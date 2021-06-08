Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Салавата Юлаева»?

Публикуем все зарплаты хоккеистов клуба из Уфы.

После ухода нападающего Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» сразу трое представителей топ-5 самых дорогих игроков КХЛ выступают за «Салават Юлаев». Причем никто из них не подписывал новый контракт — соглашения Теему Хартикайнена (90 млн рублей в год), Юхи Метсолы и Филипа Ларсена (по 80) действовали еще в прошлом сезоне.

«СЭ» стали известны все зарплаты игроков основного состава «Салавата Юлаева». Сейчас суммарный доход хоккеистов (базовая зарплата без учетов бонусов) на следующий сезон составляет 835 млн. А это значит, что небольшой запас у уфимского клуба есть (жесткий потолок равен 900). Вот только все говорит о том, что трансферная кампания «Салавата» завершена.

Зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Точечные изменения в атаке: минус Кугрышев и Жарков, плюс Тихонов и Шмелев

«Салават Юлаев» играет в комбинационный хоккей — по крайней мере в регулярном чемпионате на действия команды впереди приятно смотреть. Конечно, во многом это возможно благодаря отлично подобранной легионерской тройке — к Хартикайнену и Маннинену в прошлом сезоне добавился Маркус Гранлунд. Логично, что именно эти три форварда — самые высокооплачиваемые в команде. И если у Хартикайнена и Гранлунда были действующие контракты, то Маннинену весной повысили зарплату с 60 до 70 млн.

Подписал новый контракт с «Салаватом» и центрфорвард Александр Кадейкин, которого можно назвать бесценным игроком для команды. Он выходит и в большинстве с легионерами, и в меньшинстве, не уходит со льда в решающие моменты матчей. Условия достаточно выгодные для клуба — найти российского центрфорварда такого уровня на рынке за 55 млн нереально.

Не удалось уфимцам сохранить Владимира Жаркова, который перешел в «Авангард». При этом сам хоккеист признавался, что для него приоритетным был вариант с «Салаватом». Но в клубе 33-летнему форварду предложили понизить зарплату и дали соглашение на один год, что не устроило игрока. Покинул команду и Дмитрий Кугрышев, который перейдет в московский «Спартак», а также Вячеслав Солодухин.

Компенсировать потери должны Сергей Шмелев и Виктор Тихонов. Первый провел отличный сезон в «Сочи», где был лидером и установил личный рекорд по набранным очкам (43). Вот только в сочинском клубе у Шмелева было много игрового времени, в том числе в большинстве, а в «Салавате» большую часть забирают легионеры. Тихонов может быть полезен в любом сочетании, но после ухода Жаркова и Солодухина у уфимцев могут возникнуть проблемы в силовой борьбе и меньшинстве. Приглашение Степана Санникова за 10 млн вряд ли способно существенно улучшить ситуацию. Очень спорным выглядит и продление Джеффа Плэтта за 35 млн — ветеран провалил плей-офф, да и интереса к нему на рынке не было. Стоило ли экономить на Жаркове?

Александр Кадейкин подписал новый контракт с «Салаватом» на 55 миллионов рублей. Фото ХК «Салават Юлаев»

Продление основных защитников и новый бэкап

В оборонительной линии изменений вообще минимум. Покинул команду ветеран Алексей Семенов, который вошел в тренерский штаб «Спартака», да и белорус Евгений Лисовец не принял квалификационное предложение. Про Александра Алексеева же все и так понимали, что он в Уфе на сезон, — защитник вернулся в «Вашингтон».

Основной задачей для «Салавата» было продлить ключевых защитников — и на Григория Панина, и на Михаила Науменкова был спрос в лиге. Но уфимцам удалось удержать обоих. Как сообщал «Горобзор», Панин получит 35 млн за следующий сезон — это на 10 меньше, чем было в прошлом. Науменков же, напротив, пошел на повышение — по нашим данным, за следующий сезон он получит 45 млн рублей в год, а в сезоне-2022/23 его зарплата возрастет еще на 5, до 50.

Усиление явно необходимо, даже если в команде останется Лисовец. Глубины оборонительной линии «Салавата» явно не хватает. Больше будет играть Мухамадуллин, может получить шанс 20-летний Елизаров, но для ротации как минимум один защитник точно пригодится. Был вариант с опытным Антоном Беловым, но до подписания контракта дело не дошло.

Зато у Метсолы появился новый бэкап. Даниила Тарасова, который вернулся в «Коламбус», заменит Александр Шарыченков, обменянный из ЦСКА. У габаритного вратаря не получилось закрепиться ни в «Динамо», ни в «Ак Барсе», ни в армейском клубе. Может, удастся в «Салавате»?

Будут ли новички?

На первый взгляд, у «Салавата» еще есть возможность подписать как минимум одного нового хоккеиста. Вот только пока не разрешится вопрос с Лисовцом и Гиматовым, это вряд ли возможно. Оба не приняли предложения клуба, и «Салават» сохранил на них права. При этом игроки в любой момент могут передумать и согласиться на условия клуба. По нашей информации, Гиматовым также интересовался «Ак Барс».

Комплектование «Салавата» практически завершено — косметические изменения будут, но уже сейчас понятно, с каким составом уфимцы войдут в сезон. Сильнее «Салават» точно не стал, а вот конкуренты по Восточной конференции усилились — в первую очередь это касается «Трактора» и «Автомобилиста».

Бесславный вылет от «Ак Барса» (0-4) в плей-офф руководители клуба прикрывали удачно проведенной регуляркой, но пока непонятно, для чего нужно было менять Цулыгина на Лямсю. Кугрышев в интервью говорил, что финский специалист за весь сезон не провел с ним ни одного индивидуального разговора, а ведь даже самые закрытые российские тренеры периодически беседуют со своими игроками. Результат тоже сложно назвать достойным — финансы позволяют «Салавату» биться за выход в финал Кубка Гагарина, но пока уфимцы от этого безнадежно далеки.