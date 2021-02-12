Топовый русский юниор сыграл за сборную России в 17 лет! От исторического рекорда его отделили только Третьяк и Овечкин

Никита Чибриков мог даже забить гол в дебютном матче.

Шведские хоккейные игры

Россия — Финляндия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Минулин — 1 (Чехович, Жафяров), 13:31 — 1:0. Чехович — 1 (Жафяров, Зборовский), 16:06 — 2:0. Иннала — 1 (Оямяки), 33:52 — 2:1. Бутузов — 1 (Коваленко), 42:37 — 3:1. Пуустинен — 1 (Лейно, Карьялайнен), 59:38 — 3:2. Вратари: Самонов — Сятери (57:52 — 58:16, 58:26). Штраф: 8 — 2. Броски: 16 (7+4+5) — 22 (1+7+14). Судьи: Норд, Шеквист.

Мог забить в дебютном матче

Семь побед подряд на Евротуре — рекорд сборной России в рамках одного турнира и второй результат, если учитывать игры двух сезонов, — не единственный важный статистический факт матча с Финляндией.

В середине второго периода на льду появился нападающий системы СКА Никита Чибриков и стал третьим в списке самых молодых хоккеистов в истории сборной России. Раньше него (17 лет 11 месяцев 26 дней) дебютировали только Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней) и Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

??Выйдя на лед в первом матче на Шведских играх-2021, Никита Чибриков (17 лет 11 мес 26 дней) стал третьим самым молодым игроком национальной сборной в отечественном хоккее. Владиславу Третьяку в день дебюта было 17 лет 7 мес 8 дней. Александру Овечкину — 17 лет 11 мес и 15 дней. pic.twitter.com/hXwM4FttjL — Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2021

Причем на старте третьего периода Чибриков имел реальный шанс забить первый гол за сборную после того, как Василий Подколзин из-за ворот выкатил ему аккуратную передачу, однако бросок 17-летнего дебютанта пришелся прямо в голкипера. Мог Никита отличиться и секундой спустя, когда сам же и оказался на добивании перед воротами финнов, но с разворота отправил шайбу в живот Харри Сятери.

Vasily Podkolzin (VAN 1st/2019) with a couple of set-ups in rapid sequence, the last to Nikita Chibrikov (Ranked No. 18). Russia still leads Finland 3-1 late in the third period.#2021NHLDraft pic.twitter.com/GI5rHsftHp — The Draft Analyst (@TheDraftAnalyst) February 11, 2021

«У него был не самый простой матч, чтобы войти в игру, и не самый легкий соперник. Но все свои смены он провел достойно. Даже мог забить в одном из моментов. Для молодого пацана войти в игру практически холодным тяжело. Но такова судьба, когда ты получаешь шанс и есть возможность о себе заявить. Я доволен, что он сегодня не потерялся, вышел и сыграл несколько достойных отрезков, которые можно записать ему в актив», — похвалил Никиту на послематчевой пресс-конференции Игорь Ларионов.

Кто такой Чибриков

Чибриков начинал заниматься хоккеем в ЦСКА, однако в 10 лет оказался в «Динамо». В прошлом году талантливый нападающий выпустился из школы бело-голубых и почти весь сезон провел в МХЛ. Еще пару лет назад Никиту называли одним из самых техничных игроков страны 2003 года рождения, но окончательно он закрепился в статусе топ-юниора только в ноябре 2019-го. Тогда Чибриков выиграл с юниорской сборной Мировой кубок вызова и вместе с одноклубником Даниилом Лазутиным и тольяттинцем Федором Свечковым весь турнир тащил Россию к золоту.

В лидерах сборной U-17 болельщики «Динамо» видели тех самых долгожданных воспитанников для первых звеньев — клубная школа москвичей стабильно поставляет для первой команды работяг, пахарей и игроков средней руки, но с креативными нападающими у бело-голубых беда. Однако еще прошлой весной Лазутин и Чибриков собрались уезжать в Северную Америку, а чуть позже генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков и вовсе разменял права на двух своих лучших юниоров, а также защитника того же 2003 г.р. Павла Минтюкова на Дмитрия Кагарлицкого. Отговаривать всех троих от переезда в канадскую CHL пришлось уже лично Роману Ротенбергу. Двух форвардов он убедил, что развиваться лучше в системе СКА, Минтюков же в России не остался, из-за чего почти год сидит без хоккея — сезон в лиге Онтарио так и не начался.

Забивал за СКА в КХЛ

Этот сезон Чибриков начинал в МХЛ, но в конце сентября он стал одним из юниоров, которые из-за эпидемии коронавируса в первой команде оказались в основе. И 17-летний москвич не просто не растерялся, но и успел забросить первую шайбу в КХЛ, став самым молодым хоккеистом, забивавшим за СКА в КХЛ (17 лет 229 дней). После возвращения игроков с карантина Никита ожидаемо лишился места в команде Валерия Брагина, но вернулся не в МХЛ, а поехал обрастать мясом и рубиться с мужиками в «вышку». Причем ниже второго звена «СКА-Невы» он не опускается и стабильно выходит на большинство. У Чибрикова 8 (3+5) очков в 19 матчах в ВХЛ и 2 (1+1) балла в 12 играх в КХЛ — в СКА форварда еще раз поднимали в конце декабря.

Чибриков может вырасти в очередного элитного российского вингера. В этом уверены и за океаном. Многие авторитетные североамериканские журналисты называют его сильнейшим россиянином предстоящего драфта и котируют в середине первого раунда. Вот как в своем отчете описал Чибрикова драфт-аналитик The Athletic Кори Пронман, который расположил нападающего СКА в своем рейтинге на 14-м месте:

«У него небольшой рост (177 сантиметров. — Прим. «СЭ») и не лучшее катание для него, но он неплохо выглядит на профессиональном уровне из-за его сильнейших навыков плеймейкера и способности побеждать в единоборствах даже с такими габаритами. Он умеет обыгрывать один в один и творчески действовать под давлением. Также он достаточно ответственный при игре в защите. В идеале Чибриков мог бы обладать более энергичным катанием, но другие элементы его игры находятся на высоком уровне».

Для нападающего СКА вызов во взрослую сборную — огромнейший аванс. Да, попасть на Евротур во многом помогла клубная прописка. Но, взяв в Швецию 17-летнего пацана, Игорь Ларионов ничем не рискует. Весной Чибрикова ждет поездка на ЮЧМ в США, где он, возможно, будет лидером юниорской сборной, и пара-тройка матчей на международном уровне ему точно не повредит.