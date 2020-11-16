Армейцы переиграли одну из самых мощных команд на старте сезона — «Локомотив»

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дальбек — 1 (Слепышев, Лайпсик), 4:01 — 1:0. Робинсон — 4 (Окулов), 33:34 — 2:0. Коршков — 8 (Ландер, Рафиков), 39:39 — 2:1. Слепышев — 9 (Лайпсик, Кемпе), 43:59 — 3:1.

Нереализованный буллит: Слепышев (ЦСКА), 42:38 (Вратарь).

Вратари: Юханссон (Шарыченков, 58:05, Юханссон, 58:25) — Паскуале.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 14 (3+7+4) — 22 (7+7+8).

Судьи: Бондарь, Морозов.

16 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 2192 зрителя.

Армейцы играют интереснее, чем в прошлом сезоне

ЦСКА оправдал ожидания и полностью убедил в том, что абсолютно заслуженно идет на первом месте. Матч лидеров Западной конференции и, по моему скромному мнению, двух лучших команд нынешнего сезона обязан становиться особенным.

Симпатичные своей игрой «Трактор» и минское «Динамо», ставшие открытием чемпионата, пока не дозрели до того, чтобы задавать правильные тренды в КХЛ. Этим командам для начала надо место на витрине отвоевать.

Мир судит о лиге по ее лучшим представителям, поэтому от ЦСКА и «Локомотива» нельзя требовать только результата. Во времена «короны», когда заполненные на четверть, а то и вовсе пустые трибуны стали грустным атрибутом хоккея, как никогда нужны приятные глазу и сердцу события.

НХЛ в последние годы могла похвастаться яркими, зрелищными, интересными «Вашингтоном», «Тампой», «Бостоном», чуть ранее — «Питтсбургом» и «Чикаго». Без скучноватых коллективов типа «Сент-Луиса», «Лос-Анджелеса» и «Далласа» дело не обошлось. Им всегда есть и будет более веселая альтернатива.

Да и зачем искать позитив только за океаном? Недавнее выступление молодежной сборной России на Кубке «Карьяла» под руководством Игоря Ларионова заставило под новым углом посмотреть на отечественный хоккей. Без работы никуда, но немного импровизации и творчества никому еще не вредили.

Первый гол ЦСКА в матче вышел именно таким — зрелищным, креативным, заслуженным. И последний пас Лайпсика, и экранирование от Кемпе, закрывшего полностью видимость вратарю Паскуале, и сам идеальный по точности бросок Дальбека заслуживают похвалы.

Первая шайба Класа Дальбека в сезоне! pic.twitter.com/GBEgXP5Gw2 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 16, 2020

Армейскую команду при Игоре Никитине принято считать машиной, неумолимой и где-то бездушной. Однако после того, как в межсезонье ушли несколько звезд, ЦСКА не просел и местами выглядит очень симпатично.

Иногда ловлю себя на мысли, что его стало интереснее смотреть. Год или два назад москвичи могли себе позволить расслабленность. Индивидуальный уровень лидеров позволял закрывать на все глаза. В нужный момент Капризов, Григоренко и Вей включались на полную и делали результат.

Сейчас команда действует интереснее и вариативнее в плане командных действий. Второй гол, забитый Робинсоном, стал прямым следствием хорошего контроля шайбы в чужой зоне благодаря фактору ближней скамейки.

Смотрим шайбу Мэта ??? pic.twitter.com/zjSAdDTR1i — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 16, 2020

«Локомотив» едет по рельсам

«Локомотив» стабильно берет очки. Хотя и превратился в скучную, предсказуемую и местами даже нудную команду. Катание по рельсам с учетом исторического названия подходит ярославцам почти идеально. Уверен, что президент клуба Юрий Яковлев очень этим доволен. Его всегда приводила в восторг надежная оборона. В текущем чемпионате «Локомотив» пропускает меньше всех, причем с большим отрывом. Умение хорошо защищаться очень важно, если держать в уме кубковые матчи.

В первой половине игры, когда гостям хватало сил и свежести, армейцы едва успевали поднимать голову и расставаться с шайбой. По части силового давления, агрессии и объема катания к команде претензий быть не может. За это главного тренера Андрея Скабелку надо похвалить. Давно не приходилось видеть, чтобы ЦСКА лишь отбивался на протяжении долгих отрезков.

В отношении умной игры с шайбой «Локомотив» выглядел безыдейно. Единственный гол стал следствием ошибки Окулова с выводом шайбы и активной работы на чужом пятачке. Нельзя все время надеяться только на ляпы соперников.

Коваленко-младший — большой молодец, активно действовавший во всех трех зонах. Но если визуально именно он является лучшим полевым игроком команды, то с ней происходит что-то не так. Скабелка — известный приверженец схематичного хоккея. Вот только он вряд ли бьет своих нападающих по рукам за попытки что-то нарисовать возле чужих ворот. Наоборот. Пришло время применять именно такие жесткие меры, чтобы взбодрить затосковавшее нападение, где стабильно хорош лишь Коршков и, возможно, Алексеев.

Главный тренер, отталкиваясь от провальной игры команды в большинстве, тоже причастен к происходящему. Но я бы для начала сравнил зарплаты форвардов-легионеров и с вкладом в общий успех. Тут уже вопрос к руководству, которое обязано включить режим «злого следователя». Последние тесты (слава богу, не ковидные) ярославцы провалили. Для того чтобы добиться правильного баланса между обороной и атакой, у «Локомотива» есть еще больше половины чемпионата.