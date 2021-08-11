«Динамо» не будет фаворитом Кубка Гагарина. У клуба есть неплохой бюджет и качественный состав, но слишком много проблем внутри

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезд

«Спартак» потерял перспективного защитника Артема Серикова. Хоккеист, которому исполнилось 20 лет, отправился в АХЛ, подписав контракт с «Чикаго», фарм-клубом «Каролины». У него есть перспектива попасть в состав «Ураганов», правда, ровно такая же, как и любого недрафтованного хоккеиста за океаном. Он может даже понравиться любому другому клубу, у коллектива Андрея Свечникова нет никаких приоритетных прав на Артема. Мало нам того, что молодые уезжают в юниорские лиги, качественные хоккеисты ждут контракта в НХЛ, а средний класс открыл для себя Финляндию (низший бежит либо в Белоруссию, либо в Польшу), так еще теперь хорошие ребята в АХЛ собираются.

У Серикова к 20 годам за спиной непростая карьера, которая лишь доказывает, что парень очень характерный, упорный, ставящий перед собой серьезные задачи. Он начинал в «Капитане» из Ступино, провел сезон в «Крыльях», затем в китайском клубе и только потом заинтересовал «Спартак». За полтора сезона в составе красно-белых Сериков показал себя с лучшей стороны, и в прошлом чемпионате дебютировал в КХЛ. Да не просто занимал место лимитчика. Артем — одно из ярких пятен прошлогодней команды. Неуступчивый, агрессивный, не тушующийся перед взрослыми соперниками, умеющий учиться игрок обороны стал открытием. Казалось, что клубу очень сильно повезло, спартаковцы неожиданно получили для себя пару молодых Александр Никишин — Артем, тем более, оба вместе выходили на лед в «Крыльях». Но по новому контракту договориться не удалось, а менеджмент не захотел обменивать хоккеиста. И Сериков снова показал, что ему важней выходить на лед и расти, отправившись за океан. Как можно было не договориться с парнем, ума не приложу, но за этот переход — огромный минус новым менеджерам красно-белых.

Аренда

Являясь противником аренды внутри КХЛ, очень спокойно отношусь к тому, что клубы главной лиги отдают своих ребят в «Вышку», давая еще один шанс пацанам. Непонятно, чего взъелись на руководство «Металлурга», которое отправило в «Рубин» сразу трех хоккеистов — Никиту Рожкова, Юрия Платонова и Вадима Антипина. Могли бы потерять своих воспитанников, но нашли выход из ситуации. Никуда они самостоятельно из Тюмени не уедут, по крайней мере, без одобрения руководства магнитогорцев. Зато если парни проявят себя, покажут, что готовы прогрессировать, то им снова дадут шанс.

Очень плохо, что у магнитогорцев нет чистого фарм-клуба, это бы решило множество проблем. Не успели создать, плотный договор с Курганом сорвался из-за «Трактора», а на создание новой команды, видимо, не хватило средств. А, может быть, и посчитали, что нет столько игроков в системе, чтобы нормально комплектовать клуб Высшей лиги, привозить чужих возрастных хоккеистов не хочется. Но выход нашелся. Все три хоккеиста не без таланта, каждый сыграл в КХЛ, наверное, мы чуть выделяем техничного Никиту, но надо смотреть правде в глаза — каждый из них, оставшись в Магнитогорске, потерял бы сезон. В обороне не было бы место Антипину, Илье Воробьеву вообще придется всерьез подумать над поиском сочетаний — там много игроков. Платонову было бы трудно биться за место в четвертом звене, у него нет тех качеств, что были у отца, который вышел на высокий уровень за счет характера и бесстрашия. Не вижу, какое бы звено усилил Рожков, а ведь есть еще парни в МХЛ. Сейчас спортсменам дают новый шанс, причем, в сильном клубе ВХЛ. Докажите, как это сделал Никита Тертышный, и вернетесь.

Зарплаты

У московского «Динамо» слишком много проблем внутри офиса, чтобы объективно оценивать их траты и считать, что клуб является фаворитом Кубка Гагарина. Глядя на платежку клуба, хочется еще раз спросить, а нужно ли было менять менеджеров? Что они сделали не так? После смены было лишь одно изменений — продажа Даниила Тарасова. Долги клуба — основная претензия? Когда-нибудь придется рассказать, откуда в «Динамо» долги. Не хочется сейчас обсуждать тему, но при современном управлении клуба они никуда не денутся. На посту генерального директора нужен герой фильма «Неприкасаемые», у которого есть прямые полномочия от главы государства, и он без последствий сможет никого не слушать и всех посылать на три буквы.

Но я отвлекся. Если говорить о зарплатах, то, кажется, что клуб очень сильно переплатил новичку Эрику О'Деллу. Ну какие еще 40 миллионов за два последних года, проведенных в лазарете? Но мы же понимаем, что российский рынок пустой, надо переплачивать. Не думаю, что и 70 миллионов — адекватная цена за Вячеслава Войнова, который то прекращает карьеру, то возобновляет её. Он же не молодеет и не становится здоровее. По-прежнему вызывает вопросы зарплата Ивана Муранова, но уж пусть лучше такие деньги идут своему, чем какому-нибудь североамериканцу. Мы видим, что под потолком есть место, свободна вакансия легионера. А генеральному менеджеру Алексею Сопину надо решить, что делать дальше. Поверить в Ивана Бочарова и искать крайнего форварда? Или понадеяться на систему Алексея Кудашова и привезти вратаря? Очень тяжелый выбор, а ошибиться нельзя. На бумаге мы не видим чемпионский клуб, но не забывайте, что у «Динамо» новый тренер, умеющий строить игру. Может быть, действительно пока не стоит торопиться с тратами и посмотреть, как начнется сезон. Время на исправление ошибок будет.