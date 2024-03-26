Кагарлицкий: «В серии с «Автомобилистом» не хватило голов в большинстве и дисциплины»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий оценил ранний вылет команды из Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф со счетом 1-4.

«Вообще неприятно заканчивать сезон так рано, хотя у меня уже было такое, в том числе и в «Ак Барсе». Все мы ожидали и хотели большего. В серии с «Автомобилистом» не хватило голов в большинстве, дисциплины. Еще удаления... Много чего не хватило. Они здорово играли, что и показал второй раунд плей-офф. Не удивлен, что они выбили СКА. Я и раньше говорил, что «Автомобилист» — хорошая команда», — цитирует Кагарлицкого Metaratings.ru.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 68 матчах.