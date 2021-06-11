Знахаренко стал игроком «Амура»

«Амур» подписал однолетний контракт с белорусским защитником Дмитрием Знахаренко, информирует пресс-служба клуба. На недавнем чемпионате мира в Риге он был признан лучшим защитником сборной Белоруссии.

В прошедшем сезоне Знахаренко играл за минское «Динамо». Он провел 57 матчей в регулярке, в которых отдал шесть результативных передач. В плей-офф у него пять матчей.

«Амур» занял 10-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. Минское в первом раунде проиграло «СКА» со счетом 4-1 в серии.