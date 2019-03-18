Агент Знарка - о "Спартаке": "У Олега Валерьевича целый ряд предложений"

Агент Олега Знарка Петр Приходько прокомментировал информацию о том, что его клиент станет главным тренером "Спартака".
– Знарок возглавит "Спартак"?
– Могу только сказать, что у Олега Валерьевича есть целый ряд предложений. Все они находятся на стадии обдумывания.
– Ряд может быть большим и маленьким. О каких порядках идет речь?
– Не готов говорить о порядках.
– Все предложения – от клубов КХЛ?
– Да.
– Знарок склоняется к варианту со "Спартаком"?
– Я не знаю, что в мыслях Олега Валерьевича. (Игорь Еронко)
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