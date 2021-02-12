«Динамо» хочет снизить контракт Шипачева на 70 миллионов. Прав ли клуб?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контрактные споры

Стало известно, с какими предложением «Динамо» вышло к Вадиму Шипачеву. Клуб предлагает 90 миллионов за первый год, 80 миллионов — за второй и 70 миллионов — за третий, если стороны будут согласны продлить соглашение. Это базовая зарплата. Насколько известно, клуб готов вписать какие-то бонусы, но их можно выполнить, а можно и не выполнить. Факт в том, что лучшему бомбардиру чемпионата предлагают понижение контракта. Сначала на 30 миллионов, а затем на 40. Правы ли в «Динамо»?

Я их понять могу. Если появятся дополнительные 70 миллионов, то можно укрепить оборону, подумать о вратаре или найти хорошего иностранца. Деньги нужны не для того, чтобы просто снизить зарплатный фонд, а на развитие.

Но известно, что сторона хоккеиста прохладно отнеслась к предложению. И Шипачева тоже можно понять. Он лучший бомбардир не просто команды, а всего чемпионата, ему всего 33 года, он не пьет, не гуляет, а забивает в важных матчах сильным соперникам. Так почему он должен «двигаться»? При этом получится, что в сезоне-2021/22 Дмитрий Яшкин будет получать больше него, что странно. Да, хороший форвард, но он легионер, да и у него проблема во встречах с качественным противником.

Да и что сделал Шипачев такого, за что ему сокращают зарплату? Думаю, что в «Динамо» напрасно рассчитывают, что Вадим захочет остаться и готов пойти на такие жертвы. Он столько же очков будет набирать и в другом клубе. Почему-то в Москве не учитывают, что к неограниченно свободному агенту может быть интерес. Даже если скоро Вадиму 34 года, в КХЛ у него конкурентов нет. Нас ждет очень интересная битва за деньги.

Отъезд

Судя по тому, что Родион Амиров написал в Instagram, он действительно собирается уехать этим летом в Северную Америку. Форвард «Салавата Юлаева» ищет репетитора по английскому языку. Но намек не только на его страничке. Нет никаких новостей о продлении контракта с хоккеистом, а в клубе как будто смирились с тем, что Амиров уедет. У Родиона агент, который, не обладая хоккейными знаниями, дает советы и внушает своим игрокам, что действует для их блага, хотя это не так. Из последних примеров — Александр Барабанов, который сейчас тухнет в Торонто и долго будет восстанавливаться.

Конечно, Родион никого слушать не будет, но нам это и не надо. Ехать летом 2021 году в Северную Америку для этого хоккеиста — грубейшая ошибка, последствия которой трудно предсказать. Он, видимо, не совсем понимает уровень конкуренции в НХЛ, а чужие примеры его ничему не учат. Григорий Денисенко из первого раунда сразу же был отправлен в фарм-клуб «Флориды», Егор Коршков, гораздо более подготовленный к североамериканскому стилю, тоже редко выбирался из АХЛ.

Амиров еще и в КХЛ не доказал, что готов к борьбе каждую минуту, а именно это и требуется за океаном. Сколько мы видели в нашей лиге матчей, когда у Родиона было много игрового времени, но никакого результата. В НХЛ ему позволят так сыграть пару встреч, не более. Ну и надо объективно оценивать конкуренцию. Справа на фланге мест нет и не предвидится. Только если последуют обмен ради Родиона, но в этом я сомневаюсь. Два-три года в КХЛ дадут Амирову ответ на вопрос, что он собой представляет на самом деле. И потом уже можно решать, ведь НХЛ никуда не денется.

Матч

«Йокерит» разочаровал еще сильней, чем обычно, проиграв на своем льду «Куньлуню» в овертайме. Финны вообще очень резко сдали по сравнению с началом турнира. В сентябре — октябре тоже были локальные проблемы. Например, громя соперников, спотыкались на ЦСКА, «Авангарде» и «Локомотиве». Но все равно ими восторгались. Затем наступил ковидный период, хоккеистов запирали дома, не позволяя тренироваться, уехали Микко Лехтонен и Эли Толванен, и все как-то сбилось.

«Куньлунь» отыгрался с 1:3 и впервые в своей истории победил в Хельсинки. pic.twitter.com/yq9pwQwRpm — КХЛ (@khl) February 11, 2021

Сейчас клуб идет по очень плохому графику: если бы не осенний запас, то они бы боролись со «Спартаком» и «Витязем». Клуб настолько растерял преимущество, что уже не думает о третьем месте, а на грани того, чтобы уступить пятую позицию «Северстали». Они могут упасть и на седьмую строчку, разница-то с минчанами всего два очка.

Что же происходит? Думаю, что изнеженный европейский клуб просто не справился с российскими проблемами. Наступил очень плохой период для Брайана О'Нилла и Джона Нормана. Совсем потерялся после продления контракта Никлас Енсен, из-за травмы выбыл Ессе Йоэнсуу. Сказывается и график, ведь сейчас финнам приходится доигрывать то, что им перенесли, но даже в таком состоянии они обязаны обыгрывать китайцев. И нет времени, чтобы перевести дух. Думаю, что теперь в конференции появился клуб, с которым любой бы хотел сыграть в первом раунде.