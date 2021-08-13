История для книги. Вратарь, тяжело перенесший рак, решил вернуться в хоккей после двух лет простоя

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Ак Барс»

Казанский клуб завершил выступление на турнире в Магнитогорске. Шок от игры и результата команды был настолько серьезным, что главный тренер даже дал небольшое интервью, хотя осознанно избегает разговоров со мной по каким-то своим причинам. Конечно, есть повод поругать команду. С таким подбором хоккеистов, даже летом нельзя завершать турнир с одной победой в четырех встречах и разницей заброшенных шайб — 2:9. Но и кричать, что все пропало, слишком рано.

Отметим хорошее. Например, моментов за эти игры создано достаточно. Не реализовали, но ведь нельзя сказать, что к чужим воротам не подходили. Отлично проявил себя вратарь Артур Ахтямов, пропустивший за два матча подряд всего одну шайбу. Пока нет вопросов по приобретению Николая Коваленко, а защитника Стивена Кемпфера хвалили даже хоккеисты других команд, выдавая самые великолепные характеристики.

Не все получалось в нападении, но главный тренер постоянно менял сочетания троек. Только звено Панюков — Линдхольм — Петров провело два матча подряд (обе игры завершились поражением), а остальные форварды постоянно менялись местами. Но это и нормально, когда же заниматься экспериментами, как не на первом турнире. Не слишком впечатлили новички. Кажется, что тренер не может найти позицию для Даниила Тарасова, поник Джордан Уил, радовавший в первые дни сборов, без заброшенных шайб Дмитрий Кагарлицкий, непонятно, что увидели в Пире Линдхольме, когда заключали с ним контракт.

Но есть причины, почему каждый из них не в лучшей форме. Немного смутили индивидуальные ошибки в обороне, да еще и от тех ребят, которые славились своей осторожностью, но и это реально исправить. Посмеяться над выступлением «Ак Барса» можно, даже нужно, но из числа фаворитов Кубка Гагарина вычеркивать клуб слишком рано.

Раздача

Московское «Динамо», закрыв свой фарм-клуб, начало раздавать игроков, которые уже не имеют право играть в МХЛ, но и для первой команды, по мнению тренера, пока не подходят. Два самых результативных хоккеиста молодежки прошлого сезона Максим Махрин и Никита Луховской отправляются в «Дизель».

Это скрытая аренда, в которой нет этического нарушения. Новая команда не может продать их ни в какой другой клуб, в любой момент могут вернуть в расположении столичной команды, что-то типа договора между магнитогорским «Металлургом» и «Рубином», о котором мы рассказывали на днях. Туда отправилось сразу три хоккеиста, которым нет места в КХЛ.

Для «Динамо» это неплохой выход из ситуации, но в родном фарм-клубе за перспективными ребятами следили бы, а тут все ответственным становится тренер пензенского клуба. Он совершенно не заинтересован в развитии хоккеистов. Потянут — отлично, не потянут — у него свои спортивные задачи. Плохо, что тройку Кисаков — Махрин — Луховской даже не попробовали в первой команде, могли бы дать хоть один шанс.

То, что ушел Денис Кокарев — это не проблема, честно говоря, его карьера и без этого затянулась, непонятно, зачем чемпиону мира высшая лига. Сейчас он заключил контракт с «Тамбовом». То ли так и не придумал, чем заняться в обычной жизни, то ли ему просто весело. Окончательно расстались с Ильей Шиповым, но это уже не первый раз, он уже побывал свободным агентом, но вернулся. Самостоятельно будет искать команду Семен Панкратов. Его бы тоже тренировать и готовить в фарм-клубе, но бело-голубые избавились от команды ради экономии.

Контракт

История для книги — вратарь Алексей Мурыгин заключил полноценный контракт с «Торпедо». Голкипер еще совсем недавно считался одним из самых крепких вратарей КХЛ, в «Локомотиве» устанавливал рекорды по «сухарям», его ценили в лиге, считая отличным профессионалом.

Беда подкралась незаметно. Выяснилось, что у Алексея рак, причем, положение было достаточно серьезное. Голкипер приложил все усилия для того, чтобы побороть болезнь. И у него получилось. Совершив невероятное, Мурыгин решился еще на один подвиг, вратарь захотел вернуться в хоккей. Хорошо, что в Нижнем Новгороде дали шанс, многие клубы не стали рисковать и их трудно осуждать.

Говорят, что первые тренировки Алексея были очень тяжелыми, в начале сборов он заметно отставал от конкурентов, что было вполне объяснимо. Во-первых, долго был лишен практики. Во-вторых, лечение онкозаболевания само по себе мощно бьет по организму человека. Тяжело возвращаться к обычной жизни, не говоря уж о профессиональной спортивной карьере.

Но Мурыгин — победитель, у него характер бойца. Последнее, что я слышал о тренировках «Торпедо» то, что Алексей уже никому не уступает из конкурентов, а в каких-то моментах даже превосходит. Ему ведь пришлось бороться за место в составе с Андреем Тихомировым и Петром Кочетковым. Мы все будем переживать за Алексея и порадуемся, когда он выйдет в официальном матче сезона. Совершенно неважно, как сыграет «Торпедо». Победитель в этой встрече будет известен.