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Сегодня, 20:39

Зыков рассказал, как СКА справился с трудностями на старте сезона КХЛ

Виктория Кравченко
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Форвард СКА Валентин Зыков рассказал, как питерский клуб преодолевал трудности на старте сезон КХЛ.

— Не всегда все складывается идеально, это нормально. Иногда надо преодолевать какие-то препятствия, испытания. Это делает коллектив сильнее, дает положительный результат. Поэтому, как бы что ни складывалось, мы становимся лучше. Только за счет работы преодолеваем все сложности.

— Вы даже ничего не сказали про аспекты игры. То есть, коллектив — это главное?

— Конечно. Какое-то время ушло на поиск взаимопонимания. Ребята стали лучше понимать друг друга на льду, за его пределами. Это помогает нам всем. Команда становится сильнее, выступает лучше, — цитирует Зыкова «РБ Спорт».

СКА в таблице Западной конференции располагается на 2-м месте с 72 очками. 19 января команда досрочно вышла в плей-офф КХЛ, обыграв «Куньлунь» (3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-zy-kov-dlya-horoshej-trojki-nuzhny-razny-e-hokkeisty/
Валентин Зыков
ХК СКА
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 53 36 17 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Ак Барс 53 31 22 64
7 Трактор 54 29 25 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 53 15 38 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 55 31 24 70
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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Торпедо – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
21.01 14:30
Сал. Юлаев – Амур
 3 : 2 ОТ
21.01 15:00
Металлург Мг – Северсталь
 3 : 2
21.01 17:00
Локомотив – Авангард
 4 : 1
21.01 17:00
Нефтехимик – Адмирал
 3 : 2
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Ак Барс – Спартак
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