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ЦСКА больше не машина? Сумеют ли армейцы найти свою игру с Сергеем Федоровым?

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 10:45
«Авангард» — ЦСКА — 4:0. Фото ХК ЦСКА
«Авангард» — ЦСКА — 4:0. Фото ХК ЦСКА
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Обзор дня Алексея Шевченко.
1&nbsp;сентября. Балашиха. ЛД &laquo;Арена Балашиха&raquo;. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; ЦСКА (Москва)&nbsp;&mdash; 4:0.Так слабо ЦСКА не начинал сезон целую вечность. Команда Федорова крупно уступила «Авангарду»

Разгром

И не сказать, чтобы ЦСКА выглядел совсем плохо в первом матче сезона. Апатии нет, команда много атаковала, в первом периоде практически ничего не дала создать «Авангарду» в равных составах, а пропустила лишь в ситуации «три на пять». Во втором отрезке встречи имели преимущество, команда из Балашихи не помышляла об атаке. Но в итоге — поражение. Хозяева оказались более тактически грамотными, отлично оборонялись, да еще и Адам Рейдеборн совершил две грубейшие ошибки.

По первым впечатлениям, армейцы совершенно не угадали с легионерами, возможно, в будущем они разбегаются и начнут приносить пользу. Но не забывайте, что Юаким Нордстрем и Лукас Валльмарк приглашались для Игоря Никитина, который, видимо, прекрасно знал, как их использовать в своих схемах. А Федоров, как говорят, ищет результат в атаке, но иностранцы свои последние сезоны провалили, сумеют ли они вернуть себя? Удивило и то, как слабо выглядели самые дорогие нападающие ЦСКА. Совершенно ничего не получалось у Антона Слепышева, Михаила Григоренко, Константина Окулова. Никита Сошников еще раз доказал, что его поспешный переход в ЦСКА был ошибкой. Он даже выходит теперь только в четвертом звене с Тахиром Мингачевым и Максимом Соркиным, и у него только 12 минут на льду.

Ждем следующих матчей команды. Сергей Федоров на пресс-конференции был спокоен, не подавал сигналов тревоги. Видимо, увидел много положительных моментов, которые болельщики не заметили из-за результата. Но пока происходит самое печальное, что прогнозировалось после увольнения Игоря Никитина. Даже проигрывая в прошлом сезоне, команда оставляла впечатление мощной машины. Сейчас этого чувства нет.

Илья Сорокин.Российский вратарь покорил Нью-Йорк. «Айлендерс» дали Сорокину контракт в два раза больше

Контракт

Вратарь Илья Сорокин наконец подписал новое соглашение с «Айлендерс». По новому контракту он будет получать 4 миллиона долларов и проведет в клубе три ближайших сезона. По сумме стороны договорились давным-давно, еще в начале переговоров. Вся проблема была в сроке контракта. Сорокин аккуратно предлагал двухлетнее соглашение, чтобы сразу выйти на рынок свободных агентов. Лу Ламорелло прекрасно понимал планы Ильи, так что предлагал либо один сезон, либо три. Об этом и спорили, причем Сорокин особенно не настаивал на своем варианте, прекрасно понимая аргументы менеджеров.

Но у него агент, который едва все не испортил. Мильштейн играл в крутого переговорщика, в одном из интервью начал опровергать «слухи», что Сорокин хочет обмена, хотя подобная мысль вообще ни разу не возникала в голове вратаря. Россиянин даже в арбитраж идти отказывался, так как ему это было совсем не нужно. Сорокина все устраивает в клубе, переходить он никуда не хочет, а то, что в клубе есть Семен Варламов с контрактом на 5 миллионов, — дополнительный козырь, а не проблема. Илья-то прекрасно понимает, что рассчитывать на 60-70 матчей в сезоне ему еще рановато, может и не выдержать, как психологически, так и физически. А сейчас у него будет время до конца прочувствовать уровень лиги. В итоге все закончилось хорошо, а Сорокин доволен, а то, что чуть позже выйдет на рынок, не является проблемой. Ему будет 29, если Илья будет прогрессировать, то следующий контракт будет еще более крутым по деньгам.

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Новичок

Очередной новобранец «Барыса» — Якоб Берглунд. И это говорит о том, что у клуба действительно серьезные проблемы с финансированием, так как швед наверняка попросил совсем небольшие деньги, да и на серьезный контракт он рассчитывать не может. Честно говоря, казахстанцы бы с таким могли бы и на российский рынок взглянуть, вместо того чтобы приглашать средних хоккеистов из дальнего зарубежья.

Якоб прекрасно знает лигу, а мы прекрасно знаем Берглунда. В прошлом году он выступал за «Северсталь», но когда в клубе решили не продлевать с ним контракт, то никто и слова менеджерам не сказал. Был, ушел, забыли. В Череповец нападающий попал после обмена из «Трактора», когда там решили оставить пять легионеров. И в Челябинске он тоже особо не выделялся, более того, его приглашение в клуб было довольно спорным решением. Единственный неплохой отрезок в российской карьере шведа был в Нижнекамске. В сезоне-2019/20 Якоба пригласили в Ригу, но довольно быстро расторгли контракт, уже через восемь матчей, несмотря на 4 очка, которые он набрал. Появился вариант с клубом из Татарстана, и там все стало получаться. 40 матчей, 13 заброшенных шайб, команда даже попала в плей-офф, где через четыре матча закончила выступление. Но в клубе не стали продлевать контракт с хоккеистом. Центральный нападающий закроет одну из многочисленных дыр в составе «Барыса», но нельзя сказать, что команда Юрия Михайлиса стала сильнее.

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