Экс-нападающий «Ак Барса» Найджел Доус подписал двухлетний контракт с «Адлером» из Мангейма, информирует сайт немцкого клуба.

36-летний Доус перешел в «Ак Барс» летом 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел 47 матчей за казанцев в регулярном чемпионате и набрал 43 (23+20) очка. На его счету также 6 (3+3) очков в 14 играх плей-офф.

1 мая игрок покинул команду на правах свободного агента. По семейным обстоятельствам он не смог помочь сборной Казахстана на прошедшем чемпионате мира в Риге.