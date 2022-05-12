СКА оставил ведущего центрфорварда еще на два года. В НХЛ ему еще рано

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

Нападающий Сергей Широков, вышедший на рынок свободных агентов, отклонил предложение «Спартака» и подписал двухлетнее соглашение с «Автомобилистом». К форварду никаких вопросов. Сергей сменил слишком много команд, чтобы его могли «привязывать» к любому клубу. Было бы такое же предложение от «Динамо» или ЦСКА — согласился бы без раздумий. Это вопрос денег, но осуждать хоккеиста мы не будем. Конечно, красно-белые расстроились из-за того, что не удалось договориться с нападающим, все-таки он в прошлом сезоне набрал 31 балл, был очень полезен в большинстве. Но, думаю, что в «Спартаке» сознательно не стали биться с уральцами.

В марте Широкову исполнилось 36 лет. Уже в этом сезоне было заметно, что на льду Сергей уже совсем не тот, что раньше. К счастью для Широкова, это не сильно бросалось в глаза, но все равно все стало чуть хуже, движения чуть медленнее. Широков третий по результативности среди форвардов в команде, но и конкуренция в команде другая, а когда ты получаешь 18 минут игрового времени и первое большинство, то стоит рассчитывать на такое количество очков. Только в самые важные моменты, в самые нужные игры Широков уже не тянет. Хоккеист держит себя в отличной форме, на льду по-прежнему думает, но для клуба, который хочет что-то выиграть, Широков не подходит. Говорят, что его хотели видеть в «Ак Барсе», но есть в клубе умные люди, которые считали, что нападающий ничем не поможет. Они и постарались «забыть» о сделке.

Опять непонятно, что делает клуб из Екатеринбурга. Что за команду там строят? Сергей — это первое звено, максимум второе. Но если у вас ветеран в первом или втором звене, то, значит, есть серьезные проблемы с составом. Поможет в плей-офф? Так в плей-офф Сергея как раз и не видно.

ЦСКА

Накануне прошла пресс-конференция президента ЦСКА Игоря Есмантовича, а также главного тренера Сергея Федорова. Видимо, если состав обладателей Кубка Гагарина и изменится, то вряд ли сильно. Из интересных новостей — переговоры с нападающим Егором Афанасьевым. Сейчас хоккеист бьется в плей-офф АХЛ за «Милуоки», причем выглядит хорошо, так что вряд ли «Нэшвилл» захочет с ним расстаться. Кроме того, начнутся беседы с Денисом Гурьяновым, занятым сейчас в «Далласе». У обоих хоккеистов заканчивается контракт, так что армейцы будут равноправными участниками переговоров. Есть сомнения, что оба спортсмена захотят переезжать в КХЛ, учитывая все обстоятельства.

Кроме того, в ЦСКА поглядывают на Александра Романова, который в статусе ОСА, но в случае с этим хоккеистом вообще никаких шансов. Нет сомнений, что «Монреаль» либо предложит защитнику приличный контракт, либо обменяет, но всерьез ждать внука Билялетдинова домой не стоит.

Точно не будет в клубе Александра Радулова. Оказывается, он обманул армейцев, согласился на новое соглашение, но потом уехал. Такое в ЦСКА не прощается. Причем там была еще одна деталь. Говорят, что форвард получил дорогой подарок от кого-то из высоких руководителей ЦСКА в знак признательности. И все ждали, что он ответит взаимностью, но Радулов принял иное решение.

Спокойно Игорь Есмантович говорил о легионерах. Он готов играть с любым количеством иностранцев, причем уверен, что в КХЛ они поедут. В частности, уже есть договоренность с каким-то шведом. Останутся в клубе Сергей Плотников и Даррен Диц, а Владиславу Каменеву и Андрею Светлакову, начавшим май в статусе ограниченно свободных агентов, сделано предложение. Вряд ли они куда-то уйдут.

Контракт

Нападающий Захар Бардаков спокойно подумал над своим будущим, видимо, посоветовался с умными людьми и подписал контракт со СКА. Была мысль отправиться за океан в систему «Дэвилз», потому и соглашение заключено всего на два года, а не на четыре, как принято в этом мае у питерского клуба.

Хоккеист все сделал правильно. Сомневаюсь, что Бардакову вообще стоит ехать за океан. Да, в КХЛ он выделяется, хотя и над стабильностью еще следует поработать, но в сущности мы видим более молодую копию Якова Тренина. Силовой хоккей, может быть, в драках не так искушен, но у нас тут биться вообще не принято. Стиль понятен. Мощный форвард, который лезет на ворота, бьется, неплохо обороняется. Для нашей лиги — самое то, а за океаном при равных условиях предпочтение отдают своему хоккеисту подобного амплуа. У Тренина получилось, но больше ни один хоккеист, выступающий в подобном стиле, ничего не добился. Даже Сергей Плотников провалился, хотя он был готов к НХЛ.

Если Захар реально собирается играть в Северной Америке, то должен продемонстрировать что-то еще, кроме умения биться. И что-то в нем проскальзывает. Иногда мы видим на льду очень техничного форварда, способного создать и реализовать опасный момент. Но это происходит слишком редко. Правда, в нынешней роли Бардаков нашел себя. Он и в «Витязе» отличился неутомимой энергией и жаждой борьбы. И в питерском клубе не останавливается. Будем следить, в какую сторону пойдет карьера Бардакова. По-хорошему, он может стать неким подобием Тарасенко, но пока до уровня Владимира ему, конечно, далеко. Но что-то такое иногда мы видим в КХЛ и будем наблюдать еще два сезона.