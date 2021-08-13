«Родители дали бы по шее, если бы шастали по подъездам с пивом и семечками». Интервью Василевского-старшего

Защитник уральского клуба рассказал о брате, подготовке к сезону, летней диете, особенностях сборов с Биллом Питерсом, Павле Дацюке и новых правилах в КХЛ.

Алексей Василевский

Родился 21 января 1993 года.

Защитник, воспитанник уфимского хоккея.

Карьера в КХЛ: «Салават Юлаев» (2012-2015), «Автомобилист» (2015 — по н. в.).

Достижения: бронзовый призер юниорского чемпионата мира-2011, чемпион ВХЛ-2013.

Лишний вес

— Вопрос, с которого начинаю беседу с каждым игроком на Sochi Hockey Open. Сочи — лучшее место для предсезонных турниров?

— Да. Это наш первый опыт, нашу команду впервые пригласили на турнир. Очень классно: солнце, море, пляж. Но тем не менее это не отвлекает от основной работы.

— Насколько тяжелая предсезонная подготовка у Билла Питерса?

— Его предсезонка отличается от того, что видел у российских специалистов. Я работал с Андреем Разиным, Владимиром Крикуновым, Андреем Мартемьяновым — у Билла совершенно другой подход. Но тем не менее мы работаем в полную силу, никому не дают послаблений или поблажек. Он может сильно напихать игроку, если он что-то неправильно делает или не хочет работать на полную.

— Вы произнесли фамилию Крикунова, и чувствую по глазам, что его предсезонку вы вспомнили с особой любовью.

— Конечно. Знаменитые баллоны! У всех, кто прошел его предсезонку, она останется в памяти на всю жизнь.

— Баллоны же больше вырабатывают характер, чем невероятную силу?

— Сила тоже нужна, но вы правильно сказали про характер. Ты делаешь упражнения до конца и перебарываешь себя.

— Вы уже прошли столько тренеров, что вас, наверное, никакими упражнениями не удивить.

— Нет, меня уже ничем не удивить. Я прошел школу Крикунова.

— Различается ли предсезонная нагрузка для нападающих и защитников?

— Все то же самое. На льду мы работаем все вместе, также есть отдельные упражнения для нападающих и защитников. На земле работаем в общей группе.

— Над какими компонентами индивидуально работали этим летом?

— В большей степени работал над снижением веса.

— С этим были проблемы?

— Да, не без этого. Чувствовал, что мне тяжеловато. Поэтому скинул восемь килограммов за два месяца.

— В чем особенность тренировок на снижение веса?

— Прежде всего питание. Я вел дневник питания, записывал все продукты. Взвешивал еду, высчитывал калорийность. Особенность — в питании и тренировках. Самое главное, чтобы питание было низкокалорийным.

— Что входит в такой рацион?

— Белковые продукты, углеводы. Мой тренер, с которым я работал летом, говорил мне, что в день я должен употреблять 160 граммов углеводов, 120 — белка и 90 — жиров. Старался этого придерживаться.

— Сейчас чувствуете эффект на льду?

— Да, я стал быстрее себя прошлого сезона.

— На что Питерс делает акцент в предсезонной подготовке?

— Акцент делается на скорость. Все быстро, у нас нет пауз, чтобы можно было расслабиться или пять минут пить воду. У нас такого нет. Упражнение закончилось, он быстро объяснил новое, и мы начали. Все расписано по секундам.

— Вы видели, как готовится к сезону Павел Дацюк?

— Нет.

— Вы играли вместе два сезона. Как думаете, ему по силам отыграть еще один?

— И не один. Он большой мастер, находится в отличной физической форме. Он бегает быстрее всех молодых.

— Есть байка, что у него разные ноги — одна длиннее другой. Замечали такое?

— Не знаю, не измерял. В глаза не бросалось (улыбается).

Контракт с «Автомобилистом»

— Весной появлялись слухи, что вы можете покинуть «Автомобилист». Есть ли доля правды в этом?

— Никакой. Никаких вариантов обмена не рассматривали.

— Когда подписывали трехлетний контракт с «Автомобилистом», срок был для вас ключевым аспектом? Мало кто любит бегать по клубам каждое лето.

— Да, вы правы. Тем более я уже здесь прописался. Играю в «Автомобилисте» седьмой год. Мне нравится Екатеринбург, структура клуба, руководство, профессионализм команды. Здесь все на высшем уровне.

— До подписания ходили разговоры, что вы можете уехать в НХЛ. Писали, что Василевские даже могут воссоединиться в «Тампе». Рассматривали ли варианты за океаном?

— Может, кто-то и рассматривал, но не я.

— Сейчас вы чувствуете, что невыбор на драфте НХЛ в свое время — ваше преимущество? Вы не связаны ни с каким клубом, вправе сами выбирать, куда ехать и на каких условиях.

— Наверное, да, это плюс, но об этом совершенно не думаю. Сейчас у меня контракт с «Автомобилистом».

— Сейчас вам 28 лет, контракт с «Автомобилистом» — до весны 2023 года. Значит ли это, что НХЛ — закрытая книга для вас?

— Она и в 35, и в 40 лет не закрыта ни для кого. Если ты приедешь туда и будешь лучшим — все в твоих руках, почему нет?

Плей-офф, кубковый опыт

— У «Автомобилиста» хороший состав, стабильное финансирование, опытные тренеры, но год за годом в плей-офф что-то идет не так. Вылеты от «Сибири», от «Авангарда», три года назад — во втором раунде от «Салавата». Есть понимание, что мешает шагнуть дальше в плей-офф? Не хватает кубкового опыта?

— Мы же каждый год попадаем в плей-офф, значит, опыт уже есть. Сложно ответить на этот вопрос.

— Мне кажется, лучший плей-офф «Автомобилиста» — с Андреем Разиным в 2016 году. Вы тогда зарубились с «Магниткой», вели в серии, но проиграли 2-4. «Металлург» позже взял кубок, но казалось, что с вами ему было сложнее, чем с «Сибирью» (4-1) и «Салаватом» (4-1).

— Разин — прекрасный мотиватор, он сумел настроить нас. У нас была молодая команда, многие играли первый год на высоком уровне. Он замотивировал нас. Нам было нечего терять — мы уже вышли в плей-офф, никто в нас не верил. Играли в свое удовольствие и дали бой «Металлургу».

— Плохое вспоминать не хочется, но что чувствовала команда, когда попала в черную серию из десяти матчей в прошлом сезоне?

— Настроение у всех было ужасное. Но мы все профессионалы, выходили и старались играть каждый матч на победу. В итоге получилось прервать серию, победили в Магнитогорске.

— Выдохнули, когда обыграли «Магнитку»?

— Конечно. Думаю, примерно то же самое чувствовал в этом году «Баффало».

— «Баффало» — отдельная история. Всегда интересовало, что в такой ситуации говорит команде тренер. Только не отвечайте, что «надо продолжать работать, результат будет».

— Супермотивационных речей не было. Играем дальше, не опускаем руки, и победы придут. Повторюсь, мы все профессионалы и прекрасно понимаем наше положение.

— Сейчас идет предсезонка, тренеры ищут оптимальные сочетания. Питерс хочет, чтобы защитники были универсальными солдатами, способными сыграть в любой паре, или же он наигрывает конкретные пары до максимальной «химии»?

— Он за вариативность. В игре мы выходим с любыми партнерами. Получается неплохо.

— Какое главное требование от Питерса для защитников?

— Работа клюшкой у бортов, силовые приемы, быстрое начало атаки. При этом и подключаться вперед никто не запрещает.

— Помните «мельницы» Ефима Гуркина в матчах с «Сочи» и СКА? Питерс сказал, что не запрещает защитникам выполнять такие приемы. То есть Билл — тот тренер, который позволяет играть жестко и иногда на грани?

— Все тренеры разрешают играть жестко. Не думаю, что есть тренеры, которые скажут: «Не делай «мельницу». Это красивый прием, который нравится болельщикам. Почему нет?

— У вас в арсенале есть такой прием?

— Нет. Надо чувствовать игрока, когда он едет перед тобой, и надо подстроиться под него.

— Последний сезон вы закончили с показателем полезности «-13», что редкость для вас. До этого три года у вас был положительный «плюс-минус» в регулярке. С чем связываете это?

— Согласен, очень большой минус. Что произошло? У каждого хоккеиста бывают хорошие и плохие сезоны. К сожалению, у меня такой сезон был в прошлом году.

— Это хотя бы отчасти связано с адаптацией к новой системе Питерса?

— Нет.

— Вы вышли на пик, когда «Автомобилистом» руководил Андрей Мартемьянов. Что дал вам этот тренер?

— Он умел общаться с игроками и конкретно тет-а-тет. Всегда поддерживал нас, даже после плохих игр. Мол, не переживай, ты молодец, у тебя все получится, продолжай работать. По-отцовски, что ли. Общение и сплочение — его сильные стороны. Он дал очень много советов в таком душевном общении.

— Насколько чувствовалось, что команде трудно без взрослого сменщика Коваржа? Якуб ведь не железный, постоянно играть не может.

— А когда у нас был опытный бэкап?

— В том-то и дело.

— Никаких трудностей из-за этого нет. У нас были и есть прекрасные молодые вратари. Если вспомнить, у нас играли и Сохатский, и Устинский, которые могли составить ему конкуренцию. Мне как защитнику хочется, когда играет молодой вратарь, чтобы до него даже никто не доезжал. Повышается ответственность. Помню, как мы начинали играть с братом в Уфе, когда он только начал выходить за «Салават». Меня тогда тоже подключали к основе. Вспоминаю плей-офф-2014 с «Торпедо». Мне хотелось, чтобы к нему вообще никто не подъезжал и не бросал, — аналогично и сейчас. У меня это заложилось еще с тех времен.

— Помните гол в ворота «Автомобилиста» в овертайме с «Амуром», когда Якуб потерял шайбу из вида? Он сильно грыз себя после того эпизода или быстро его отпустил?

— Да, помню. А зачем себя грызть? Если ты уйдешь в себя и будешь копаться в себе, то закончишь с хоккеем. Он сказал, что не видел момента передачи, и все. А грызть и уходить в себя нельзя. У тебя через день опять матч. Это психология — у вратарей она должна быть совсем другой, чем у полевых.

Уфа, сборная

— Ваш папа в одном из интервью говорил, что обмен из Уфы в «Автомобилист» дал вам возможность разозлиться и заиграть по-взрослому. Согласны с ним?

— Да, конечно. Даже не знаю, что бы было, останься я в Уфе. В «Автомобилисте» мне дали шанс. Спасибо Олегу Иаганесовичу Гроссу, что пригласил меня сюда. Тогда с командой работал Андрей Разин, который дал мне толчок в большой хоккей.

— Не осталось обиды на «Салават Юлаев»?

— Нет, а какая обида? Тогда я был молодым, нет никаких обид.

— Согласны, что уфимский клуб очень нерационально использует местных воспитанников? У «Салавата» сильная школа, но до основной команды поднимаются единицы, а часть игроков обменивают в другие клубы. Шансов просто не дают.

— Амиров играет, Башкиров, Алалыкин, Мухамадуллин. Сейчас подписали Зубарева — свой же воспитанник?

— Я говорю немного о другом.

— Понимаю. Видимо, молодые игроки так показывают себя, когда переходят на взрослый уровень. После «Толпара» их переводят в «Торос». Если они проявят себя хорошо, им дадут шанс. А так да, очень много воспитанников раскидано по России. Конечно, хотелось бы, чтобы играло больше воспитанников в башкирской команде, ведь у «Салавата» хорошая школа.

— Вас приглашали и в юниорские сборные, и на суперсерию в Канаду, но от молодежного чемпионата мира, который проходил в родной Уфе, отцепили в самый последний момент. Это был сильный удар для вас?

— Не сказал бы, что сильный. Мне дали пищу для размышлений, что нужно работать над собой.

— То есть главный тренер Михаил Варнаков объяснил причину, из-за которой вас не взяли?

— Нет, мне ничего не объяснили, только сказали, что я не участвую в чемпионате мира.

— Обиднее всего, наверное, что чемпионат проходил в Уфе. Обычно если игроков отцепляют в самый последний момент, то они улетают домой, а вы и так остались дома.

— У меня тогда играл брат, я болел за команду и за него лично.

— Часто приезжаете в Уфу?

— Когда у меня отпуск, все лето я провожу в Уфе. Приезжаю только с радостью.

— Последний раз вас вызывали в сборную в сезоне-2018/19. С тех пор к вам не было интереса?

— Интерес был. Мне говорили, чтобы я готовился, такого-то числа могут вызвать, но не вызывали.

— У вас есть цель — обязательно выиграть медаль чемпионата мира или попасть на Олимпиаду? Некоторые игроки относятся к этому спокойно, а для кого-то это очень важно.

— Цель, конечно, должна быть всегда. Наверное, отношусь к первому типу. Не вызвали — значит, надо доказывать своей игрой, чтобы позвали.

Новые правила, бизнес

— Уже чувствуете изменения в правилах, которые анонсировал главный арбитр КХЛ?

— Да. Если ты в борьбе случайно сдвигаешь ворота, нельзя делать смену. Это реально бросилось в глаза.

— Строже судят задержку соперника руками — это заметно?

— Да. Мы играли со СКА, и на мне сфолили. Игрок чуть-чуть меня задел — и ему дали две минуты. Он мне буквально майку колыхнул, я и не заметил ничего.

— Убрали глупые удаления за игру высоко поднятой клюшкой, когда хоккеист даже не видит соперника.

— Да-да, это тоже.

— С переходом на канадские площадки защитникам стало сложнее?

— Наоборот, легче. Никуда не надо бегать. Сделал один шаг — и ты уже в углу площадки. Да, хоккей стал быстрее, но не во всех городах канадские площадки. Где-то играют на финских. Европейских, конечно, уже не осталось. Тем не менее нужно прийти к общему варианту.

— Помните сезон, когда в КХЛ было аж три разных размера коробки? Каково это, когда, например, ты из Владивостока, где канадский размер, летишь играть в Ярославль, где европейский аэродром?

— Если летишь из Владивостока, то на европейской легче. У тебя есть время подумать, площадка большая. Есть секунда, чтобы подумать, кому отдать пас. На канадской времени мало. Чуть-чуть задумался — и тебя съели, снесли и отобрали шайбу.

— Занимаетесь ли вы каким-то бизнесом, вкладываете ли деньги во что-то?

— Да. Для этого у меня есть финансовый консультант.

— Так понимаю, что направление бизнеса вы не расскажете?

— Нет.

— Жаль. А история с пирамидой Finiko, наверное, только вызывает отвержение вкладывать во что-то деньги?

— Даже не знаю, что это за пирамида. Я в эти мутные схемы с пирамидами не лезу.

— Красивая история, когда хоккеист открывает хоккейную школу или центр мастерства в своем районе, где он жил. Не задумывались об этом?

— Пока нет.

— Вы старше Андрея на полтора года. Приходилось ли вам в детстве заступаться за брата в каких-то ситуациях? На улице, может быть.

— Таких историй даже не вспомню. В районе на Зорге, где мы жили, спокойно. Есть районы, где менее спокойно, но мы туда не ходили. Далеко это.

— Спортсменов, особенно в юном возрасте, окружают разные знакомые. Некоторые — из плохих компаний. Были ли случаи в жизни, когда ощущали, что можете пойти не той дорогой?

— Нет. У нас и не было особого выбора. Отец играл в хоккей и отдал нас в спорт. Мы очень сильно привязались к хоккею — и это осталось на всю жизнь. Не доводилось шастать с кем-то по подъездам с пивом и семечками. Родители могли дать по шее, если бы узнали.

— Отец строгий?

— Мама.

— Наверное, ругала за школу. Тяжело в детстве было совмещать учебу и хоккей?

— Может быть, только начальные классы. Дальше выбор особо не стоял, хоккей был в приоритете. Да, мы успевали учиться, делали домашние задания в поездках. Большого дискомфорта не было.

— Попадались учителя, для которых их предмет был важнее вашего хоккея?

— Нет, мы учились в школе, которая находится недалеко от Дворца спорта на Зорге. Там училось много хоккеистов. У нас была хороший, понимающий директор. С этим никаких проблем не возникало.