Так слабо ЦСКА не начинал сезон целую вечность. Команда Федорова крупно уступила «Авангарду»

Новый главный тренер ЦСКА не смог добыть первую победу. А омичи словно и не делали паузу после плей-офф.

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Цегларик — 1 (бол., Толчинский, Каски), 3:43 — 1:0. Найт — 1 (бол., Цегларик, Каски), 47:28 — 2:0. Цегларик — 2 (Найт), 51:13 — 3:0. Найт — 2, 53:00 — 4:0.

Вратари: Грубец — Рейдеборн.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 22 (6+7+9) — 30 (10+14+6).

Судьи: Гашилов, Наумов.

1 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 981 зритель.

Открытие сезона ждешь с нетерпением в надежде увидеть что-нибудь особенное. Появление свежих трендов — это скорее мечта, чем реальность. Для начала хватило бы яркого сюжета. Реальность иногда сильно разочаровывает — как вечером среды в Балашихе. К хозяевам, снова показавшим себя в полной красе, словно и не заканчивался прошлого плей-офф, вопросов нет ни единого. Грубец действовал надежно. Словацкий новичок Цегларик сделал дубль и заставил хотя бы на время забыть об уходе в «Локомотив» Буше. А вот армейцы сыграли так, будто внезапно получили роль жертвы из фильма ужасов.

Такое развитие событий сложно было предугадать. В межсезонье оба финалиста сильно изменились. «Авангард» решительно переформатировал линию нападения. ЦСКА доверился новым тренерам. Первый матч в исполнении москвичей тем не менее до боли напомнил то, что происходило прошлой весной в решающей серии. Они старались и никак не могли забить. Беззубость атакующей линии стоила места Игорю Никитину — это если принимать на веру слова членов наблюдательного совета клуба. Более внятного объяснения от них ведь не последовало. Пока ничего не изменилось.

Сергей Федоров сразу после своего назначения автоматически попал в непростую ситуацию. Любой шаг будет сравниваться с тем, что делал его предшественник, и оцениваться, исходя из заявленной клубным руководством ставки на атакующий хоккей. Два удаления подряд в самом начале матча, пропущенная шайба от словацкого новичка хозяев Цегларика в формате «три на пять» и разрозненные действия впереди — премьера для Федорова стартовала хуже не придумаешь. На этом боль и разочарование от ЦСКА не отстали.

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«Авангард» серьезно изменился кадрово, но в остальном был своей точной копией образца прошлого плей-офф. Четко выстроенная игровая структура — без изысков, зато надежная. Простота в решениях, легко объяснимая наличием большого количества силовых и прямолинейных нападающих. Хорошая для первой встречи самоотдача. Преимущество по выигранным вбрасываниям и заблокированным броскам воспринимается уже как обыденность. Качественный розыгрыш большинства, несмотря на потерю в тренерском штабе Константина Шафранова. Для регулярного чемпионата, когда хочется больше заброшенных шайб, неожиданностей, драйва и эмоций, матч получился пресноватым. Зато если бы через неделю начинался плей-офф, то поставил на «ястребов». Здесь и сейчас они проявили себя отлично, уделив внимание, как любит Боб Хартли, деталям.

Во втором периоде ЦСКА вроде бы пришел в себя и местами смотрелся неплохо. Даже поинтереснее, чем в финальной серии минувшей весной. Активность Григоренко и Слепышева заслуживала как минимум одной заброшенной шайбы. Вратарь «Авангарда» Грубец быстро переключился на кубковый режим, действуя максимально надежно. Еще несколько раз за него сыграли перекладина и штанга. С таким везением можно и о втором титуле подумать.

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Армейцы долгое время действовали быстрее, активнее, интереснее соперника. Но что толку от победы по модным показателям Xg и прочим Corsi, если нет заброшенных шайб? На фоне соперника они смотрелись коллективом, который пока находится лишь в стадии формирования. Это удивило, поскольку по сравнению с прошлым сезоном качественно ЦСКА хуже не стал. Тот же Григоренко, вернувшийся спустя год из НХЛ, выделялся, отлично комбинируя в тройке со Слепышевым. Позитивные моменты искать после такого поражения смысла нет. Настолько плохо красно-синие не начинали чемпионат целую вечность.