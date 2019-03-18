Агент Знарка - о "Спартаке": "У Олега Валерьевича целый ряд предложений"

Агент Олега Знарка Петр Приходько прокомментировал информацию о том, что его клиент станет главным тренером "Спартака".

– Знарок возглавит "Спартак"?

– Могу только сказать, что у Олега Валерьевича есть целый ряд предложений. Все они находятся на стадии обдумывания.

– Ряд может быть большим и маленьким. О каких порядках идет речь?

– Не готов говорить о порядках.

– Все предложения – от клубов КХЛ?

– Да.

– Знарок склоняется к варианту со "Спартаком"?

– Я не знаю, что в мыслях Олега Валерьевича. (Игорь Еронко)