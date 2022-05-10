Бывший игрок СКА мог вернуться в Россию, но остался в НХЛ. Он может заработать до 4 миллионов долларов в год

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Были небольшие шансы на то, что Александр Барабанов все-таки вернется в КХЛ и усилит СКА, но накануне они исчезли. Нападающий получил от «Сан-Хосе» довольно неплохой контракт. Форвард проведет в Калифорнии еще два года, каждый сезон ему будут платить по 2,5 миллиона долларов, а еще полтора он получит в качестве бонуса. Отличные условия для хоккеиста, который выступал в первом звене, а его клуб не попал в плей-офф.

Барабанов расцвел после обмена из «Торонто». В канадской команде он мог рассчитывать только на третье-четвертое звено, если все лидеры были здоровы. Понятно, что в таких условиях от него не было никакого толка. У «Акул» другая ситуация. Команда, может быть, только ближайшим летом начнет перестройку, а в последнее время она — одна из самых неэффективных в турнире. Денег тратят много, а результата нет. Барабанов сыгрался с Томашом Гертлом и очень старался. Российский хоккеист стал пятым бомбардиром команды, набрав 39 очков в 70 матчах. Конечно, это не самый выдающийся результат, но в итоге ему заплатили ровно то, на сколько он наиграл. Он, кстати, по показателю полезности («минус 5») далеко не самый худший в команде, особенно среди тех, кто провел более 70 матчей.

Барабанов в свое время носил почетное звание «лучшего нападающего, который не играет в НХЛ» и только в нынешнем чемпионате доказал, что это так. Не самый яркий, он отлично адаптировался к НХЛ, нашел свое место и даже позволяет иногда удивлять болельщиков и специалистов нестандартными решениями. Через два года Александр станет неограниченно свободным агентом. Надо сделать все, чтобы летом 2024 года на хоккеиста был спрос.

Александр Барабанов (справа). Фото USA Today Sports

Защитник

Уже ближайшей ночью защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин может провести первый матч в Северной Америке. «Ютика», куда отправили хоккеиста, сыграет против «Рочестера» во втором раунде плей-офф АХЛ. Напомним, что Шакир прошлый сезон провел в Уфе, но он находился в аренде, так что не было никаких препятствий для того, чтобы сразу после вылета команды отправиться за океан.

Защитник задрафтован «Нью-Джерси», но там, наблюдая за игроком, не торопились вызывать его в НХЛ. «Дьяволы» выбрали нашего хоккеиста в первом раунде драфта 2020 года. Тот выбор был достаточно сенсационен. Никто не оспаривает талант Шакира, но очевидно, что хоккеисту еще очень тяжело на взрослом уровне. В «Салавате Юлаеве» его не зажимали, Мухамадуллину давали игровое время, позволяли все, но спортсмен из первого раунда драфта должен был выделяться на таком уровне, а никакой вспышки не было.

Не слишком удачным получился и нынешний чемпионат. В плей-офф Шакир вообще находился в тени, не набрав за 11 матчей ни одного очка. В регулярном чемпионате было лишь 7 баллов, хотя тренеры к нему относились благосклонно и не сажали в запас после серьезных ошибок. Прогресса видно не было, а это самое печальное. Пока непонятно, в какой форме Шакир, новости из «Ютики» поступают редко, но будет странно, если Мухамадуллин сразу проявит себя. Впрочем, самым важным временем для игрока будет ближайшее лето. Отпуск должен быть коротким, Шакир обязан много тренироваться, но самое главное — грамотно набирать вес и становиться физически более мощным и сильным.

Шакир Мухамадуллин. Фото photo.khl.ru

Возвращение

Нападающий Иван Фищенко возвращается в Россию, но подписывает контракт только с клубом ВХЛ. Ближайший год этот хоккеист, становившийся серебряным призером молодежного чемпионата мира, проведет в Воронеже, выступая за «Буран». На первенстве планеты семь лет назад у нас была очень крутая команда. Достаточно сказать, что из игроков, вышедших на лед в финале, только один Иван и не сумел закрепиться на высоком уровне. Все остальные либо в НХЛ, либо в КХЛ, а кто-то даже уже вернулся из-за океана, как Сергей Толчинский и Владислав Каменев.

Фищенко не был лидером той команды. В семи матчах на его счету только одна передача, но у Валерия Брагина статистика — не самый важный показатель. Иван очень здорово защищался, размазывал по бортам соперников, то есть со своей ролью справлялся. Правда, скаутов за океаном это никак не впечатлило. Фищенко был одним из немногих, кто даже не попал на драфт. Из форвардов там не обратили внимание на Александра Шарова («Сибирь), а также Вячеслава Лещенко («Нефтехимик»). И только Иван ничего не смог в КХЛ. Отчасти потому, что он в системе «Авангарда», а в то время в Омске были какие-то смутные времена. Молодежи особо не доверяли, не ценили ее, так что Иваном никто отдельно не занимался, и он быстро деградировал. Сказалось и то, что у хоккеиста почему-то закружилась голова от успехов, говорят, что появились проблемы с лишним весом.

Кто прав? После того как Иван перешел в «Адмирал», его падение только ускорилось. Он переехал в высшую лигу, правда, стал чемпионом ВХЛ в составе «Югры», но это уже все не то. В 2020 году Иван пытался пробиться в состав «Магнитки», но не произвел впечатления, а в прошлом сезоне вообще играл в Белоруссии. Сейчас Фищенко 26 лет. И сезон в Воронеже — последняя попытка что-то доказать. Но даже вернуться в КХЛ будет чрезвычайно сложно.