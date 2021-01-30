Брагин — о выходе в плей-офф: «Будет какая-то ротация, кому-то дадим отдохнуть»
Главный тренер СКА Валерий Брагин остался доволен победой над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:0). После этого успеха команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе место в плей-офф.
— Хорошее начало, первый период. Могли еще больше забивать. Во втором периоде почему-то потеряли концентрацию, но Самонов все подчистил. В третьем забили еще и довели матч до победы, — цитирует тренера сайт СКА.
— Вы забронировали путевку в плей-офф. Как будете дальше мотивировать команду?
— Настрой у нас всегда позитивный, должны играть на 100 процентов. Может быть, будет какая-то ротация, кому-то дадим отдохнуть. Будем смотреть на состояние ребят. Но чем выше мы заберемся в таблице, тем будет лучше.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/spartak-ska-priess-konfierientsiia-8/
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