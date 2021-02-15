Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Давайте спокойно разберемся, что мы узнали после трех побед сборной России на шведском этапе Евротура? Во-первых, средний уровень российских игроков сильней, чем средний уровень сборных трех европейских стран. Не существенно, но все же. Во-вторых, мы выяснили, что именно у наших хоккеистов настрой и эмоции выше, чем у соперников. Было ощущение, что ребята из трех других команд не совсем понимают, что они делают в Мальме. Это было особенно видно в матчах без участия нашей команды. Смотреть их было невозможно.

В-третьих, мы вообще не узнали ничего нового о наших хоккеистах. У Захара Бардакова прекрасный период, он это доказал. Дамир Жафяров умеет забивать — кто сомневался? Александр Самонов неплохой вратарь? Так если бы не Магнус Хелльберг, то мы бы видели его игру гораздо чаще. Николай Коваленко эмоционален и может создавать моменты. Это вопросы к Андрею Скабелке, почему он больше верит в легионеров.

Но кого из них брать на чемпионат мира, непонятно, ведь неясно даже, кто туда приедет. Отпустят парней из НХЛ? А если отпустят, то кто освободится? Не забывайте, что в Швецию не ездили лучшие игроки из КХЛ. То есть Бардаков прекрасен, но обыграет ли он своих конкурентов, если повезут всех сильнейших? Не факт, хотя он себя проявил. Сможет ли Коваленко быть столь же полезен в третьем или четвертом звеньях? Но очевидно только одно. Если мы и дальше будем возить такие составы на этапы, то турнир в КХЛ прерывать не стоит. Пусть уж лучше клубы проведут дополнительные игры в регулярном сезоне. А то мы остались без нормального хоккея почти на неделю, это странно зимой. И посмотрите теперь на календарь, из-за этого придется ставить в день по 11 матчей.

В Европу

Александр Судницин поехал в чемпионат Швеции. У бывшего голкипера «Авангарда» был сложный период. Если вы помните, то в Балашихе он получил серьезную травму, долго восстанавливался, а когда уже был готов вернуться в строй, то у него закончился контракт, а продлевать его не захотели. У Судницина не было предложений, и он поехал в Челябинск на двусторонний контракт. Ни разу его даже не взяли в первую команду, не дали сыграть ни единой минуты. Вратарь все время находился в «Челмете», и нельзя сказать, что слишком впечатлял своими действиями. Ни одного матча на «ноль», довольно посредственная игра даже с соперниками низкого уровня, грубые ошибки, которые бросались в глаза.

Нет ничего удивительного в том, что Челябинск его легко отпустил. В команде молодой и перспективный Сергей Мыльников, есть что-то в Никите Подскребалине, да и Илье Горбунову пора давать возможность показать себя. Удивительно то, что Александр отправился в довольно приличный европейский чемпионат, да еще и в клуб, который нуждается в усилении. «Оскарсхамн» находится на 12 месте в таблице, а уже 13 и 14 команды начинают участвовать в переходном турнире за право остаться в элитной лиге. В команде Джо Канната американец, который однажды был запасным в матче НХЛ, но чаще выступал в ист-косте и АХЛ, а также опытный Текс Вильямссон, который проваливает сезон. Интересно, с чего скандинавы решили, что Александр может спасти в сложной ситуации. Мы не то чтобы сомневаемся, а просто удивлены.

Первый матч

Илья Самсонов провел первый матч в АХЛ, сыграл за «Херши» против «Лихай Вэлли» и пропустил пять шайб. Первый матч сезона фарм-клуб «Вашингтона» был показан в таком ужасном качестве, что его невозможно было смотреть. Представьте себе одну камеру, расположенную на потолке, без крупных и средних планов, а также повторов.

Но уже ко второй встрече турнира все ошибки были исправлены, можно было разобраться, как же на самом деле действует российский голкипер. Так вот, дела неважные. Это был странный матч. Голевых моментов было немного, а команды забросили девять шайб, но ведь за «Лихай Вэлли» выступал Зэн Макинтайер, а даже Петерис Скудра ужаснулся, увидев его хоккей в Риге.

Но и Самсонов недалеко ушел. Таких ляпов, как у Зэна, не было, но и спасения тоже припомнить нельзя. Не все шайбы были на совести Самсонова. Иногда откровенно порола защита, но беда в том, что наш вратарь не спасал. То есть если и были легкие броски (а в АХЛ иногда просто бросают, так как статистика угроз считается важной), а как только нужно было проявить мастерство, так сразу возникали проблемы. Однако, не забывайте, что Илья после болезни, а во время нее он чувствовал симптомы, ему было трудно дышать, поднималась температура. Повезло и в том, что «Вашингтон» проиграл матч «Питтсбургу», а конкурент Ильи тоже не особо впечатлил. Вероятно, командировка Самсонова в АХЛ не будет длительной.