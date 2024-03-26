Звягин — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»: «Нам терять было нечего»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу над «Локомотивом» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

26 марта омская команда на своем льду обыграла клуб из Ярославля со счетом 4:2.

«Очень рады победе. Не совсем то начало, на которое рассчитывали. По всему нам терять было нечего, но вышли чуть зажатые, в первом периоде было очень много брака. Можно сказать, соперник доминировал, забил гол, когда мы играли в меньшинстве. На второй период ребята пересилили себя, вышли с лучшей энергией, появились скорости, начали раскрепощаться. На третий период просили ребят не играть вторым номером, а забирать эту игру. Говорили и раньше, что «Локомотив» не нужно бояться. У каждой команды свои сильные стороны, но можно найти уязвимые места», — приводит пресс-служба КХЛ слова Звягина.

«Авангард» сократил отставание в серии (2-3). Следующая игра между командами состоится 28 марта в Ярославле. Начало — в 16.30 по московскому времени.

19 марта «Авангард» объявил об уходе 60-летнего Михаила Кравца с поста главного тренера. Звягин был назначен исполняющим обязанности по данной должности.