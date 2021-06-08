Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    КХЛ

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Салавата Юлаева»?

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 11:45
Александр Кадейкин, Теему Хартикайнен, Филип Ларсен. Александр Кадейкин подписал новый контракт с «Салаватом» на 55 миллионов рублей. Фото ХК «Салават Юлаев» Зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»
Александр Кадейкин, Теему Хартикайнен, Филип Ларсен.
Теги:
Публикуем все зарплаты хоккеистов клуба из Уфы.
Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Даррен Диц.Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги

После ухода нападающего Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» сразу трое представителей топ-5 самых дорогих игроков КХЛ выступают за «Салават Юлаев». Причем никто из них не подписывал новый контракт — соглашения Теему Хартикайнена (90 млн рублей в год), Юхи Метсолы и Филипа Ларсена (по 80) действовали еще в прошлом сезоне.

«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Салавата Юлаева». Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 835 млн. А это значит, что небольшой запас у уфимского клуба есть (жесткий потолок равен 900). Вот только все говорит о том, что трансферная кампания «Салавата» завершена.

Зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»
Якуб Коварж, Стефан Да&nbsp;Коста, Захар Арзамасцев.Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Автомобилиста»? Как вписать в потолок Дацюка?

Точечные изменения в атаке: минус Кугрышев и Жарков, плюс Тихонов и Шмелев

«Салават Юлаев» играет в комбинационный хоккей — по крайней мере в регулярном чемпионате на действия команды впереди приятно смотреть. Конечно, во многом это возможно благодаря отлично подобранной легионерской тройке — к Хартикайнену и Маннинену в прошлом сезоне добавился Маркус Гранлунд. Логично, что именно эти три форварда — самые высокооплачиваемые в команде. И если у Хартикайнена и Гранлунда были действующие контракты, то Маннинену весной повысили зарплату с 60 до 70 млн.

Подписал новый контракт с «Салаватом» и центрфорвард Александр Кадейкин, которого можно назвать бесценным игроком для команды. Он выходит и в большинстве с легионерами, и в меньшинстве, не уходит со льда в решающие моменты матчей. Условия достаточно выгодные для клуба — найти российского центрфорварда такого уровня на рынке за 55 млн нереально.

Не удалось уфимцам сохранить Владимира Жаркова, который перешел в «Авангард». При этом сам хоккеист признавался, что для него приоритетным был вариант с «Салаватом». Но в клубе 33-летнему форварду предложили понизить зарплату и дали соглашение на один год, что не устроило игрока. Покинул команду и Дмитрий Кугрышев, который перейдет в московский «Спартак», а также Вячеслав Солодухин.

Компенсировать потери должны Сергей Шмелев и Виктор Тихонов. Первый провел отличный сезон в «Сочи», где был лидером и установил личный рекорд по набранным очкам (43). Вот только в сочинском клубе у Шмелева было много игрового времени, в том числе в большинстве, а в «Салавате» большую часть забирают легионеры. Тихонов может быть полезен в любом сочетании, но после ухода Жаркова и Солодухина у уфимцев могут возникнуть проблемы в силовой борьбе и меньшинстве. Приглашение Степана Санникова за 10 млн вряд ли способно существенно улучшить ситуацию. Очень спорным выглядит и продление Джеффа Плэтта за 35 млн — ветеран провалил плей-офф, да и интереса к нему на рынке не было. Стоило ли экономить на Жаркове?

Александр Кадейкин подписал новый контракт с «Салаватом» на 55 миллионов рублей. Фото ХК «Салават Юлаев»
Александр Кадейкин подписал новый контракт с «Салаватом» на 55 миллионов рублей. Фото ХК «Салават Юлаев»
Алексей Морозов.«Больше 800 миллионов на зарплату тратят девять клубов КХЛ. Меньше 400 — шесть». Вторая часть интервью Морозова

Продление основных защитников и новый бэкап

В оборонительной линии изменений вообще минимум. Покинул команду ветеран Алексей Семенов, который вошел в тренерский штаб «Спартака», да и белорус Евгений Лисовец не принял квалификационное предложение. Про Александра Алексеева же все и так понимали, что он в Уфе на сезон, — защитник вернулся в «Вашингтон».

Основной задачей для «Салавата» было продлить ключевых защитников — и на Григория Панина, и на Михаила Науменкова был спрос в лиге. Но уфимцам удалось удержать обоих. Как сообщал «Горобзор», Панин получит 35 млн за следующий сезон — это на 10 меньше, чем было в прошлом. Науменков же, напротив, пошел на повышение — по нашим данным, за следующий сезон он получит 45 млн рублей в год, а в сезоне-2022/23 его зарплата возрастет еще на 5, до 50.

Усиление явно необходимо, даже если в команде останется Лисовец. Глубины оборонительной линии «Салавата» явно не хватает. Больше будет играть Мухамадуллин, может получить шанс 20-летний Елизаров, но для ротации как минимум один защитник точно пригодится. Был вариант с опытным Антоном Беловым, но до подписания контракта дело не дошло.

Зато у Метсолы появился новый бэкап. Даниила Тарасова, который вернулся в «Коламбус», заменит Александр Шарыченков, обменянный из ЦСКА. У габаритного вратаря не получилось закрепиться ни в «Динамо», ни в «Ак Барсе», ни в армейском клубе. Может, удастся в «Салавате»?

Будут ли новички?

На первый взгляд, у «Салавата» еще есть возможность подписать как минимум одного нового хоккеиста. Вот только пока не разрешится вопрос с Лисовцом и Гиматовым, это вряд ли возможно. Оба не приняли предложения клуба, и «Салават» сохранил на них права. При этом игроки в любой момент могут передумать и согласиться на условия клуба. По нашей информации, Гиматовым также интересовался «Ак Барс».

Комплектование «Салавата» практически завершено — косметические изменения будут, но уже сейчас понятно, с каким составом уфимцы войдут в сезон. Сильнее «Салават» точно не стал, а вот конкуренты по Восточной конференции усилились — в первую очередь это касается «Трактора» и «Автомобилиста».

Бесславный вылет от «Ак Барса» (0-4) в плей-офф руководители клуба прикрывали удачно проведенной регуляркой, но пока непонятно, для чего нужно было менять Цулыгина на Лямсю. Кугрышев в интервью говорил, что финский специалист за весь сезон не провел с ним ни одного индивидуального разговора, а ведь даже самые закрытые российские тренеры периодически беседуют со своими игроками. Результат тоже сложно назвать достойным — финансы позволяют «Салавату» биться за выход в финал Кубка Гагарина, но пока уфимцы от этого безнадежно далеки.

Читайте также

Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Глава UFC критично высказался о бое Мейвезера и Логана Пола
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
vs
1
Офсайд