Главный тренер СКА Валерий Брагин остался доволен победой над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:0). После этого успеха команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе место в плей-офф.

— Хорошее начало, первый период. Могли еще больше забивать. Во втором периоде почему-то потеряли концентрацию, но Самонов все подчистил. В третьем забили еще и довели матч до победы, — цитирует тренера сайт СКА.

— Вы забронировали путевку в плей-офф. Как будете дальше мотивировать команду?

— Настрой у нас всегда позитивный, должны играть на 100 процентов. Может быть, будет какая-то ротация, кому-то дадим отдохнуть. Будем смотреть на состояние ребят. Но чем выше мы заберемся в таблице, тем будет лучше.