Топовый проспект России решил уехать в Америку. Кто в этом виноват?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Нападающий Эдуард Гиматов обменян в «Спартак», за него «Салават Юлаев» получил только деньги. Совсем немного, так как хоккеист был одним из самых низкооплачиваемых игроков башкирского клуба, а новое соглашение он не подписывал как раз из-за этого. Ему предлагали совсем мало, так что и компенсация будет небольшой. Странное решение руководства «Салавата», но оно характеризует российскую тенденцию. Так уж вышло, что чаще всего местным воспитанникам всегда предлагают меньше, чем тем, кто приехал в клуб на один-два года, или легионерам.

Насколько известно, менеджеры из Уфы сэкономили копейки, если брать общий бюджет. Им и компенсация пользы не принесет. На нее нельзя взять с рынка никого серьезного. Казалось бы, а чем форвард заработал повышение? В 26 матчах регулярного чемпионата у него всего «1+1», без очков четыре встречи в плей-офф. Но мы-то с вами не на арбитраже в НХЛ, где в расчет берут только холодные цифры. Гиматов в прошлом сезоне пропустил несколько матчей из-за того, что поймал шайбу лицом. Пусть все и говорят, что так блокировать броски нельзя, но хоккеист в тот момент думал лишь об одном — команда не должна пропустить.

Разрыв между предложением «Салавата Юлаева» и требованиями Эдуарда не был существенным. Я слышал, что хоккеист, получавший 6 миллионов, просил всего 11. В клубе Джефф Плэтт — абсолютно вялый игрок, который в нужный момент подводит — получает 35 миллионов, а клуб именно с Гиматовым стал считать деньги. Да это скромная сумма для игроков четвертого звена, посмотрите хотя бы на «Трактор». Но самое главное, что продление Гиматова было бы красивой историей, которая мотивировала бы тех, кто тренируется в школе клуба. Сейчас же всей молодежи дали понятный, но плохой сигнал.

?? Хоккейные клубы «Спартак» Москва и «Салават Юлаев» Уфа произвели обмен. Красно-белые получили права на нападающего Эдуарда Гиматова. Взамен, клуб из Уфы получит денежную компенсацию. — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 11, 2021

Решение

В Магнитогорске созрели и решили создать собственный чистый фарм-клуб, правда, только со следующего сезона. Не очень нравится, что «вышка» тоже будет размещена в городе. Народ на неё ходить не будет, понятно, что тренерам так удобнее, но на самом деле календари у лиг разные, вполне возможно, что матчи ВХЛ будут проводиться дома, когда команда Ильи Воробьева отправится на выезд. Но я понятия не имею, есть ли поблизости арены, отвечающие всем требованиям для проведения матчей профессиональных команд. Не забывайте, что это Челябинская область, так что, например, в областном центре разместить клуб будет нельзя. Это вам не Кемеровская область, где главная команда региона находится в Новокузнецке.

Чистый фарм-клуб решит много проблем для уральцев. Взять хотя бы нынешний сезон. Сейчас молодежка клуба существенно омолодилась, а неплохие проспекты 2001-2002 годов рождения ушли в другие российские команды. Они не нужны «Стальным Лисам», но и в КХЛ многим слишком рано. Но самое главное, что владельцы клуба осознали, что без качественной системы тяжело развиваться. Уж лучше потратиться, ведь подобные вложения рано или поздно окупятся. В худшем случае не надо будет выкидывать по 100-120 миллионов рублей на формирование третьего-четвертого звеньев. В лучшем — воспитают своих звезд. Главное, чтобы отнеслись к фарм-клубу правильно. Не бежали за победами, за местом в турнирной таблице, а сосредоточились именно на развитии хоккеистов.

Отъезд

Обладатель Кубка Глинки/Гретцки Даниил Бут уезжает в американскую юниорскую лигу. Следующий сезон он проведет в команде из Маскегона, так и не дебютировав в МХЛ. Бута называли следующим топовым нападающим после Матвея Мичкова. Форвард, которому только в феврале будет 17 лет, поражал своей статистикой на детском уровне. 63 очка в 27 матчах прошлого сезона по школе, 115 очков в 44 матчах год назад. Скауты из Северной Америки специально ездили в Ярославль и фиксировали прогресс нападающего. Казалось, что в этом сезоне он будет зажигать в МХЛ, но принято решение круто развернуть карьеру.

Но стоит ли осуждать хоккеиста за поспешный отъезд? Дело в том, что «Локомотив», хотя и обладает неплохой школой, не слишком-то озабочен развитием своих, когда дело касается молодежного хоккея. Опять же примечателен пример с Матвеем Мичковым. Мне рассказывали, что перед переездом в СКА нападающий провел очень слабый турнир (кажется, финал регионов или что-то подобное), так как в нем начали убивать творческую жилку, заставляя «бегать по рельсам». И если бы не было перехода в СКА, то кто знает, восторгались ли бы сейчас нападающим. Отец Бута сам довольно известный в прошлом хоккеист, он прекрасно все понимает, потому там выбрали отъезд. Надо бы в Ярославле задуматься, почему за короткий срок от них сбегает второй хоккеист, которого считают восходящей звездой.