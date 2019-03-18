Знарок - в "Спартаке"?

Как стало известно "СЭ", Олег Знарок с большой долей вероятности станет главным тренером "Спартака" в следующем сезоне. Его кандидатуру уже согласовали в руководстве московского клуба со спонсорами, но пока окончательно не утвердили.

Отметим, что столичная команда готова удовлетворить финансовые требования Знарка, который во время работы в СКА был самым высокооплачиваемым тренером КХЛ. Под экс-тренера сборной России в "Спартаке" хотят увеличить бюджет, что может привести к серьезным перестановкам в составе - в частности, красно-белые рассматривают кандидатуры некоторых топ-игроков из клубов, выступающих в плей-офф.