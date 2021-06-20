Агент Капризова начинает разыгрывать российскую карту, «Адмирал» решил проблемы с долгами

Обзор дня Алексея Шевченко.

Слух

Иногда из Северной Америки приходят новости, в правдивости которых очень сильно сомневаешься. На этот раз сообщили, что Кирилл Капризов заморозил переговоры о новом контракте, так как может уехать в ЦСКА на следующий сезон ради того, чтобы сыграть на Олимпиаде.

Странно, ведь ребята из НХЛ, скорее всего, приедут в Пекин, пока нет никакой информации, что переговоры зашли в тупик. Наоборот, только оптимистические новости. Говорят, что вот-вот договор будет подписан, все вопросы с МОК решены, никаких противоречий не существует. Нет оформленного договора, но он должен появиться. С чего Капризову возвращаться, если в Северной Америке будет пауза? Или, может быть, уже есть какие-то сомнения, появились какие-то непреодолимые противоречия между МОК и НХЛ? Мы бы уже знали, об этих переговорах все известно досконально.

Мне кажется, что Кирилл или его агент пытаются разыграть российскую карту в споре о новом контракте. Капризов не хочет подписывать длительное соглашение, согласен лишь на «мостик». «Миннесота» планирует завербовать топ-игрока на долгие годы, чтобы вокруг него строить команду. Потому в ход и пошли такие приемы, как «возможность вернуться». Ладно бы еще Капризов никогда на Олимпиаде не играл, но у него есть золотая медаль. Да и потом, для хоккеистов возраста Кирилла турнир в Пекине точно не станет последним в карьере. Так что в переговоры с ЦСКА верится с трудом, но мы были бы не против, если бы форвард вернулся.

Решение

«Адмирал» наконец-то получил доступ к центральной базе игроков, где можно регистрировать контракты. И хорошо, что это произошло до начала сборов. Ведь если бы во Владивостоке ждали до 31 июля (к этому дню надо было непременно расплатиться), то тренировки, начиная с 15 числа, носили бы статус неофициальных. Хоккеисты не защищены, любая травма создавала проблемы, да и немногие бы поехали работать, не имея на руках контракта. Теперь все иначе.

За последние полтора месяца нескольких игроков уже «отправляли» в «Адмирал», но официально, по понятным причинам, никаких кандидатов не подтверждали. Однако даже по слухам в «Адмирале» собирается состав, которому будет очень непросто включиться в борьбу за место в плей-офф. Конечно, сейчас на рынке свободных агентов достаточно хоккеистов, чтобы собрать команду. Но это парни, которые бы в других клубах исполняли скромные роли, не определяли результат. Из звезд на рынке никого нет.

Первое звено, даже первую пятерку нужно будет формировать из легионеров, иначе никак. При этом найти хороших иностранцев можно. Даже со скромным бюджетом во Владивостоке началась российская карьера Юхи Олкинуоры, неплохо проявил себя Шон Лалонд. Иностранцы не начинают ныть с первого дня, что Владивосток далеко и им тяжело. Однако чтобы найти приличных иностранцев, нужны неплохие скауты, но мы понятия не имеем, как работает «Адмирал». Имена первых новичков появятся уже в понедельник. Главное, что клуб точно примет участие в турнире, у нас будет ровный календарь, а по утрам жители европейской части будут смотреть по два интересных матча.

Быстрый и мощный — такой Александр Авцин на льду. И партнерам поможет, и сам момент решит! pic.twitter.com/EpMhb6CCxG — Spartak Moscow (@spartak_hc) June 19, 2021

Контракт

«Спартак» заключил соглашение с нападающим Александром Авциным. Хоккеиста по привычке считают молодым, но форварду уже 30 лет. В 2009 году его выбрали в четвертом раунде драфта НХЛ, раньше, чем Маттиаса Экхольма из «Нэшвилла» или Маркуса Фолиньо из «Миннесоты».

Поездка в Северную Америку не принесла никакой пользы воспитаннику московского «Динамо». Три сезона он провел в АХЛ, ни разу ему не дали шанса сыграть за первую команду, а затем не предложили новый контракт. Обычно у таких парней после возвращения все должно складываться неплохо в КХЛ, но это не про Александра. С сезона-2013/14 Авцин поменял 11 команд, причем очень много времени проводил в высшей лиге. В фарм-клуб его отправляли из «Локомотива», «Динамо», «Нефтехимика», «Трактора». А однажды он вообще начал сезон в «Дизеле», подписав одностороннее соглашение с клубом.

Причины, по которым Авцин никак не мог закрепиться в главной лиге, были понятны. Александра брали на роль человека, который бы набирал очки, что-то шло не так, тренеры не хотели ждать. Если взять за скобки сезон-2017/18, когда Авцину удалось забросить 12 шайб в составе «Нефтехимика», все остальные были откровенно слабыми. Но в прошлом чемпионате главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин нашел роль для Александра.

Авцин был в третьем звене, никто от него не ждал голов, не требовал выдающейся статистики. Он разрушал, не позволял забивать в свои ворота, бился-боролся. 15 очков (6+9) в такой роли — очень неплохой показатель. В Челябинске ему на смену пришли более искушенные разрушители, но понятно, почему Александр получил предложение от «Спартака». Он и в московском клубе будет делать то, чему научился на Урале. И никто его не отправит в фарм-клуб.