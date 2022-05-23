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Сегодня, 11:10

Договора КХЛ с НХЛ больше не существует. Он распался сам собой и может привести к катастрофе

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Стивен Кэмпфер.
Фото ХК «Ак Барс»
Николай Голдобин.
Фото photo.khl.ru
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Интрига

Николай Голдобин не подписывает контракт с «Металлургом», да и вообще во время церемонии награждения на закрытии сезона отказывался говорить на тему своего будущего. Мол, предложение уральцев есть, но торопиться не стоит, я сейчас отдыхаю. Однако, это Николай может заниматься любыми делами, а у агента нет выходных. Вроде бы к Голдобину есть предметный интерес из-за океана, а какая-то из команд готова предоставить ему место в топ-6. Обещаниям этим грош цена. Это «Авангард» может гарантировать Сергею Толчинскому место в топ-6, первое большинство и будет терпеть, даже если у форварда дела будут идти из рук вон плохо. Ни в одном клубе НХЛ такого быть не может, если, конечно, в кризис попала не звезда первого уровня с каким-нибудь серьезным контрактом. Тогда начнут искать пути обмена, может быть, выкупа, но это вообще другая история.

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Голдобин — талант, он провел очень неплохой сезон, за его плечами просто выдающиеся матчи и красивые голы. Но ведь процент таких матчей, если анализировать весь чемпионат, не слишком высокий. Вышел ли он на другой уровень? Безусловно, поднялся, но стабильности еще не хватает. Голдобин уже играл в НХЛ. Чередовал крутую игру с откровенно провальными отрезками, в итоге оказался в «Ютике». В АХЛ другие правила, иные система и требования. И потому он набрал там 50 очков в 51 матче, а «Ванкувер» его в упор не видел. Николай должен понять сам, что он хоккеист именно нашей лиги, причем еще не каждого клуба. Илья Воробьев позволял все, а Игорь Никитин смотрел на хоккей Николая строго. И вы видите, какая разница в качестве игры. Понятно желание Николая снова попробовать. Но стоит ли? Зачем?

Николай Голдобин. Фото photo.khl.ru
Николай Голдобин.
Фото photo.khl.ru

Новички

В ВХЛ «Буран» несколько лет подряд не попадает в плей-офф, но жизнь команды изменилась, после того как они воспитали талантливого вратаря Захара Виноградова. Продажа голкипера в «Спартак» серьезно улучшила финансовое положение клуба. Нет-нет, это не прямые выплаты от красно-белых. Сумма там не такая значительная, чтобы хватило на сезон. Помощь была в другом. Клуб наконец-то полностью взят под опеку администрации области, менеджерам клуба отныне не придется каждый день думать, где урвать копейку, а бюджет заметно увеличился. Настолько, что команда уже к маю сделала столько интересных приобретений, которых не было раньше.

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Накануне из «Лады» пригласили Илью Проскурякова. Он проиграл уже и конкуренцию за место основного голкипера в Тольятти, но в «Буране» будет однозначно первым номером. Попали в команду и другие ребята с опытом игры в КХЛ. Не совсем понятно, по каким причинам из главной лиги выпал защитник Александр Евсеенков. Видимо, все смотрят на возраст, а воспитанник ЦСКА родился в 1985 году. Но уж на уровне Высшей лиги он полном порядке. Опыта у него полно, а турнир с этими лимитами превратился в бессмысленную беготню, так что хоккеист еще лет 10 может спокойно играть на высоком уровне.

Приехал в Воронеж Егор Дугин, за плечами которого были и московское «Динамо», и «Трактор». Затем случилось какое-то резкое падение, когда он за сезон в двух клубах забросил только две шайбы в 61 встрече. Под руководством Михаила Бирюкова будут играть и звезды ВХЛ. Филипп Толузаков в последних четырех сезонах только однажды забросил меньше 20, Денис Шураков мог бы сделать то же самое, но подвели габариты, однако с техникой у парня все в порядке. Клубу предстоит интересный сезон, но и с главного тренера Михаила Бирюкова теперь особый спрос. Сейчас уже на сложности с финансированием кивать будет нельзя.

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Контракт

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер подписал контракт с «Детройтом». В Казани очень аккуратно относятся к новостям. Вовремя сообщают о новичках, быстро прощаются с хоккеистами, если они больше не будут выступать за клуб. На общей картинке «спасибо» не было Стивена. Да и не могло быть, ведь у него действующий контракт с клубом до конца следующего года. И не было никаких новостей по поводу того, что было досрочное расторжение. Это значит, что хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ, имея действующий договор с клубом нашей лиги. До этого несколько лет подобные случаи были исключены.

Между нами и НХЛ существовал меморандум о взаимном уважении контрактов, который неуклонно уважался обеими сторонами. Да, Россия сейчас не в том экономическом положении, чтобы забирать хоккеистов из другой лиги, но в истории бывают разные периоды. Тем не менее плотина прорвана, и думаю, что Стивен — только первая ласточка. Да этого был Харри Сятери, но в «Сибири» поспешили уведомить, что не имеют претензий, так как договор с финским голкипером приостановлен. А с Кэмпфером никакой договоренности не было.

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Что это значит? Для России — ничего хорошего. Сейчас забрали финна, легко могут так поступить и с каким-нибудь российским игроком. Завтра скажут приезжать Арсению Грицюку, а после драфта позовут Матвея Мичкова и Данилу Юрова. И никто ничего не сделает, если только не забрать у парней загранпаспорт и спрятать в сейфе. Но такие методы не работали и раньше, а теперь вообще неэффективны. До этого года НХЛ было выгодно соблюдать правила, а сейчас — нет. Кто знает, когда КХЛ снова станет сильной, а выступление в России будет финансово выгодно? Явно не в ближайшее время. Так что отныне во взаимоотношениях между организациями наступает новый период. И он точно не принесет нам радости. Теперь, кстати, молодежь может спокойно подписывать любые контракты с ЦСКА, СКА, «Локомотивом». Раньше отказ продлить соглашение мог сказаться на игровом времени, а теперь действующий договор не помешает уехать.

Николай Голдобин
Стивен Кэмпфер
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Детройт Ред Уингз
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СКА и «Салават» бьются за главный актив КХЛ. Но он смотрит в сторону НХЛ
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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