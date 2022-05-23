Договора КХЛ с НХЛ больше не существует. Он распался сам собой и может привести к катастрофе

Обзор дня Алексея Шевченко.

Интрига

Николай Голдобин не подписывает контракт с «Металлургом», да и вообще во время церемонии награждения на закрытии сезона отказывался говорить на тему своего будущего. Мол, предложение уральцев есть, но торопиться не стоит, я сейчас отдыхаю. Однако, это Николай может заниматься любыми делами, а у агента нет выходных. Вроде бы к Голдобину есть предметный интерес из-за океана, а какая-то из команд готова предоставить ему место в топ-6. Обещаниям этим грош цена. Это «Авангард» может гарантировать Сергею Толчинскому место в топ-6, первое большинство и будет терпеть, даже если у форварда дела будут идти из рук вон плохо. Ни в одном клубе НХЛ такого быть не может, если, конечно, в кризис попала не звезда первого уровня с каким-нибудь серьезным контрактом. Тогда начнут искать пути обмена, может быть, выкупа, но это вообще другая история.

Голдобин — талант, он провел очень неплохой сезон, за его плечами просто выдающиеся матчи и красивые голы. Но ведь процент таких матчей, если анализировать весь чемпионат, не слишком высокий. Вышел ли он на другой уровень? Безусловно, поднялся, но стабильности еще не хватает. Голдобин уже играл в НХЛ. Чередовал крутую игру с откровенно провальными отрезками, в итоге оказался в «Ютике». В АХЛ другие правила, иные система и требования. И потому он набрал там 50 очков в 51 матче, а «Ванкувер» его в упор не видел. Николай должен понять сам, что он хоккеист именно нашей лиги, причем еще не каждого клуба. Илья Воробьев позволял все, а Игорь Никитин смотрел на хоккей Николая строго. И вы видите, какая разница в качестве игры. Понятно желание Николая снова попробовать. Но стоит ли? Зачем?

Николай Голдобин. Фото photo.khl.ru

Новички

В ВХЛ «Буран» несколько лет подряд не попадает в плей-офф, но жизнь команды изменилась, после того как они воспитали талантливого вратаря Захара Виноградова. Продажа голкипера в «Спартак» серьезно улучшила финансовое положение клуба. Нет-нет, это не прямые выплаты от красно-белых. Сумма там не такая значительная, чтобы хватило на сезон. Помощь была в другом. Клуб наконец-то полностью взят под опеку администрации области, менеджерам клуба отныне не придется каждый день думать, где урвать копейку, а бюджет заметно увеличился. Настолько, что команда уже к маю сделала столько интересных приобретений, которых не было раньше.

Накануне из «Лады» пригласили Илью Проскурякова. Он проиграл уже и конкуренцию за место основного голкипера в Тольятти, но в «Буране» будет однозначно первым номером. Попали в команду и другие ребята с опытом игры в КХЛ. Не совсем понятно, по каким причинам из главной лиги выпал защитник Александр Евсеенков. Видимо, все смотрят на возраст, а воспитанник ЦСКА родился в 1985 году. Но уж на уровне Высшей лиги он полном порядке. Опыта у него полно, а турнир с этими лимитами превратился в бессмысленную беготню, так что хоккеист еще лет 10 может спокойно играть на высоком уровне.

Приехал в Воронеж Егор Дугин, за плечами которого были и московское «Динамо», и «Трактор». Затем случилось какое-то резкое падение, когда он за сезон в двух клубах забросил только две шайбы в 61 встрече. Под руководством Михаила Бирюкова будут играть и звезды ВХЛ. Филипп Толузаков в последних четырех сезонах только однажды забросил меньше 20, Денис Шураков мог бы сделать то же самое, но подвели габариты, однако с техникой у парня все в порядке. Клубу предстоит интересный сезон, но и с главного тренера Михаила Бирюкова теперь особый спрос. Сейчас уже на сложности с финансированием кивать будет нельзя.

Контракт

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер подписал контракт с «Детройтом». В Казани очень аккуратно относятся к новостям. Вовремя сообщают о новичках, быстро прощаются с хоккеистами, если они больше не будут выступать за клуб. На общей картинке «спасибо» не было Стивена. Да и не могло быть, ведь у него действующий контракт с клубом до конца следующего года. И не было никаких новостей по поводу того, что было досрочное расторжение. Это значит, что хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ, имея действующий договор с клубом нашей лиги. До этого несколько лет подобные случаи были исключены.

Между нами и НХЛ существовал меморандум о взаимном уважении контрактов, который неуклонно уважался обеими сторонами. Да, Россия сейчас не в том экономическом положении, чтобы забирать хоккеистов из другой лиги, но в истории бывают разные периоды. Тем не менее плотина прорвана, и думаю, что Стивен — только первая ласточка. Да этого был Харри Сятери, но в «Сибири» поспешили уведомить, что не имеют претензий, так как договор с финским голкипером приостановлен. А с Кэмпфером никакой договоренности не было.

Что это значит? Для России — ничего хорошего. Сейчас забрали финна, легко могут так поступить и с каким-нибудь российским игроком. Завтра скажут приезжать Арсению Грицюку, а после драфта позовут Матвея Мичкова и Данилу Юрова. И никто ничего не сделает, если только не забрать у парней загранпаспорт и спрятать в сейфе. Но такие методы не работали и раньше, а теперь вообще неэффективны. До этого года НХЛ было выгодно соблюдать правила, а сейчас — нет. Кто знает, когда КХЛ снова станет сильной, а выступление в России будет финансово выгодно? Явно не в ближайшее время. Так что отныне во взаимоотношениях между организациями наступает новый период. И он точно не принесет нам радости. Теперь, кстати, молодежь может спокойно подписывать любые контракты с ЦСКА, СКА, «Локомотивом». Раньше отказ продлить соглашение мог сказаться на игровом времени, а теперь действующий договор не помешает уехать.