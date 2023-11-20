За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ

Разговор с Богданом Конюшковым.

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков стал одним из самых ярких новичков прошлого сезона в КХЛ. Он с ходу закрепился в основном составе команды Игоря Ларионова, проводя на льду более 20 минут за матч. В нынешнем сезоне он продолжает прогрессировать, набирая в среднем по пол-очка за игру.

В интервью «СЭ» 20-летний защитник прокомментировал старт сезона для нижегородцев, предстоящее участие в Матче звезд КХЛ и поделился мнением о публичности и соцсетях.

В прошлом сезоне не все ожидали от нас такой хоккей

— Как можете оценить первую половину сезона для себя и для команды?

— Неплохо. Много доверяют, много играю и стараюсь оправдывать это доверие. Всегда приятно много играть и побеждать. В плане команды тоже неплохо, не десяточка, но баллов на семь можно оценить. Понятно, что сейчас была такая турбулентность: то проигрываем, то выигрываем. Какие-то качели, мы так не хотим. Мы хотим быть стабильной командой. С другой стороны, хорошо, что такие проблемы начались сейчас. Мы их исправляем. Самая важная часть сезона будет весной. Прежде всего мы готовимся к ней.

— Вы вернулись с восьмиматчевого выезда. Как состояние?

— Изнуряющий выезд получился. Привезли 50 процентов только, но это не то, чего мы хотели. Предстоит еще много работы, в том числе психологической.

— Как тренеры оценили выезд?

— Они сказали, что усталость — это не наши отговорки. Можно списывать поражения на все, но мы не та команда, которая будет так делать. Половина очков из того, что мы могли набрать, — не очень хороший результат для нас. Могло быть и больше.

— Жизнь по московскому времени на дальневосточном выезде тяжело давалась?

— Нормально дается, жили всегда по Москве, чтобы не перестраиваться. Жили так в Хабаровске, Владивостоке, разница большая, плюс семь часов. Мы идем на завтрак, а у них ужин условно. Жили в своем режиме. Ложимся спать — темно, просыпаемся — тоже темно. Можно сказать, что жили в ночи весь этот выезд.

— В прошлом сезоне «Торпедо» Ларионова стало приятным удивлением для лиги. Сейчас чувствуется, что команды против вас готовятся? Многие тренеры говорят, что «Торпедо» все еще неудобная команда.

— Приятно, что так говорят. Думаю, в прошлом сезоне не все ожидали, что мы можем выдать такой хоккей. Неизвестные ребята, и можно сказать, без предсезонки. И мы развеяли все, что нам пророчили в прошлом сезоне. Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня. Уже никакого недонастроя на нас не должно быть.

— Не раз в этом году мы видели, как «Торпедо» упускает игровое преимущество в конце встречи. Почему так происходит?

— Прежде всего это вопрос психологический. Уже думаем, что игру довели до конца, хотя, как вы правильно сказали, играть еще минуту-две. В большинстве случаев мы пропускали за минуту или за две и проигрывали матчи. В некоторых играх нельзя сказать, что нас обыграли, мы сами отдавали победы и дарили какие-то подарки. Опять же, будем работать над этим.

— Вас Игорь Николаевич назвал ветераном команды. Хотя всего год назад вы только зашли в команду. Что можете сказать по этому поводу?

— Смешно на самом деле, не слышал такого. Думаю, что Игорь Николаевич имел в виду, что мы в команде уже второй год, а некоторые ребята — первый. Мы более осведомлены о его требованиях, об игре, в которую мы хотим играть и о менталитете победителей, который мы хотим у себя иметь и прививаем его тем, кто только пришел.

— Вторая сотня матчей в КХЛ пошла.

— Приятно, что доверяют. Приятно провести эту сотню матчей за «Торпедо». Очень благодарен им за то, что поверили в меня. Я очень рад играть за этот клуб и за этот город.

— Василий Атанасов подсказывает ребятам молодым на льду (это было заметно в выпуске, где у него микрофон). Вы даете подсказки тому же Силаеву?

— У меня больше подсказки по защитной линии. Антону Силаеву, например, который тоже перспективный суперигрок, дай бог ему расти и развиваться, потому что у него все для этого есть. Да, даю подсказки. Мое дело — дать подсказку, а воспримет он ее или нет, это уже его дело, я никак не жадничаю в этом плане.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы не пихаем друг другу

— Вы очень уверенно действуете на льду, не скажешь, что вам всего 20 лет и второй год в основной команде.

— Многое зависит от команды, ребята дают мне уверенность, и я могу делать какие-то более рискованные действия, чем обычно, и какие-то передачи в центр, которые могут обрезать. Но опять же я зависим от наших нападающих, от тех ребят, которые дают мне уверенность. Без них я бы не делал такие вещи.

— Насколько часто вам дают наставления или может быть пихают более опытные ребята?

— У нас такой коллектив, что мы не пихаем друг другу, как это обычно говорят. Мы стараемся на это смотреть под другим углом. «Почему ты не сыграл так? Попробуй в следующий раз по-другому». Мы постоянно учимся. Я могу подсказать более возрастному защитнику не потому, что я такой классный хоккеист, а потому, что мне интересно, как он видел эту ситуацию и почему он так сыграл. Возможно, я так же сыграю, как и он, мне просто нужно, чтобы он донес это до меня.

— Пятое в лиге игровое время в 20 лет. Могли представить год назад, что будет так?

— Приятно много играть, я люблю играть в хоккей. Это только счастье, что такое игровое время. Очень благодарен, что мне столько доверяют. На это можно посмотреть по-разному. Главное, чтобы эти мои минуты приносили пользу команде. Я могу просто прокататься 20 минут и как таковых полезных действий не сделать, но время будет самое большое. А могу сыграть поменьше и заработать при этом большую пользу для команды.

— Насколько важен показатель полезности, обращают ваше внимание на это?

— Показатель очень солидный, у нас есть лидер по нему, это Антон Сизов, он мне очень импонирует этим. Он правильно играет, правильно занимает позицию, не зря у него там самый большой плюс в команде среди защитников.

Если про себя говорить, у меня там самый большой минус, насколько я знаю. Стараюсь не загоняться по этому поводу, знаю, что у меня с этим есть проблема. Я знаю, как из нее выходить. Я учусь, должен пройти через это. Не боюсь, что мне предъявят за этот минус, все будет по делу.

— Вы едете на Матч звезд. Что чувствуете?

— Круто. Я думаю, что это приятный такой праздник прежде всего для моей семьи. Я позвал туда всю семью, мне за счастье будет разделить это время с ними. Получу наслаждение и от хоккея, и от атмосферы, и от нахождения там, и от ощущения того, что родители на меня смотрят. Это заслуга их. Это будет их праздник.

— У вас был выезд на Дальний Восток с отцами. У вашего папы не получилось поехать?

— Мой папа работает, с удовольствием бы взял его, но думаю, что ему было бы тяжеловато. Поездка такая на Дальний Восток, особо не посмотришь, нужно где-то не спать, чтобы жить по местному времени. И я ему сказал, что, если ему будет интересно, я возьму его на следующий выезд. Все будет зависеть от него.

— У вас родители живут в Пензе. Как часто им удается приезжать к вам в Нижний на матчи?

— Да, родители живут в родном городе. Папа с мамой работают, и все у них супер. Скоро приедут на две домашние игры. Я этому очень рад, всегда приятно видеть на трибунах родные лица. К сожалению, не так часто это получается. У них есть свои дела, у меня свои, от этого наши встречи только долгожданней, когда мы встречаемся все вместе.

— Насколько тяжело вам дался переезд?

— Уже второй год полегче, в первый было прям тяжеловато. Особенно по быту: звонки маме «как погладить», «как приготовить», «для чего эта кастрюля», «зачем тут все горит». Сейчас уже полегче, можно не звонить по каждой мелочи, она знает, что все нормально.

— Готовите сами?

— Да, готовлю все, что мне надо. Я умею готовить, но никаких изысканных блюд.

— Коронное блюдо есть?

— Котлетки куриные.

— С Василием Атанасовым уже обсуждали какие-нибудь фишки, чем будете удивлять на Матче звезд?

— Я думаю, от него больше фишек ждут. Он у нас более креативный парень. Взять только игру с «Сибирью», как он жонглировал. Я со скамейки наблюдал и уже тогда понимал, что это попадет во все хайлайты и я опять буду листать ленту и там будет везде этот бразилец. Он молодец, такое вытворяет, это невероятные вещи.

— У вас там вообще медийная компания собирается с тройкой «Спартака».

— Я надеюсь, что будет круто. Главное, чтобы болельщикам понравилось, все едут за этим. Не показать, какой ты классный хоккеист, а прежде всего устроить праздник для болельщиков.

— Какие эмоции после вызова в сборную России U -25 на Кубок Первого канала?

— Приятно, что вызвали. Ни разу еще не играл за сборную, не знаю пока свои ощущения. Видел, да, все поздравили, приятно.

Василий Атанасов. Фото ХК «Торпедо»

Фрукты для Атанасова не доходят до нашей кухни

— У вас состоялась встреча с «Моей Мишель». Расскажите, как это было?

— Началось все с видео, где я пою в раздевалке. Все как-то завирусилось. Я даже не думал, что мы можем с ней встретиться, спасибо огромное нашей пресс-службе, что они смогли договориться с представителями Тани и произошла такая встреча. Мы обменялись подарками, встретились. Мне скидывали комментарии, все были в шоке, это произошло.

— Вы так застеснялись на видео с ней.

— Да, я ужасно застеснялся. Поймите меня, я хоккеист. Когда мне сказали, давай снимем, на третий раз только уговорили. Ужасно вышло, я посмотрел потом, мне очень стыдно (смеется).

— Очень милое видео получилось.

— Да. Но когда просто стоишь в раздевалке, не знаешь, что тебя снимают, можешь потанцевать. А когда на камеру, непривычно в первый раз. Стеснительно вышло.

— У вас в запрещенной социальной сети количество подписчиков увеличилось с 5 тысяч до 8 с той встречи.

— Я не гнался за подписчиками, прикольно, что так все произошло. Все по накатанной получилось, сначала видео, раз, два, три, встреча. Я представляю, если бы попал на концерт, там бы вообще сломалось количество подписчиков.

— На сцену бы еще вышли на концерте.

— Да там бы вообще ужасно застеснялся, и опять в команде бы меня подкалывали.

— Как вообще относитесь к повышенному вниманию к вам сейчас? Чувствуется это?

— Да, чувствуется. Особенно когда дела складываются не так радужно, как нам хотелось бы, хотя так редко когда бывает. Понятно, всегда будут злые языки, которые будут говорить: «Играли бы лучше в хоккей, чем заниматься такой ерундой». Здравые болельщики понимают, что это все просто медийность и в хоккей от этого мы не разучимся играть. Это наше основное дело, мы об этом помним. Приятно, конечно, что нас узнают. Мы вот ездили в поездку, там подарили плакаты. Если вижу, стараюсь бросить шайбу, если есть возможность.

Даже если не знают, что я играю в хоккей, а таких много подписалось после видео. Пишут, что теперь будут следить за командой. Для меня это самое главное. Это хорошо. Мне пишут, что никогда не следили за хоккеем, но теперь будут следить. Посмотрели видео, пришли на игру, понравилось. Теперь есть любимая команда. Пусть это будет даже не «Торпедо», а команда из того города, где живут. Все равно приятно, что просто уделили время, пришли на хоккей. Теперь будут переживать за одну из команд нашей лиги.

— Как считаете, игроки должны вести социальные сети?

— Да. Но опять же никого не вправе осуждать. У всех есть какие-то свои грани. Не каждый может покривляться на видео, пусть даже так стеснительно. Это прежде всего интересно болельщикам. Многие видят нас только на льду, максимум в интервью. А остальную жизнь не видят. У нас есть для этого влог на нашем канале. Я иногда читаю комментарии, люди пишут, что «классно смотреть, спасибо пресс-службе, что делает такое. Очень приятно, что у нас родная команда такая позитивная, добрая, узнаем мальчишек с другой стороны». Нам это ничего не стоит, просто ведем себя как обычно, при этом нас снимают на камеру.

— Не планируете завести телеграм-канал?

— Я пока не созрел для этого. Может быть, будет, но намного позже.

— Часто вам пишут болельщики?

— Да, приятно, когда пишут. Спасибо им большое. Еще раз подтверждает тот факт, что у нас суперболельщики. Даже когда не особо идет игра, все равно поддерживают, с пониманием относятся: «Все хорошо будет. Мы за вас до конца».

— А на улице часто узнают?

— Я уже не знаю, почему узнают, из-за того, что я хоккеист «Торпедо», или из-за видео с «Моей Мишель». Да нет, на самом деле не так часто, чаще всего после игры. Люди приходят на игры, потом ждут нас после матча, мы им тоже уделяем время.

Не так много времени уходит на это, если мы возьмем Нижний, например. У некоторых уже есть фотографии. Минут 10-15 на это уходит. Нам несложно уделить время нашим болельщикам.

— Вам очень много подарков дарят, кому-то фрукты, вам плакаты. На целую комнату уже набралось?

— Я в шоке, сколько Васе дали фруктов. Я почему-то ни разу не видел, как мы их едим. Они все где-то пропадают, до кухни не доходят нашей. Мне плакаты «зима в сердце» дарят, даже не знаю, какой из них креативнее.

— Какой самый необычный подарок вам дарили?

— Шапку подарили вязаную на выезде вот. Мне сказали: «Держи, будешь носить. Вы сейчас едете на Дальний Восток».

— Какие заботливые болельщики.

— Ананасы для иммунитета. Шапка, чтобы не замерзнуть, все правильно.

— У вас много фан-аккаунтов в Instagram ( соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. «СЭ»).

— Я сбился со счета, сколько их. Я знаю один, его ведет девочка из Минска. Других лично не встречал пока. Если вижу, то лайкаю. Люди стараются, хотят, чтобы заметил. Здорово, что можно поднять людям настроение всего лишь одним нажатием кнопки.

Богдан Конюшков и Егор Филин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болею за «Лейкерс»

— Сейчас часто можно услышать от игроков, что они не умеют ничего, кроме хоккея, идут учиться. Вы учитесь где-то?

— Нет, не учусь. Пока с этим пауза, потому что времени особо не хватает. Тяп-ляп не хочется это все делать. Если уделять время, то по максимуму нужно. Стараюсь самообразовываться, чтобы не стоять на месте. Хочется, чтобы со мной можно было поговорить не только о хоккее, а, например, о книгах или других видах спорта. Не хочется быть односторонним человеком.

— Какими еще видами спорта интересуетесь?

— Баскетбол нравится. НБА иногда смотрю.

— Какую команду поддерживаете?

— «Лос Анджелес Лейкерс». Слежу не очень пристально. Игры ночные, смотрю только за счетом или какие-то хайлайты. За командой слежу давно, потому что там играл мой любимый игрок. Он, к сожалению, разбился на вертолете — Коби Брайант. Многое от него можно взять, какие-то видео можно посмотреть. Болеть за команду я не перестал. Все сериалы, которые можно, с этой командой я посмотрел.

— Откуда пошло увлечение баскетболом?

— Во дворе не особо играли в футбол, не было места. Зато было два кольца, как умели, так и развлекались. Сначала сам покидал, потом узнал, что есть такая лига, где играют такие великие спортсмены, и как-то так пошло.

— Какую последнюю книгу прочитали? Часто ли уделяете время чтению?

— Читать можно каждый день, не всегда на это есть силы и эмоции. Стараюсь чаще читать, потому что это помогает развитию, какие-то полезные вещи можно подчерпнуть из книг. Да и просто отдохнуть таким образом от того же телефона.

Последней я прочитал биографию Мэттью Макконахи. Интересно написано. Начал читать после того, как посмотрел фильм «Далласский клуб покупателей». Он снялся в очень необычной роли, похудел очень сильно и отыграл просто великолепно. Интересно стало, как он к этому пришел, вот решил прочитать всю его биографию.

Еще очень понравился Ремарк, я бы перечитал еще раз «Жизнь взаймы, или У неба нет любимчиков». На одном дыхании прочитал. Это вторая книга, которую бы я посоветовал.

— Входите с состав «любимых хейтеров» Коваленко? Что там за история?

— Это мы все (смеется). Да нет у него хейтеров, что он преувеличивает. Он считает нас хейтерами, хотя мы желаем ему только самого наилучшего, просто, наверное, не в той форме это излагаем. В команде такое доброе подстегивание. Он за минус меня подстегнул, я его за бросок. Посмеялись вместе. Все знают, что это шутка, но никто не перестает работать над собой.

— Судя по комментариям после игры в Балашихе, его это замотивировало.

— Не хочу петь ему дифирамбы, а то прочитает, зазнается еще. Его потом не вытащишь из этой колеи. Коля — молодец.

— У вас с Николаем вообще «химия» невероятная, во влоге постоянно вместе.

— Так просто получается. Все хорошие ребята, Коля, Гоча, Круч, с кем больше всех общаешься. Возрастные ребята, приятно с ними общаться и что-то новое для себя брать.

— В прошлом году вас выбрал на драфте «Монреаль». Поддерживаете с кем-то оттуда связь?

— Приятно было, что задрафтовали. Клуб «Оригинальной шестерки». Поздравили, прислали кепку и джерси с драфта. Папа сейчас ходит и озаряет всю Пензу этой кепкой. Думаю, он был рад больше, чем я. И я горд видеть улыбку на его лице, гордость за меня, как и у мамы. Это еще более приятно.

Недавно приезжали в Москву, в Балашиху, смотрели с «Витязем» и «Спартаком» игры. Общались с Игорем Николаевичем, со мной лично не общались. Думаю, он бы передал мне, если бы что-то было не так.

— За какой командой НХЛ следили в детстве?

— С детства за «Монреаль».

— У нас в последнее время часто молодые ребята уезжают за океан, по сути, не окрепшими даже в КХЛ. Какое у вас на этот счет мнение?

— Нужно понимать, куда ты уезжаешь, в какую систему, дадут ли тебе там играть. У каждого свой путь, я не могу осуждать ребят, которые туда уехали рано. Мне кажется, что сначала нужно окрепнуть тут с мужичками и уже потом ехать пробовать там свои силы.

— Вас в этом сезоне сравнивали с Эриком Карлссоном, и вы говорили, что следите за Адамом Фоксом. Игорь Николаевич обращал ваше внимание еще на кого-то?

— Адам Фокс, я беру с него пример. Смотрю его видео, как он играет, распоряжается шайбой, все тонкости. Стиль более-менее похож. Это тот игрок, на которого стоит смотреть.

Фото ХК «Торпедо»

В детстве коржик был важнее хоккея

— В прошлом году помогали «Чайке» в финале Кубка МХЛ. Тяжело было перестроиться после КХЛ?

— Не тяжело, мне кажется. Я опасался, что будет какая-то недооценка лиги, но лига вполне хорошая по уровню. Понятно, что я не застал регулярку и дебют мой пришелся на финал. Была забавная история. Мне дали круг новичка в финале в первой игре, все посмеялись. Думаю, это придало мне импульс, прежде всего эмоциональный, помогло расслабиться. Для многих ребят это был первый и, возможно, последний финал МХЛ. Я старался, чтобы все получали наслаждение. И Васе Атанасову говорил, что «вся эта атмосфера теперь на нас, давай повеселимся, проведем это время отлично». Так и получилось, мы выиграли Кубок и порадовали весь город.

— Там, получается, вы с Василием были ветеранами.

— Там уже да. Меня в каком-то интервью тоже спросили, как это — быть ветераном в команде. Я немного опешил от этого.

— Насколько вообще велика «пропасть» между молодежным хоккеем и КХЛ?

— Разница, безусловно, есть. Прежде всего она в игроках, хоккей один и тот же, шайба круглая, лед скользкий. Больше мастеров в КХЛ и меньше прощают ошибок. Если в МХЛ можно ошибиться два раза и тебе забьют одну, то в КХЛ ошибся раз и тебя сразу накажут. И в скоростях тоже, мальчишки в КХЛ побольше бегают.

— Как вообще решил заниматься хоккеем?

— Папа привел. Он сам не занимался профессионально, играл зимой на коробках, как у нас обычно происходит. Он пробовал себя, не особо у него задалась карьера. По совместительству дедушка мой работал на заливочной машине на стадионе «Темп» на старой арене в Пензе. Он давал нам проходки на хоккей. Папа ходил туда, болел за команду. Я ходил за компанию, мне хоккей не был изначально интересен, меня больше интересовали коржик и чай. В три года я туда ходил только за этим. Потом, когда стал постарше, стало интересно уже. Папа это увидел, предложил попробовать самому. Пошел, встал на коньки, понравилось. Тренер увидел меня, взяли по году. Первым тренером был Валерий Евгеньевич Пустобаев.

— Есть ли какая-то история с выбором игрового номера? Почему 6-й?

— Изначально 9-й. Здесь он был занят Ю Сато. Я долго не думал, сказал, давайте 6-й. Когда ходил на тот же «Темп», там играл центральный нападающий Владимир Иванцов. Мне нравилось, как он играет, его манера. Он играл под 9-м номером. Я пришел и сказал: «Пап, я хочу быть как Владимир Иванцов. Давай мне 9-й номер». Всю систему в «Дизеле» под этим номером играл.

— Почему в итоге на позиции защитника оказался?

— В детстве играл нападающего, первый год, когда какие-то соревнования пошли. Играли в тройке с сыном Владимира Иванцова — Ильей. У нас чуть ли не драка была за этот номер, потому что ему хотелось играть как папа, под 9-м номером. В итоге он играл в детстве под 6-м номером, а 9-й был у меня. Сейчас по иронии судьбы так получилось, что мы оба играем под шестыми номерами.

Я в первый год веселился, забивал. Все хотят быть нападающими. Потом меня тренер увидел игроком обороны. Я смирился с этим. Тренер сказал мне, что и там можно получать удовольствие от игры.

— Часто можно увидеть видео, где вы с маленькими детьми очень мило общаетесь. У вас есть младшие братья/сестры?