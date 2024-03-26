Иванюк о заявлении Медведева после вылета СКА: «Проигравшие всегда недовольны судейством»

Судья международной категории Александр Иванюк оценил слова председателя совета директоров СКА Александра Медведева, раскритиковавшего работу арбитров в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

Армейцы вылетели из нынешнего розыгрыша плей-офф, уступив клубу из Екатеринбурга со счетом 1-4.

«Проигравшие всегда недовольны судейством. В принципе, судьи в плей-офф работали на хорошем уровне. Согласен, что удаление Арсения Грицюка было ошибочным, но все те, кто критикует, выйдите хоть раз сами на лед и посудите хотя бы первенство города. Сегодня достаточно квалифицированных судей, но их все равно не хватает. Посмотрите, в каком режиме сегодня работают судьи, и вам станет понятно, что иногда ошибок не избежать. Главное, чтобы эти ошибки не повлияли на результат матча», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.

В первом раунде Кубка Гагарина армейцы обыграли «Торпедо» (4-1).