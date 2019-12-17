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Знарок — о победе со счетом 6:0 над «Витязем»: «Неплохо сыграли»

17 декабря 2019, 23:38
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:0).

— Мы сегодня неплохо сыграли. Грамотно тактически, пошло большинство, — приводит слова Знарка официальный сайт красно-белых.

— Действительно, «Спартак» очень достойно смотрелся в большинстве, даже когда не забивал. Во время паузы на Евротур была проведена специальная работа?

— Мы с начала сезона не перестаем работать над этим компонентом. Тогда не шло, сегодня пошло. Что я могу сказать?

— Три защитника в большинстве — это ваше «ноу-хау»?

— Нет, конечно, это не так. Этим пользуются многие, просто Гончаров здорово стоит перед вратарем. У нас в тренировочном процессе это обнаружилось. Есть команды, которые используют такой розыгрыш.

— Почему вы пошли на такой шаг?

— Потому что Гончаров классно играет перед вратарем.

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Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-17-12-19/

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