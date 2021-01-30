Галиев вернется в строй после паузы на Шведские игры

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над клубом «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о состоянии нападающего Станислава Галиева.

— Мы довольны победой. Не совсем идеально складывалась игра для нас, но довели ее до победы. Забили третий гол, успокоили игру, завершили без нервов, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Во втором периоде вы перевели Романа Любимова и Михаила Фисенко в четвертое звено. С чем это связано?

— У нас стали немного меняться линии. Данис Зарипов перешел в звено к Артему Галимову и Дмитрию Воронкову. Мы старались, чтобы ребята меньше играли по времени — у нас сейчас пятиматчевая серия. И Илья Сафонов заменял других ребят, и Роман Любимов. Поменяли не одного-двух игроков, целую группу.

— Отправится ли Станислав Галиев на выездную серию?

— Нет. Он лечится. Думаю, вернется только паузы на Шведские игры.

— Оцените гол Артема Галимова, не каждый матч такие случаются.

— Да, сейчас вспомнил, он в овертайме с Челябинском в прошлом сезоне забросил красивую шайбу. Молодец. Главное, он пошел на ворота — нам этого не хватало, взял на себя ответственность и забил.