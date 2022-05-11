Президент ЦСКА обвинил Радулова в предательстве. Нашлась разгадка, что стало причиной

Громкие слова Игоря Есмантовича на итоговой пресс-конференции удивили общественность.

ЦСКА последним из клубов КХЛ собрал пресс-конференцию для подведения итогов чемпионата. Журналистов интересовал не только путь армейцев к Кубку Гагарина, но и очертания состава в новом сезоне. У президента москвичей Игоря Есмантовича спросили: претендует ли команда на форварда «Далласа» Александра Радулова? У 35-летнего нападающего заканчивается контракт в НХЛ. Судя по невзрачной игре нижнетагильского воспитанника, все идет к тому, что новое соглашение в Северной Америке ему не предложат. И ЦСКА, как один из топ-клубов КХЛ, выглядел вменяемым вариантом для продолжения карьеры. Однако Есмантович вдребезги разбил предположения журналистов.

— Мы не ведем переговоры ни с Радуловым, ни с агентом, — сказал Есмантович. — Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть в клубе в дальнейшем. Александр уезжал из клуба с договоренностями, что он подпишет контракт с ЦСКА. Потом он их изменил. Поэтому мы стараемся к этому персонажу не возвращаться.

Есмантович поразил принципиальной позицией по форварду, который не так давно считался фронтменом ЦСКА. Оказалось, неприятный шлейф взаимоотношений клуба и хоккеиста тянется с межсезонья-2016. Армейцы дошли до финала, где в семиматчевой битве отдали Кубок Гагарина «Магнитке». Радулов с огромным отрывом стал лучшим бомбардиром команды в регулярке и плей-офф. Разумеется, ЦСКА планировал сохранить лидера и главную звезду лиги. Сам Александр размышлял о продолжении карьеры в Северной Америке.

Армейцам требовались весомые аргументы, чтобы выиграть борьбу за форварда. Одним из таких Есмантович посчитал пятилетний контракт с ЦСКА. Подобный срок — редкость для КХЛ. Конечно, в 2016 году отсутствовал жесткий потолок зарплат. Клубы-олигархи заваливали звезд деньгами, чтобы те оставались в России. Щедрое предложение получил и Радулов.

Игорь Есмантович и Александр Радулов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Позже во время пресс-конференции Игорь Есмантович пояснил, почему считает нападающего предателем.

— Хотелось бы, чтобы Александр присутствовал на этой пресс-конференции и сам все рассказал, — отметил президент ЦСКА. — Не очень хочется без Радулова об этом говорить. Но я скажу простым языком, как было на самом деле. Очень надеюсь, что Александру хватит мудрости и мысли это подтвердить. Ему был предложен пятилетний контракт с ЦСКА. Он согласился подписать его, чтобы остаться на много лет в ЦСКА. Но на протяжении двух-трех месяцев, пока шли чемпионат и плей-офф, он нашел выход из ситуации и не подписал соглашение. Когда его контракт закончился, Александр просто уехал в Северную Америку. Вот и вся ситуация. Думаю, он сам вам это подтвердит. Это не секрет. Раз он так поступил, мы решили к нему не возвращаться. Это его выбор. Он живет в Америке. Наверное, ему там нравится.

По нашей информации, Радулов действительно обещал остаться в ЦСКА после сезона-2015/16. Кроме солидного контракта Александр получил в подарок дорогие часы от высокого руководства армейцев. Их хоккеист попросил для своего отца. Подразумевалось, что нападающий продолжит играть в клубе, с которым был согласован длительный контракт. Часы в итоге форвард получил, но не сдержал обещания. Новое соглашение Радулов подписал не с ЦСКА, о чем мечтало высшее армейское руководство, а с «Монреалем».