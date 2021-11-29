В 71 год возглавил худшую команду КХЛ. Зачем легендарный тренер решил вернуться в большой хоккей

Владимир Крикунов возглавил рижское «Динамо».

Зинэтуле Билялетдинову тренерская работа надоела в 64 года. После ухода из «Ак Барса» он наслаждается отдыхом, временем с семьей и просто смотрит на игры со стороны. Ну и параллельно помогает внуку — защитнику «Монреаля» Александру Романову. К работе тренером же легендарный Билл возвращаться совсем не хочет.

Еще раньше от тренерских дел отошел Вячеслав Быков. После победы со СКА в Кубке Гагарина-2014/15 он вернулся в Швейцарию, где осел с семьей еще во времена игровой карьеры. И не хочет снова приступать к тренерской работе даже в топ-клубах КХЛ. За эти шесть лет у Быкова были отличные предложения из «Авангарда» и «Ак Барса», но он их отверг.

На этом фоне не перестает поражать Владимир Крикунов. Тренер, которого игроки за глаза зовут Мужик, не раз объявлял о завершении своей карьеры, но регулярно возвращался. Когда по ходу сезона-2018/19 Крикунов возглавил московское «Динамо», многие считали, что это ненадолго. Но тренер отработал три сезона, и только неудачное выступление в прошлом плей-офф привело к его уходу.

Сейчас Крикунов едет в Ригу, где провел шесть лет игровой карьеры. Для ностальгии времени нет — «Динамо» в очень сложном положении. Рижане замыкают турнирную таблицу Западной конференции, набрав 26 очков в 32 матчах. До восьмерки — 12 очков. Пример «Сочи» показывает, что даже большое отставание можно отыграть, выдав мощную серию. Сочинцы, как и «Динамо», сменили главного тренера и пошли вверх. Что мешает сделать это рижанам? Состав у команды неплохой, и до ухода Сергея Зубова с поста главного тренера она выглядела вполне солидно.

Стиль работы Крикунова всем известен, поэтому игрокам «Динамо» в декабрьскую паузу не завидую — баллоны им обеспечены. В прошлом сезоне методы тренера не сработали — он очевидно перегрузил Шипачева и компанию в феврале, и в плей-офф «Динамо» с трудом прошло «Северсталь», а потом в пяти матчах уступило СКА. Но в Риге сейчас думают явно не о марте.