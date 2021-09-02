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«Авангард» уничтожил ЦСКА в Кубке открытия

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Авангард» уничтожил ЦСКА в Кубке открытия»

№ 8516, от 02.09.2021

1 сентября. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА — 4:0. Радость омичей Петера Цегларика, Наиля Якупова и Оливера Каски (слева направо). Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
1 сентября. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА — 4:0. Радость омичей Петера Цегларика, Наиля Якупова и Оливера Каски (слева направо). Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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1 сентября стартовал 14-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В матче за первый трофей встретились прошлогодние финалисты — омичи крупно победили армейцев (4:0).
1&nbsp;сентября. Балашиха. ЛД &laquo;Арена Балашиха&raquo;. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; ЦСКА (Москва)&nbsp;&mdash; 4:0.Так слабо ЦСКА не начинал сезон целую вечность. Команда Федорова крупно уступила «Авангарду»

Многообещающий с точки зрения интриги сезон стартовал с первой неожиданности. Крупный счет и нули в графе «Заброшенные шайбы» у одного из грандов КХЛ ЦСКА не стали мегасенсацией, но оставили множество вопросов. За считаные часы до начала летних сборов руководство армейцев решилось на беспрецедентный шаг, уволив главного тренера Игоря Никитина, выигравшего с командой Кубок Гагарина в 2019 м и еще дважды выводившего красно-синих в финал. Как потом выяснилось, в вину тренеру поставили два сухих матча в финальной серии, в которых москвичи, несмотря на сильнейшую в лиге атакующую линию, ничего не смогли сделать впереди.

Ставший впервые в жизни на тренерский мостик легендарный Сергей Федоров, по задумке, должен перестроить игру ЦСКА из выжидательно-оборонительной в атакующую. Многие уже с первой же встречи ожидали увидеть что-то из репертуара «Русской пятерки», участником которой был сам Сергей Викторович, или хотя бы яркий хоккей с закатами, оставлениями и сменой мест, не без успеха внедрявшийся Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным. Но, судя по вчерашней игре, новый главный тренер ЦСКА не стал ломать то, что хорошо работало, но и ничего нового построить пока не успел.

После 0:1 в первом периоде мы увидели прежний напористый коллектив с вернувшимися из-за океана Нестеровым и Григоренко. Однако кроме давления, вылившегося в серию опасных моментов, красно-синим ничего не удалось. Что ж, может быть, увидим позже — если у высшего менеджмента ЦСКА хватит терпения. 0:4 в первом матче сезона — явно не то, с чего хотелось бы начать долгий поход за кубком.

Илья Ковальчук.«СЭ» прогнозирует сезон КХЛ: «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина, Ковальчук вернется в лигу

Сравнивать начало регулярки с битвами финала — не самая правильная затея, однако по ходу игры создавалось впечатление, что мы смотрим на продолжение решающих встреч Кубка Гагарина-2021. «Авангард» выжимал москвичей к углам, не давал пространства.

Многие критиковали селекцию омичей в межсезонье. Новички Косов, Шевченко, Брюквин — узкоспециализированные исполнители, но модель Боба Хартли с ними вполне работает. Полезно действовал и словак Петр Цегларик, призванный заменить ушедшего в «Локомотив» Рида Буше. Две шайбы в первом же официальном матче — уверенное начало для новичка, равно как и для всей обновленной, но по-прежнему сильной чемпионской команды.

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