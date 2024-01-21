Билялетдинов ответил на вопрос о состоянии Радулова
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3Б) ответил на вопрос о состоянии игроков.
— По Радулову пока не могу ничего сказать. Терехов в хорошей форме, он занимался работал очень много. Мы ему говорили поосторожнее играть, не влезать в контакты, но в целом он готов, интересный игрок. Самый важный момент у спортсмена — это психология. Я считаю, что характер у него есть, ныть не будет. Кагарлицкий с Шипачевым давно играют вместе, понимают друг друга. Мы их переводили в другие звенья, но это вынуждено было, а тут самое выгодное решение. Потом посмотрим, когда Яшкин вернется, как их лучше расставлять, — сказал Билялетдинов.
Радулов покинул лед после столкновения в первом периоде матча.
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|Витязь
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26.01
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|15:00
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|4 : 1
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|4 : 3 Б
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