СКА и «Салават» бьются за главный актив КХЛ. Но он смотрит в сторону НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новички

«Авангард» подписал еще двух хоккеистов, но вряд ли болельщики очень сильно порадовались этому событию. Контракты с клубом подписали нападающий Федор Малыхин и защитник Федор Беляков. Обоих новичков вряд ли можно назвать сильнейшими в лиге. Генеральный менеджер клуба Алексей Волков начал оправдываться, объясняя, что форвард укрепит третье звено, но опять повторяется история прошлого сезона, когда в команде слишком много центральных нападающих такого плана. Малыхин будет конкурировать с Дергачевым, Жарковым и Шевченко за две позиции в составе, а это мы еще забываем про Асташевского и Холодилина из ВХЛ.

Нападающий последний сезон провел в «Витязе». К нему никаких вопросов по самоотдаче, он отлично работал в меньшинстве и стал лучшим в команде по показателю полезности. В 41 матче у него «ноль», остальные такой статистикой похвастаться не могут. Да и 16 (9+7) очков — довольно неплохие цифры, учитывая, что у Малыхина было очень мало большинства. Он вообще только одну шайбу провел в неравных составах, но ценили его за умение обороняться, которое он приобрел в свое время в «Ак Барсе». Этим летом хоккеист был на рынке свободных агентов, так что мог выбирать любой клуб. Но Малыхин явно не топ-6, а в других хоккеистах «Авангард» сейчас не нуждается. Видимо, вообще никто не хочет ехать в Омск, иначе трансферы объяснить нельзя.

Федор Малыхин. ХК «Витязь»

Защитник Беляков известен в КХЛ как человек, который с удовольствием блокирует броски. Но почему-то это качество не позволяет ему задерживаться в клубах КХЛ. В сезоне-2017/18 Федор поменял три команды за сезон, а после года в ЦСКА ему вообще пришлось уехать в ВХЛ, где он выиграл Кубок Петрова с «Югрой».

Кроме того, двусторонний контракт подписал форвард Никита Михайлов. В один год участник матча звезд стал лучшим снайпером «Сибири», а потом скатился до высшей лиги, где совсем не блистал.

Выбор

За нападающего Дамира Жафярова в КХЛ будут бороться только две российские команды — «Салават Юлаев» и СКА. Вероятно, до открытия трансферного окна в НХЛ хоккеист не собирается ставить подпись под контрактом. Нападающий по-прежнему мечтает отправиться в Северную Америку и ждет договора с каким-нибудь клубом. Год назад Дамир ждал звонка из НХЛ очень долго и, не получив его, согласился снова биться за «Торпедо». Но тогда ситуация была другой. Один из клубов Северной Америки (по некоторым данным, это «Чикаго») просто просил хоккеиста ждать, надеясь совершить один трейд внутри лиги. Но не было никакой конкретики. Если бы обмена не случилось, то Жафяров просто бы находился в России и впустую тренировался. Какое-то время он действительно подождал, а затем осознал, что надеяться не на что.

Дамир Жафяров. ХК «Торпедо»

Теперь хоккеисту говорит подождать другая команда (по некоторым данным, «Монреаль), но уже не из-за обмена, а чтобы подвести итоги драфта и определить состав, который начнет следующий сезон. Дамир уже в том возрасте, когда ему хочется попробовать себя в Северной Америке только потому, что впереди уже конец карьеры и другого шанса, пожалуй, не будет. В такой ситуации бессмысленно оперировать аргументами типа «хоккеист не готов к НХЛ, он не является нападающим, которому будет легко за океаном». Планы совершенно другие, и мотивация не связана с деньгами. В конце концов, он может вернуться домой в любой момент, зная, что получит неплохой контракт в топ-команде. Если говорить о российских вариантах, то, безусловно, Дамир должен стать основной целью для СКА. Тем более Никита Гусев тоже будет недоступен до сентября.

Контракт

Молодой нападающий Илья Николаев подписал трехлетнее соглашение с «Калгари», и оно вступит в силу со следующего сезона. Еще один хоккеист знаменитой ярославской школы, откуда бегут при первой возможности. Но можем ли мы осуждать хоккеиста? «Локомотив» не предлагает ровным счетом ничего своим молодым хоккеистам. Система устроена так, что в первую команду пробиваются единицы, редким везунчикам удается попасть в клуб ВХЛ по договору, а остальные должны устраивать свою судьбу сами, но с оглядкой на Ярославль.

Илья перед отъездом прошлым летом уже точно терял время в МХЛ, но при этом неплохо смотрелся в ВХЛ, выступая за «Буран». Набрал 13 очков в 37 матчах — очень приличная статистика для молодого хоккеиста, выступающего не в чистом фарм-клубе. Воронежцы являются аутсайдерами высшей лиги, но постоянно стараются зацепиться за плей-офф, так что тренеры там играют на результат, а не планируют воспитывать молодежь. Но прошел сезон, а у Николаева не было никаких предложений. Снова ехать в фарм-клуб, на этот раз в Пермь? А что дальше? В первой команде его не видели, так и не позволили дебютировать в КХЛ, так что решение отправиться за океан было вполне понятным.

Из-за возраста (в июне Илье будет уже 21) нападающий поехал в юниорскую лигу Северной Америки и показал себя в Трай-Сити, набрав 80 очков в 63 матчах. Николаев выбран на драфте «Калгари» в четвертом раунде и будет сейчас стараться зацепиться за шанс. Возвращаться ему некуда. В Ярославле не ждут, но и права просто так никому не отдадут.