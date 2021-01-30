Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:5).

— Как вам игра Йори Лехтеря сегодня?

— Тяжело ему было. Давно не играл. Мы думали, ставить ли его сегодня или нет, но он сам попросился сыграть. Думаю, что с каждой игрой будет добавлять, — приводит слова тренера сайт «Спартака».

— Сегодня «Спартак» пропустил десятую шайбу в большинстве. Это худший показатель в Лиге на сегодня. У защитников Юсе и Вишневского больше всех времени на льду. Как прокомментируете ошибку Эмиля?

— Ошибка. Элементарная ошибка. Шайба перескочила через клюшку — вот и все, что произошло.

— Впереди важная гостевая серия. Ключевая?

— Все команды будут биться и не важно, кто на каком месте. С каждой командой будет очень сложно играть.