворота, никто не сомневался в итоговом результате. Сложные моменты были, но не критичные.

Наверное, мы снова сыграем с этим соперником, так как сборная Латвии здесь чуть сильней команды Китая. Правда, если хозяева мечтают о заброшенных шайбах, то коллектив Харийса Витолиньша старался зацепиться за очки, но получалось очень и очень плохо. Тренер постоянно говорит, что на связи с Олегом Знарком. Это и видно. Мы видим аналог «Спартака» худших времен, коллектив, который ничего не может сделать даже против средних соперников.

Пары четвертьфиналистов получились немного унылыми. Чуть больше интриги в противостоянии Чехия — Швейцария, но обе сборные совсем не похожи на Германию четыре года назад, вряд ли они способны на сюрприз. Все самые сильные команды — в четвертьфинале. К сожалению, пока этот олимпийский турнир — без больших турнирных сенсаций. Локальные — есть. Впечатлило, как американцы обыграли канадцев, зрелищными получились встречи наших против чешской команды, да и Финляндия показала в игре со Швецией, что приехала за победой. Но это мелкие моменты. По большому счету хоккей в Пекине разочаровывает. Но мы нечто подобного все ждали.

Тренировка сборной России. ФХР

Ситуация

Нападающий «Локомотива» Рид Буше по-прежнему не с командой, он не приехал в Казань на выставочный турнир, а Игорь Никитин отказался комментировать будущее хоккеиста в команде. Правда, намекнул, что форвард им необходим. Так и сказал, что Рид — лидер команды.

По-прежнему нет никакой информации о том, как поступит клуб после того, как легионеру вынесли приговор за сексуальное насилие. Ситуация тяжелая. На какие-то американские дела можно закрыть глаза. В частности, кейс Джейка Виртанена настолько спорный, что никому в голову не придет осуждать хоккеиста. Буше же признался в совершении преступления. По каким мотивам — это не важно. Пусть ему намекнули, что длительный процесс может завершиться серьезным приговором, это сути не меняет. Он согласился с тем, что противозаконно поступил с девочкой 12 лет. Риду закрыт путь в американский хоккей, сомневаюсь, что кто-то в Европе решится предложить контракт хоккеисту.

У нас до сих пор не определись, что делать. Сначала «Локомотив» ждал суда, затем подробного приговора, словно в заключении будут какие-то иные слова. Молчит и КХЛ, хотя, в принципе, ситуация с американцем становится делом лиги. Позволят ли осужденному преступнику играть в турнире? Или заставят ярославцев расторгнуть контракт? У нас никакие рекламные бюджеты не зависят от того, будет ли Рид в КХЛ или нет. Это вопрос точно не финансовый, а этический. Но молчать нельзя. Пора уже принимать решение.

Теодор Леннстрем. ХК «Торпедо»

Потери

«Торпедо» лишится двух легионеров. Один уже подписал контракт с новым клубом. Защитник Теодор Леннстрем перешел во «Ферьестад», так как нет никакого смысла в его пребывании в Нижнем Новгороде. Деньги бы он, конечно, получил, но есть что-то важнее зарплаты. Сидеть в отпуске до лета — удар по профессиональному хоккеисту любого возраста. Теодор провел в КХЛ один год. Он должен был заменить Криса Уайдмэна в клубе. Его роль — защитник атакующего плана, который бы при этом хорошо действовал у своих ворот. Не справился, чего уж говорить. Уайдмэн, уехавший в НХЛ, не только набрал 41 балл (против 27 у шведа), но при нем нижегородцы вышли в плей-офф, а Леннстрем оказался пустым. Интересно, что оба забросили по девять шайб, но Крис реально выделялся, а Теодор оказался довольно посредственным игроком, который показал хорошую статистику только потому, что его не убирали с площадки. Швед — самый играющий в «Торпедо», он, кстати, проводил на льду больше, чем Крис год назад.

Уезжает из Нижнего Новгорода и Марек Гривик. Словак — одна из главных ошибок менеджеров «Торпедо». Их не насторожило, что «Витязь», где форвард провел первый сезон в КХЛ, отказался от хоккеиста и не пытался его сохранить. В «Торпедо» это был лишний игрок, очень часто подводивший команду. Вряд ли ему дали бы новый контракт в Нижнем Новгороде. Он его и не заслужил.