Президент ЦСКА обвинил Радулова в предательстве. Нашлась разгадка, что стало причиной
ЦСКА последним из клубов КХЛ собрал пресс-конференцию для подведения итогов чемпионата. Журналистов интересовал не только путь армейцев к Кубку Гагарина, но и очертания состава в новом сезоне. У президента москвичей Игоря Есмантовича спросили: претендует ли команда на форварда «Далласа» Александра Радулова? У 35-летнего нападающего заканчивается контракт в НХЛ. Судя по невзрачной игре нижнетагильского воспитанника, все идет к тому, что новое соглашение в Северной Америке ему не предложат. И ЦСКА, как один из топ-клубов КХЛ, выглядел вменяемым вариантом для продолжения карьеры. Однако Есмантович вдребезги разбил предположения журналистов.
— Мы не ведем переговоры ни с Радуловым, ни с агентом, — сказал Есмантович. — Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть в клубе в дальнейшем. Александр уезжал из клуба с договоренностями, что он подпишет контракт с ЦСКА. Потом он их изменил. Поэтому мы стараемся к этому персонажу не возвращаться.
Есмантович поразил принципиальной позицией по форварду, который не так давно считался фронтменом ЦСКА. Оказалось, неприятный шлейф взаимоотношений клуба и хоккеиста тянется с межсезонья-2016. Армейцы дошли до финала, где в семиматчевой битве отдали Кубок Гагарина «Магнитке». Радулов с огромным отрывом стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и плей-офф. Разумеется, ЦСКА планировал сохранить лидера и главную звезду лиги. Сам Александр размышлял о продолжении карьеры в Северной Америке.
Армейцам требовались весомые аргументы, чтобы выиграть борьбу за форварда. Одним из таких Есмантович посчитал пятилетний контракт с ЦСКА. Подобный срок — редкость для КХЛ. Конечно, в 2016 году отсутствовал жесткий потолок зарплат. Клубы-олигархи заваливали звезд деньгами, чтобы те оставались в России. Щедрое предложение получил и Радулов.
Позже во время пресс-конференции Игорь Есмантович пояснил, почему считает нападающего предателем.
— Хотелось бы, чтобы Александр присутствовал на этой пресс-конференции и сам все рассказал, — отметил президент ЦСКА. — Не очень хочется без Радулова об этом говорить. Но я скажу простым языком, как было на самом деле. Очень надеюсь, что Александру хватит мудрости и мысли это подтвердить. Ему был предложен пятилетний контракт с ЦСКА. Он согласился подписать его, чтобы остаться на много лет в ЦСКА. Но на протяжении двух-трех месяцев, пока шли чемпионат и плей-офф, он нашел выход из ситуации и не подписал соглашение. Когда его контракт закончился, Александр просто уехал в Северную Америку. Вот и вся ситуация. Думаю, он сам вам это подтвердит. Это не секрет. Раз он так поступил, мы решили к нему не возвращаться. Это его выбор. Он живет в Америке. Наверное, ему там нравится.
По нашей информации, Радулов действительно обещал остаться в ЦСКА после сезона-2015/16. Кроме солидного контракта Александр получил в подарок дорогие часы от высокого руководства армейцев. Их хоккеист попросил для своего отца. Подразумевалось, что нападающий продолжит играть в клубе, с которым был согласован длительный контракт. Часы в итоге форвард получил, но не сдержал обещания. Новое соглашение Радулов подписал не с ЦСКА, о чем мечтало высшее армейское руководство, а с «Монреалем».
Эта история заставила Есмантовича внести Радулова в черный список. ЦСКА — не место для предателей, — так коротко передается посыл президента клуба. Если Александр и вернется в КХЛ, то в московскую команду двери для него закрыты. Позиция Есмантовича категорична, и вряд ли какие-то обстоятельства изменят ее. Впрочем, несмотря на старые счеты со злопамятным ЦСКА, спрос на Радулова в России остается высоким. «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Магнитка» — все в ваших руках.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4