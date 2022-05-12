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Сегодня, 11:15

СКА оставил ведущего центрфорварда еще на два года. В НХЛ ему еще рано

СКА подписал новый контракт с Бардаковым
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Захар Бардаков продлил контракт со СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

Нападающий Сергей Широков, вышедший на рынок свободных агентов, отклонил предложение «Спартака» и подписал двухлетнее соглашение с «Автомобилистом». К форварду никаких вопросов. Сергей сменил слишком много команд, чтобы его могли «привязывать» к любому клубу. Было бы такое же предложение от «Динамо» или ЦСКА — согласился бы без раздумий. Это вопрос денег, но осуждать хоккеиста мы не будем. Конечно, красно-белые расстроились из-за того, что не удалось договориться с нападающим, все-таки он в прошлом сезоне набрал 31 балл, был очень полезен в большинстве. Но, думаю, что в «Спартаке» сознательно не стали биться с уральцами.

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В марте Широкову исполнилось 36 лет. Уже в этом сезоне было заметно, что на льду Сергей уже совсем не тот, что раньше. К счастью для Широкова, это не сильно бросалось в глаза, но все равно все стало чуть хуже, движения чуть медленнее. Широков третий по результативности среди форвардов в команде, но и конкуренция в команде другая, а когда ты получаешь 18 минут игрового времени и первое большинство, то стоит рассчитывать на такое количество очков. Только в самые важные моменты, в самые нужные игры Широков уже не тянет. Хоккеист держит себя в отличной форме, на льду по-прежнему думает, но для клуба, который хочет что-то выиграть, Широков не подходит. Говорят, что его хотели видеть в «Ак Барсе», но есть в клубе умные люди, которые считали, что нападающий ничем не поможет. Они и постарались «забыть» о сделке.

Опять непонятно, что делает клуб из Екатеринбурга. Что за команду там строят? Сергей — это первое звено, максимум второе. Но если у вас ветеран в первом или втором звене, то, значит, есть серьезные проблемы с составом. Поможет в плей-офф? Так в плей-офф Сергея как раз и не видно.

ЦСКА

Накануне прошла пресс-конференция президента ЦСКА Игоря Есмантовича, а также главного тренера Сергея Федорова. Видимо, если состав обладателей Кубка Гагарина и изменится, то вряд ли сильно. Из интересных новостей — переговоры с нападающим Егором Афанасьевым. Сейчас хоккеист бьется в плей-офф АХЛ за «Милуоки», причем выглядит хорошо, так что вряд ли «Нэшвилл» захочет с ним расстаться. Кроме того, начнутся беседы с Денисом Гурьяновым, занятым сейчас в «Далласе». У обоих хоккеистов заканчивается контракт, так что армейцы будут равноправными участниками переговоров. Есть сомнения, что оба спортсмена захотят переезжать в КХЛ, учитывая все обстоятельства.

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Кроме того, в ЦСКА поглядывают на Александра Романова, который в статусе ОСА, но в случае с этим хоккеистом вообще никаких шансов. Нет сомнений, что «Монреаль» либо предложит защитнику приличный контракт, либо обменяет, но всерьез ждать внука Билялетдинова домой не стоит.

Точно не будет в клубе Александра Радулова. Оказывается, он обманул армейцев, согласился на новое соглашение, но потом уехал. Такое в ЦСКА не прощается. Причем там была еще одна деталь. Говорят, что форвард получил дорогой подарок от кого-то из высоких руководителей ЦСКА в знак признательности. И все ждали, что он ответит взаимностью, но Радулов принял иное решение.

Спокойно Игорь Есмантович говорил о легионерах. Он готов играть с любым количеством иностранцев, причем уверен, что в КХЛ они поедут. В частности, уже есть договоренность с каким-то шведом. Останутся в клубе Сергей Плотников и Даррен Диц, а Владиславу Каменеву и Андрею Светлакову, начавшим май в статусе ограниченно свободных агентов, сделано предложение. Вряд ли они куда-то уйдут.

Контракт

Нападающий Захар Бардаков спокойно подумал над своим будущим, видимо, посоветовался с умными людьми и подписал контракт со СКА. Была мысль отправиться за океан в систему «Дэвилз», потому и соглашение заключено всего на два года, а не на четыре, как принято в этом мае у питерского клуба.

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Хоккеист все сделал правильно. Сомневаюсь, что Бардакову вообще стоит ехать за океан. Да, в КХЛ он выделяется, хотя и над стабильностью еще следует поработать, но в сущности мы видим более молодую копию Якова Тренина. Силовой хоккей, может быть, в драках не так искушен, но у нас тут биться вообще не принято. Стиль понятен. Мощный форвард, который лезет на ворота, бьется, неплохо обороняется. Для нашей лиги — самое то, а за океаном при равных условиях предпочтение отдают своему хоккеисту подобного амплуа. У Тренина получилось, но больше ни один хоккеист, выступающий в подобном стиле, ничего не добился. Даже Сергей Плотников провалился, хотя он был готов к НХЛ.

Если Захар реально собирается играть в Северной Америке, то должен продемонстрировать что-то еще, кроме умения биться. И что-то в нем проскальзывает. Иногда мы видим на льду очень техничного форварда, способного создать и реализовать опасный момент. Но это происходит слишком редко. Правда, в нынешней роли Бардаков нашел себя. Он и в «Витязе» отличился неутомимой энергией и жаждой борьбы. И в питерском клубе не останавливается. Будем следить, в какую сторону пойдет карьера Бардакова. По-хорошему, он может стать неким подобием Тарасенко, но пока до уровня Владимира ему, конечно, далеко. Но что-то такое иногда мы видим в КХЛ и будем наблюдать еще два сезона.

Александр Радулов
Сергей Широков
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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