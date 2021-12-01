В КХЛ снова суперматч! ЦСКА и «Магнитка» настреляли 10 голов на двоих

Уральцы проиграли, но сотворили шикарную шайбу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

Голы: Светлаков — 2 (Соркин, Мингачев), 10:34 — 1:0. Чибисов — 15 (бол., Лайпсик, Яковлев), 22:12 — 1:1. Плотников — 13 (бол., Слепышев, Нестеров), 34:26 — 2:1. Лайпсик — 14 (Никонцев), 35:55 — 2:2. Кошелев — 8 (Яковлев, Хультстрем), 47:33 — 2:3. Мингачев — 2 (Соркин, Сергеев), 50:47 — 3:3. Слепышев — 7 (Григоренко), 55:09 — 4:3. Акользин — 3 (мен., Неколенко), 57:16 — 4:4. Каменев — 4 (бол., Сергеев, Нестеров), 58:35 — 5:4. Слепышев — 8 (п.в., Григоренко, Сергеев), 59:33 — 6:4.

Вратари: Рейдеборн — Олкинуора (59:01 — 59:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (7+10+15) — 21 (11+7+3).

Судьи: Гофман, Хрибик.

30 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

К Сергею Федорову, как к тренеру, можно относиться по-разному. Можно по-прежнему считать его случайной фигурой. Можно говорить, что он так и не поставил ЦСКА «советский комбинационный хоккей», который так мечтают видеть в родном клубе ветераны во главе с Борисом Михайловым. Можно пинать его за то, что он не торопится объяснять свои решения и бегает от прессы. Однако глупо отрицать очевидное — результат его команда даетЮ и сейчас красно-синие во главе с клубной легендой идут на втором месте Западной конференции, уступая только «Йокериту» по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Игра армейцев в атаке вряд ли радует людей, которые так активно продвигали кандидатуру того самого центра из «Биг Рашн Файв» после отставки Игоря Никитина — по количеству забитых голов москвичи занимают скромное 16-е место в лиге, сумев забросить больше трех шайб за матч всего 5 раз сезон. Тем не менее, после нехилой болтанки на старте регулярке в ноябре ЦСКА лишь однажды остался без очков, уступив дико симпатичной «Северстали» Андрея Разина, и теперь никто и близко не заикается о возможной отставке Федорова.

Но сегодня его команда показала, что хоть и изредка, но способна выдавать голевой фонтан и дома перестреляла самую результативную команду этого чемпионата «Магнитку», которая идет первой в сводной таблице. Причем матч с командой Илья Воробьева получился по-настоящему развеселым.

В середине первого периода армейцы повели благодаря голу Андрея Светлакова, который в этом сезоне откровенно загибается. В последний раз двухсторонний нападающий забрасывал еще в середине октября, но сегодня вышел в центре четвертой тройки и забил свой второй гол в регулярке, наказав Артема Земченка, два раза подряд не сумевшего вывести шайбу из зоны.

Магнитогорцы же размочили Адама Рейдеборна только в начале второй двадцатиминутки усилиями Андрея Чибисова, показавшего в большинстве Артему Блажиевскому, что такую махину нужно плотнее опекать на пятаке.

Впрочем, на 14-й минуте хозяева показали, что с розыгрышем лишнего у них тоже все в порядке и всего за 5 секунд реализовали удаление провалившегося сегодня Земченка.

Ну а то, что уральцы меньше чем через пару минут сотворили руками Анатолия Никонцева и Брендана Лайпсика, как минимум войдет в подборку лучших голов месяца. Стоило Богдану Киселевичу на ровном месте упасть на красной линии, как россиянин с канадцем попросту уничтожили Джона Гилмора на пару с Рейдеборном, и экс-нападающий ЦСКА казнил бывшую команду. Наслаждайтесь!

В середине третьего периода команды обменялись голами Семена Кошелева и Тахира Мингачева. И примечательно, что 20-летний пахарь москвичей не только во второй раз отличился в КХЛ, но и сделал это во втором матче подряд. А дальше началась просто сумасшедшая концовка. Сначала роскошный армейский ответ Лайпсику выдал Антон Слепышев, отправивший шайбу в верхний угол Юхо Олкинуоры с отрицательного угла!

Затем «Магнитка» пальнула голом Павла Акользина, наказавшего Никиту Нестерова за вальяжность в средней зоне, и сравняла счет в меньшинстве, отличившись в формате «4х5» уже 5 раз в этом чемпионате.

Но как бы первая команда КХЛ ни пласталась в Москве, увезти хотя бы очко из столицы ей не удалось. Получив мощную оплеуху, красно-синие решили не спускать свое большинство в унитаз и за полторы минуты до конца все-таки реализовали удаление Дениса Зернова. Причем победную шайбу забросил не кто-нибудь, а заигравший у Федорова всеми красками осени бывший магнитогорец Владислав Каменев, не так давно оказавшийся ненужным в Санкт-Петербурге.

И есть ощущение, что лишить овертайма команду, в которой он начинал свою профессиональную карьеру, уроженцу Орска помог финский голкипер, словивший расслабон в самый неподходящий момент и пустивший не самый внятный бросок с дальнего пятака.